Barta a další posílají miliony na český vzdušný sen. Zuri díky investici postaví stroj schopný plného letu

Dostat se z Česka na některý z chorvatských ostrovů během pár hodin? Český startup Zuri a jeho vzdušný taxík by chtěl tuto představu proměnit v běžnou realitu. Michal Illich je nyní k naplnění své vize opět o něco blíže díky novému investičnímu kolu, ve kterém společnost nabrala 4,4 milionu eur, tedy v přepočtu přes 110 milionů korun. Ty využije na stavbu nového demonstrátoru schopného plného letu.

Vzdušné taxíky se prezentují jako budoucnost městské i meziměstské dopravy. Jak ovšem ukazují poslední nezdary některých velkých jmen tohoto byznysu, šanci na úspěch mají jen ti, kdo na trh přinesou skutečně efektivní řešení.

Jedno takové buduje i Michal Illich se svým startupem Zuri. Ten vyvíjí vzdušný taxík kombinující přednosti konvenčního a elektrického pohonu. Díky spalování udržitelného leteckého paliva a přítomnosti křídel by měl být letoun schopen překonávat vzdálenost až 700 kilometrů, aniž by musel sednout na zem. Elektrické rotory mu zase umožňují kolmý vzlet a přistání.

Této budoucnosti však nevěří jen Illich, jak ukázalo nejnovější investiční kolo. 1,4 milionu eur bylo vybráno na základě dluhopisů, ke kterým se přidala třímilionová investice vedená Janem Bartou ze společnosti Pale Fire Capital (PFC). S ním se na ní podílel například i Boris Renski, spoluzakladatel cloudové společnosti Mirantis, či Matěj Turek, zakladatel fondu 10X fund. Celková výše investic do Illichova startupu se tak rozrostla již na 6,8 milionu eur.

Nově získané finance společnost využije na stavbu demonstrátoru druhé generace. Ten první měl rozpětí 11 metrů, a s jeho testováním je Zuri dle Illichových slov spokojeno. „Byl určen k tomu, abychom otestovali vertikální start a přistání na velkém modelu a vše, co s tím souvisí – tedy elektroniku (zejména baterie, power distribution, kontroléry, motory) i systém řízení. Během tří let testování jsme provedli desítky vzletů a vyzkoušeli vše, co bylo pro tenhle model potřeba, takže můžeme pokročit do další fáze,“ vysvětluje pro CzechCrunch Illich.

Demonstrátor nabídne nový design v čele s osmi pokročilými sklápěcími rotory a přepracovanou ocasní část, což výrazně zlepší aerodynamickou účinnost, stabilitu a celkový výkon stroje. Stroj také dostane hybridní pohonný systém kombinující elektrické rotory a spalovací motor s generátorem.

Tím nejdůležitějším je ovšem fakt, že demonstrátor by měl být schopen letu ve všech letových režimech, tedy svislého startu a přistání, přechodového i horizontálního letu. Náklady na jeho stavbu Michal Illich aktuálně odhaduje na 3 miliony eur, do čehož započítává vše, od práce, přes komponenty, až po výrobu.

Pokud proběhne testování druhého demonstrátoru v pořádku, měla by na něj navázat již finální velikost letounu, se kterým by následně Zuri chtělo přijít na trh. Kdy k tomu dojde, však Illich prozatím nechce předvídat. „Vstup na trh bude záležet na úspěšnosti dalšího kola financování, tedy series A.“

Je ovšem jasné, že si na let v Zuri budeme muset ještě pár let počkat. Společnost Joby Aviation, která též pracuje na vývoji vzdušného taxíku, by podle Illichových odhadů měla přijít se svým řešením na trh za 18 až 24 měsíců. Tento startup se však může opírat o podstatně větší investice než Zuri.