Nové AirPody jsou tu. Nejdražší špunty fungují i jako naslouchátko, levnější pecky aktivně potlačí hluk

Uložit 0

Bezdrátová sluchátka AirPods se stala jedním z nejpopulárnějších produktů od Applu, proto i dnes, během tradiční zářijové prezentace firmy, panovala očekávání, co s nimi Apple dále vymyslí. Produktová řada řadu AirPodů byla skutečně obměněna – a Apple dokonce přidal jednu novou verzi, ale o žádné převratné novinky nejde. Nejzajímavější nové funkcionality se týkají sluchově postižených, kterým mohou nová jablečná sluchátka významně ulehčit život.

V první řadě Apple představil nové, základní AirPods 4, které navazují na předchozí generaci. Oproti ní se nijak zvlášť neliší ve vzhledu, inženýři ale do nich zabudovali novou akustickou architekturu, budič s nízkým zkreslením, zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem i personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy. Základní verzi sluchátek nicméně Apple nově rozšířil o verzi, která přináší aktivní tlumení okolního ruchu, takzvané ANC.

Do produktové řady tak přibyly dvě nové varianty základních AirPodů – bez ANC za 3 690 korun a včetně ANC za 4 990 korun. Novinky pak Apple doplnil o menší, přenosnější nabíjecí pouzdro s USB-C, které se dá nabíjet i bezdrátově (na podložkách se standardem Qi či pomocí konektoru pro nabíjení Apple Watch), s udávanou výdrží baterie až třicet hodin. Do prodeje zamíří 20. září, předobjednávat je možné od dnešního dne.

S očekávaným vydáním iOS 18 přibudou do sluchátek i nové interakce s hlasovou asistentkou Siri. Především ta, kdy je možné na otázky Siri odpovídat potřesením hlavy v gestu „ano/ne“. Apple mimo jiné vydá také funkci, která má chránit sluch uživatelů tím, že sníží hluk v okolí. Je poháněna čipem H2. Na to ostatně navazuje i novinka, která se týká modelu Pro.

Apple do něj zahrnuje funkci s názvem Sluchadlo, díky které se z nich může stát naslouchátko, což by mělo pomoci lidem se sluchovým postižením, respektive pro uživatele s mírnou až střední ztrátou sluchu. Dostupná by měla být ve stovce zemí (o Česku zatím nejsou bližší údaje) a po aktualizaci softwaru ji bude možné využívat ve druhé generaci AirPodů Pro.

Apple odhalil také nové AirPods Max, tedy náhlavní sluchátka s nejvyšší cenovkou z nabídky. Tam se ale nic zásadního nestalo, až na integraci USB-C, nové barvy (temně inkoustová, hvězdně bílá, modrá, fialová a oranžová) a možnost personalizovaného prostorového zvuku, kterou mají i zmíněné AirPods 4. Dostupné budou od 20. září za cenu 14 490 korun. Předobjednávat je možné od dnešního dne.