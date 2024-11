Bitcoinová mánie. Česká kryptopeněženka Trezor se prodává nejlépe v historii a míří přes 700 milionů

Uložit 0

Ještě na začátku listopadu šlo pořídit jeden bitcoin za méně než 70 tisíc dolarů. Pak ale vyhrál americké prezidentské volby Donald Trump a významně přispěl k tomu, že se v kryptosvětě rozpoutal nový býčí trh, který nejznámější kryptoměnu donesl až na dostřel hranice 100 tisíc dolarů. Aktuálně lze pořídit bitcoin v přepočtu za zhruba 2,3 milionu korun, ale nejsou to zdaleka jen investoři, kteří si mnou ruce. Rekordní poptávku díky tomu zažívá český Trezor, který vyrábí hardwarovou peněženku – a o tu bývá největší zájem právě v době, kdy cena bitcoinu roste a kupuje si ho stále více lidí. Tržby Trezoru tak boří rekordy.

Je to už deset let, co si každý, kdo si chce bezpečně uchovávat své kryptoměny, může zakoupit Trezor. V roce 2014 šlo o průkopnické zařízení, které na trh uvedli Marek „Slush“ Palatinus a Pavol „Stick“ Rusnák jako jeden z prvních produktů své společnosti SatoshiLabs. Sami tehdy řešili vlastní potřebu, kdy se jim některé bitcoiny kvůli nedostatečné ochraně ztratily, a tak vyvinuli hardwarové řešení, které by umožňovalo kryptoměny bezpečně spravovat.

Světlo světa spatřila první hardwarová peněženka na světě zvaná Trezor One, která se rychle stala tržním standardem. Pro české kryptoprůkopníky se zároveň jejich hardwarová peněženka, která prostřednictvím zabezpečené kryptografické technologie chrání uložené kryptoměny před neoprávněným přístupem, stala náramným byznysem. Když uděláme součet jen za poslední čtyři roky, Trezor v souhrnném obratu vygeneroval téměř tři miliardy a v čistém zisku přes 800 milionů.

Foto: CzechCrunch Marek „Slush“ Palatinus a Pavol „Stick“ Rusnák, zakladatelé SatoshiLabs

Není to ale tak, že by Trezor rostl každý rok. Prodej kryptopeněženek je totiž významně determinován tím, co se děje na trzích. A platí jedno základní pravidlo – když roste bitcoin, chce si ho koupit více lidí a řada z nich hledá řešení, aby o něj následně nepřišla. V tu chvíli přichází na řadu například pořízení Trezoru, který je společně s francouzskou společností Ledger největším a nejznámějším hráčem na trhu. A jelikož se nyní bitcoin vydal v rámci dalšího bull runu, jak se označuje období prudkého a dlouhodobého růstu ceny, až těsně pod hranici 100 tisíc dolarů za kus, projevilo se to také v zájmu o Trezor.

Štěpán Uherík, který v SatoshiLabs a Trezoru působí jako finanční ředitel, pro CzechCrunch prozradil, že firma dosáhla rekordního prodejního týdne, historicky nejvyšších denních tržeb a míří i díky tomu letos k významnému meziročnímu nárůstu obratu. Ten loni činil 492 milionů korun. „Do roku 2024 jsme vstoupili s optimistickým výhledem a momentálně očekáváme tržby přesahující 700 milionů korun,“ říká Uherík s tím, že klíčovým momentem má být pro firmu rok 2025.

„Věříme, že se příští rok naplno projeví pozitivní nálada na trhu a síla aktuálního bull runu. I když konkrétní údaje o prodaných kusech nezveřejňujeme, můžeme potvrdit, že nedávný růst ceny bitcoinu, který odstartoval po volbách v USA, se již projevil na našich prodejích. V listopadu došlo k nárůstu prodejů o 600 procent oproti říjnu. Dalším významným milníkem jsou naše historicky nejvyšší denní tržby, které nedávno překonaly hranici osmi milionů korun za jediný den,“ uvádí finanční ředitel Trezoru.

V letošním roce by tak měl Trezor překonat svůj obrat z roku 2022, který činil 643 milionů korun. Suverénně nejlepší rok zatím česká firma zažila v roce 2021, kdy byl o bitcoin rovněž obrovský zájem, jeho cena rostla a obrat Trezoru vyšplhal až na 1,4 miliardy korun při čistém zisku 583 milionů korun. V roce 2022 čeští kryptoprůkopníci vydělali 98 milionů a loni 61 milionů. Pro srovnání ještě doplňme, že v roce 2020 činil obrat 329 milionů a čistý zisk 73 milionů korun.

Vedle již zmiňované ceny a zvýšené poptávky po samotném bitcoinu pak pomáhají odbytu ještě dva faktory. Firma v loňském roce představila dva nové modely. Hardwarové peněženky Trezor Safe 3 a Trezor Safe 5 nabízejí jednoduché rozhraní, modernější design a robustní zabezpečení, které vychází z filozofie otevřeného zdrojového kódu. A s tím souvisí také trend, kdy se stále více uživatelů posouvá k vlastní správě kryptoměn místo toho, aby je nechávaly na burzách.

„Stále více lidí si začíná uvědomovat, že by si je měli spravovat po vlastní ose. Mantra ‚not your keys, not your coins‘ nebyla nikdy aktuálnější, protože trh stále více vnímá rizika spojená s uchováváním aktiv na centralizovaných burzách,“ doplňuje Danny Sanders, obchodní ředitel Trezoru.