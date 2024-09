Apple představil iPhony 16. Mají nové čipy a tlačítka pro focení, iPhony Pro navíc i větší displeje

Uložit 0

Zatímco loni se hlavní inovací iPhonů stal příchod konektoru USB-C, mimo jiné vynucený evropskými pravidly, letos se Apple připravuje na budoucnost jiným způsobem. Aktuální novinky se z velké části točí kolem umělé inteligence, v tomto případě označované jako Apple Intelligence. U iPhonů s pořadovým číslem 16 proto hrají zásadní roli nové čipy, v Cupertinu, kde Apple sídlí, se ale rozhodli také vylepšit používání fotoaparátu pomocí úplně nového hardwarového tlačítka. Modely Pro pak dostávají o něco větší displeje.

Apple Intelligence je pro nejhodnotnější společnost na světě jedním z hlavních motivů letošního roku a do budoucna bude napříč ekosystémem zařízení Applu pravděpodobně hrát čím dál větší roli. Operační systém iOS 18, ale také nové verze iPadOS a macOS přinesou chytřejší Siri, která dokáže porozumět kontextovým informacím, navazujícím otázkám nebo zvládne kombinovat informace z různých zdrojů. Vedle hlasové asistentky budou uživatelé moci také komplexněji pracovat s textem, rychle generovat vlastní obrázky nebo emoji.

Majitelé zařízení Applu v Evropě pokroky Apple Intelligence možná jen tak neocení, nové čipy nicméně budou hrát důležitou roli také například při zpracování fotografií a videí, lepší výdrži na baterii a samozřejmě prodlouží život telefonů. Zatímco posledních pár let výrobce novými procesory osazoval pouze iPhony s přídomkem „Pro“ a ty základní dostaly čipy z loňských vyšších modelů, letos se jich opět dočkaly všechny telefony. Už základní iPhony 16 a 16 Plus jsou tak vybaveny zbrusu novým procesorem Apple A18.

iPhone 16 a 16 Plus

Na první pohled nicméně u iPhonů 16 – vedle pozměněných barev a oblejších tvarů – zaujmou displeje. Ty si povedou lépe na slunečním světle i s HDR obsahem díky maximálnímu jasu navýšenému na 2 000 nitů, potmě zase neoslní díky minimálnímu jasu 1 nit. Displeje pak chrání nová verze ochranného skla Ceramic Shield, prý o polovinu odolnější, než byla předchozí generace.

Nejzajímavějším prvkem nových zařízení jsou nicméně překvapivě tlačítka. iPhony 16 jednak dostaly speciální akční tlačítko známé z iPhonů 15 Pro, které funguje jako zkratka k předvoleným funkcím a nahrazuje přepínač tichého režimu. Několik centimetrů pod tlačítkem na probuzení a uspání pak přibylo další nové, určené specificky pro fotoaparát. Přestože se jedná o dotykové tlačítko, nabízí prostřednictvím vibračního motoru haptickou odezvu. Hlavně ale podporuje také gesta a je citlivé na tlak, což má zlepšit používání zoomu a dalších funkcí.

To znamená, že slabším přitlačením můžeme vybrat požadovanou funkci a šoupáním prstem po povrchu pak upravovat její hodnotu, ať už jde o expozici, hloubku ostrosti nebo přiblížení. Silnější stlačení pořídí fotografii nebo začne natáčet video. Ačkoliv prakticky nejde o žádné rozšíření funkcionality telefonu, s jednotlivými hodnotami může být díky dedikovanému tlačítku snadnější pracovat. Starší ročníky si jistě vzpomenou na digitální fotoaparáty, které podobné tlačítko, které se nejprve stisklo napůl, aby se záběr zaostřil, a následně naplno pro vyfocení, měly.

Už tradiční, ovšem neméně užitečné, změny nastaly i v samotných fotoaparátech. Základní iPhony mají čočky opět pod sebou, díky čemuž prý zvládnou lépe natáčet video ve 3D určené primárně pro headset Apple Vision Pro. Hlavní čočka s rozlišením 48 megapixelů v sobě kombinuje širokoúhlý objektiv a teleobjektiv s dvojnásobným optickým zoomem. Druhá čočka kombinuje ultraširokoúhlý objektiv a makro, zvládne tedy do záběru vměstnat více objektů nebo naopak pořídit fotografii z extrémní blízkosti.

Z loňských modelů Pro na iPhony 16 a 16 Plus přicházejí fotografické styly, které nabízejí různé zpracování detailů jako barvy nebo ostrost. Má to být díky novým čipům A18. Ty hrají důležitou roli ještě u výdrže zařízení. Nové jablečné telefony dostaly větší kapacitu baterie, což spolu s úspornějším procesorem znamená 22 hodin přehrávání videa na iPhonu 16 a 27 hodin na iPhonu 16 Plus – to je o pár hodin více než u předchozích modelů.

Ceny zůstávají stejné jako loni. iPhone 16 začíná na 23 990 korunách za 128GB úložiště a pokračuje na 26 990 korun za 256 GB a 32 990 korun za 512 GB. iPhony 16 Plus jsou vždy o tři tisíce dražší – tedy 26 990 korun, 29 990 korun a 35 990 korun. Předobjednávky začínají 13. září, prodej 20. září.

iPhone 16 Pro a 16 Pro Max

iPhony 16 Pro a 16 Pro Max rovněž přinášejí výraznou změnu hned na první pohled – displeje se z 6,1 palce (155 mm) a 6,7 palce (170 mm) zvětšily na 6,3 palce (160 mm) a 6,9 palce (175 mm). Těla telefonů jsou přitom větší jen o pár milimetrů, což znamená velice tenké rámečky, jak je známe z vrcholových zařízení ostatních výrobců.

Také v dalších směrech si Apple udržuje jasnou hranici mezi základními a vrcholovými modely telefonů. Přestože všechny dostaly nové čipy, iPhony 16 Pro a 16 Pro Max jsou osazeny čipem A18 Pro, který má přinést ještě vyšší výkon a úspornost. Firma se chlubí nejlepší výdrží na baterii ze všech telefonů, co kdy vyrobil – jednak díky úspornějšímu čipu, jednak díky osazení větší baterie. To má v praxi znamenat 27 hodin přehrávání videa na iPhonu 16 Pro a 33 hodin u iPhone 16 Pro Max – to je o čtyři hodiny více, než zvládne iPhone 15 Pro Max.

Rychlejší procesor u modelů Pro umožňuje také sofistikovanější zpracování výstupu z kamer a práci s pokročilým formátem videa ProRes, který nabízí širší možnosti pro postprodukci. Jen na nejvyšší řadu telefonů se omezuje také podpora přenosové rychlosti USB 3 – podobně jako tomu bylo loni.

Podrobnosti připravujeme…