Andrej Babiš nejprve hlásil, že kryptoměny jsou loterie. Teď si je chce nakoupit, pořídil si i Trezor

„My jsme přece trumpovci, ne? A Donald Trump to podporuje, ten bitcoin a kryptoměny. Tak proč u nás nemáme mít stejné podmínky na tenhle byznys?“ ptá se expremiér Andrej Babiš (ANO) v nejnovějším díle podcastu Sorry jako. V něm vystupuje společně s bývalým dvojministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a současným stínovým premiérem. Andrej Babiš přitom dřív bitcoin vůbec nepodporoval – a například před dvěma lety v podcastu StandaShow prohlásil: „Jako na co to je, ty kryptoměny? To je jen taková loterie.“

Teď se zdá, že Babiš opět kopíruje svůj velký vzor. Už dříve napodobil Trumpovu slavnou kšiltovku Make America Great Again, na tu svou si ovšem dal nápis Silné Česko. Zvolený americký prezident, který nedávno porazil ve volbách Kamalu Harris, také dříve kritizoval bitcoin a jednou jej nazval přímo podvodem. Nedávno ale vyšlo najevo, že drží kryptoměny v hodnotě mezi jednou a pěti miliony dolarů, především ethereum.

Babiš už nákup krypta také plánuje, a to ve spolupráci s předsedou České kryptoměnové asociace Františkem Vinopalem. „Mám už Trezor (česká kryptopeněženka – pozn. red.), takže si je brzy začnu pořizovat. Zatím jsem se k tomu ale nedostal,“ uvedl šéf Hnutí ANO pro CzechCrunch s tím, že do roku 2023 nevěnoval kryptoměnám žádnou větší pozornost. Teď už prý ale ví, že mají obrovský ekonomický potenciál. Důkazem Babišovy otočky o 180 stupňů budiž i jeho poměrně překvapivé vystoupení na pražské kryptokonferenci Emergence.

Ostatně překvapen pozváním se zdál být i sám Babiš. „Musím přiznat, že se tu cítím trochu nepatřičně,“ pronesl ve čtvrtek odpoledne hned na úvod své řeči. A vzápětí ukázal tlustý notes, kam si zapisuje všechny poznámky. „Když se mi změní plány, spoléhám se na důmyslný systém lepenek – staré zápisky pečlivě překrývám novými. Ujišťuji vás, že za více než třicet let se do toho systému ještě nikdo nenaboural.“

Překvapením pro Babiše nicméně není, že se tato konference koná zrovna v Praze. „Naše země je světovým lídrem v oblasti kryptoměnových inovací. Však právě tady vznikla první kryptoměnová peněženka a první těžební pool. A co je pozoruhodnější, to všechno se podařilo bez přímé podpory od vlády,“ připomněl publiku.

Podle Babiše by Česko mělo nastavit spravedlivou daňovou politiku pro držitele kryptoměn – a také zvážit směr, který teď začíná propagovat Trump. Ten chce přidat bitcoin do strategických rezerv USA a zřídit poradní sbor pro práci s kryptoměnami. Spravedlivou daňovou politiku přitom nezmiňoval náhodou. V Česku se totiž aktuálně projednává návrh zákona, který by měl kryptoměny postavit na stejnou úroveň jako akcie, pokud jde o zdanění.

Tento návrh by měl umožnit osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji a směně kryptoaktiv, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne tři roky. Návrh zákona je v Poslanecké sněmovně v závěrečném čtení a jeho schválení se očekává do konce letošního roku s tím, že by měl vstoupit v platnost k 1. lednu 2025. Poslanci by se k němu měli dostat během páteční schůze.

Kolem takzvaného kryptobalíčku se nicméně vede vášnivá debata a timing Babišova vystoupení na konferenci Emergence není náhodný, i s ohledem na to, že Trumpova podpora bitcoinu a kryptoměn obecně měla podle řady průzkumů přispět k jeho vítězství ve volbách. V Poslanecké sněmovně panuje neshoda ohledně některých aspektů navrhovaného zákona a před možnými negativními dopady na daňový systém varují někteří ekonomové či Finanční správa.