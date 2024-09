Apple zvolil mírný pokrok, Čína mobilní revoluci. Novinku od Huaweie rozložíte nadvakrát jako mapu

Uložit 0

Jen chvilku po představení nových iPhonů se s novinkou vytasil i čínský výrobce telefonů Huawei. Že vám to nepřijde jako kdovíjak zajímavá zpráva? Standardně by nebyla – jenže tentokrát představil skládací smartphone Mate XT, který ohnete hned nadvakrát. V Číně si ho zájemci budou moci pořídit už za pár dní, ale levné to nebude.

Nedávné uvedení produktů od Applu se neslo v rámci spíš mírného pokroku. Napříč modely nový iPhone 16 vylepšuje displeje, čipy i fotoaparáty – a čím dál víc pokračuje v integraci umělé inteligence –, ale vyloženě revoluční změny se nekonaly. Zato v Číně ano.

Právě představený Huawei Mate XT bude na trhu prvním skládacím telefonem nikoliv s jedním, ale dvěma panty. Můžete ho používat jako běžný, byť trochu silnější telefon. Anebo ho podobně jako papírovou mapu rozložit do plné šířky a proměnit na tablet.

Mate XT má ve složeném stavu obrazovku s úhlopříčkou 6,4 palce a jeho tři části tvoří pomyslné písmeno Z. Při rozložení získáte displej velký 10,2 palce. Výrobce uvádí, že v takovém stavu je zařízení jen 3,6 milimetru tenké, při složení pak 12,8 milimetru. Mate XT je také možné rozložit jen do dvoutřetinové podoby.

Telefon poběží na systému HarmonyOS, na zádech nabídne 50megapixelový fotoaparát spolu s 12megapixelovým širokoúhlým objektivem a teleobjektivem s 5,5násobným zoomem. Hmotnost přístroje činí 300 gramů. Nevídaná novinka nicméně přichází s odpovídající cenou.

V přepočtu Huawei Mate XT vyjde na více než šedesát tisíc korun za základní model s 256gigabajtovým úložištěm. Ačkoliv zároveň v balení zákazníci najdou pouzdro se stojánkem, nabíječku běžnou i jednu do auta a sluchátka. Zájemců o rezervaci se podle Huaweie i tak našly už téměř tři miliony.

Mate XT není prvním podobně koncipovaným smartphonem. Prototypy nadvakrát skládaného telefonu se už v minulosti několikrát objevily, Huawei je ale první firmou, která ho dostane do prodeje. A to už 20. září tohoto roku, byť prozatím jen pro čínský trh.