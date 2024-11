Čeští podnikatelé v USA: V Kalifornii jsou cítit Trump vibes, New York je teď toxický

Uložit 0

O tom, kdo usedne do Bílého domu v nastávajícím volebním období, bude jasno nejspíš už ve středu ráno. Příští americkou hlavou státu se může znovu stát republikán a miliardář Donald Trump, který byl prezidentem již mezi lety 2017 a 2021. Anebo se do čela USA postaví – poprvé v historii – žena. Tedy demokratka Kamala Harris, jež je úřadující viceprezidentkou v kabinetu Joea Bidena. Je nálada ve Spojených státech vyhrocená stejně jako před lety? Zeptali jsme se některých úspěšných českých podnikatelů, kteří dlouhodobě žijí přímo „za velkou louží“.

Kampaň byla do posledních okamžiků velmi vyhrocená. Donald Trump například burcoval, že se jeho sokyně narodila mentálně postižená a že inklinuje ke komunismu. Rovněž naznačil, že Harrisová zneužívá svou rasovou identitu pro politické účely, protože neví, jestli je ve skutečnosti Indka, nebo Afroameričanka. Demokratická kandidátka pak prohlásila, že Trump je labilní člověk posedlý odplatou.

Podle zakladatele českého jednorožce Mews Richarda Valtra, který žije v New Yorku, se zdá, že je společnost méně polarizovaná než v roce 2016, kdy probíhalo klání mezi Trumpem a Hillary Clinton. „Američané jsou sjednocenější v pohledu na klíčová témata. Z byznysového hlediska je ovšem těžké předpovědět, co se stane po volbách – a jak země zareaguje na vítězství jedné či druhé strany,“ říká s tím, že obecně je znát silná poptávka po snížení regulací, které by firmám pomohly rychleji růst.

V USA, konkrétně v Kalifornii, působí i John Vanhara, který v Česku začal malováním reklamních stěn – a následně to v Americe „vyhrál“ s nemovitostmi. Vyzkoušel si tam také prodávání jízdních kol, vybudoval vlastní zásilkovou službu a teď se zabývá těžbou bitcoinu skrze platformu Veribi.cz.

Kalifornie je tradičně demokratickým státem, nadšení pro Harrisovou tu je ale dle slov Vanhary relativně nízké. „Mnoho voličů se s jejím konkrétním programem neztotožňuje, protože kromě několika témat, jako jsou práva žen nebo obavy o demokracii při zvolení Trumpa, jí chybí větší poselství, které by přitáhlo širší voličskou základnu,“ popsal Vanhara CzechCrunchi.

Jako podnikatel byl prý spokojený s výsledky, které přinesly čtyři roky vlády Donalda Trumpa. „Pod jeho vedením byly podmínky pro podnikání příznivé, a proto doufám, že dostane příležitost a bude zvolen znovu,“ dodává s tím, že v americké podnikatelské komunitě podle něj panuje pragmatický přístup – firmy si přejí stabilitu a příležitosti pro ekonomický růst, zaměstnanost a jasnou daňovou politiku. A to bez ohledu na to, kdo zvítězí.

Foto: John Vanhara John Vanhara s farmou na těžení kryptoměn

V Kalifornii žije také Jana Bobošíková jr., která v USA od nuly postavila několik startupů. Jak už bylo řečeno, tento stát na západním pobřeží je tradičně demokratický. „Nicméně ‚Trump vibes‘ jsou teď cítit všude. Zejména v technologickém byznysu, kde několik investorů – včetně našich ve firmě Kiki – veřejně projevilo osobní podporu Trumpovi,“ popisuje. Zalíbil se jim podle ní jeho plán pro lepší tržní podmínky ve vývoji některých technologií, a to včetně kryptoměn a umělé inteligence. „To by bylo před pár lety nemyslitelné.“

Také Bobošíková však upozorňuje na jakýsi totální rozkol mezi lidmi, kteří přebírají informace z tradičních médií, a těmi, kteří sledují hlavně sociální sítě. „Podle médií vyhraje nejspíš Kamala Harris. Podle sociálních sítích – a také podle nálady v byznysu – drtivě zvítězí Trump,“ předpovídá mladá podnikatelka.

Do technologického sektoru patří i Lubo Smid, tedy šéf firmy STRV, která stojí za některými světovými mobilními i webovými aplikacemi. Smid je sice momentálně v Ciudad de México, žije ale střídavě v Praze a Los Angeles. A věří, že nynější situace není zdaleka tak napjatá, jako tomu bylo před čtyřmi lety, kdy zvítězil Joe Biden. „Tehdy byl Trump vnímán jako čisté zlo. Myslím, že se ukázalo, že ani sázka na Bidena nebyla úplně správná,“ soudí.

Sám Smid nemá v USA osobní politické preference. „Přijde mi ale smutné, že tato takzvaná supervelmoc nedokáže vyprodukovat lepší kandidáty než ty, kteří dnes soupeří o post prezidenta. Říkám si, že ten, kdo psal scénář k tomuto příběhu, měl asi hodně fantazie,“ říká byznysmen, jenž propaguje i co největší zabezpečení a zpřístupnění volebních systémů. „Volba online ano. Ale volba osobně bez občanky určitě ne,“ naráží na jednu ze zvláštností amerického volebního systému.

Na druhé straně Spojených států je pak New York, ležící na východním pobřeží. A zde působí Martin Mucha, jenž rozjel realitní platformu Gobii. Tu dnes využívají desítky tisíc makléřů. Muchovi se tyto volby a oboustranné útoky kandidátů zdají toxické. „Například tady v New Yorku to může jít až do extrému. Lidé s opačným názorem vás ‚zruší‘ a už vás třeba nebudou zvát na své akce,“ líčí.

Mucha tvrdí, že spousta lidí vidí Trumpa jako lepší variantu pro byznys. A také jako člověka, který podle nich ochrání jižní hranici Spojených států. Velkou roli pak hrají místní média, která i v minulosti často otevřeně podpořila některého z prezidentských kandidátů, což v Česku tak běžné není. „Každopádně je to vyrovnané. O výsledku rozhodne malá hrstka voličů z takzvaných swing states, přičemž se bavíme o desítkách či nižších stovkách tisíc lidí,“ připomíná Mucha, který koncem loňského roku vstoupil se svou novou platformou Igluu i na český trh.

Redakce CzechCrunche oslovila i další Čechy, kteří podnikají v USA. Někteří z nich se ovšem k americké politice vyjadřovat nechtěli. „Jediné, co bych k tomu řekl, je, že jsou všichni nešťastní z obou variant – a že si nikdo nemyslí, že existuje dobrá cesta,“ napsal například Jan Bednář, který do Spojených států odešel v sedmnácti letech, aby tam vybudoval logistický startup ShipMonk. Bednář je podle aktuálního žebříčku Forbesu 27. nejbohatším Čechem.