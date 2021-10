Příběh inovativního letounu startupu Zuri píše jeho zakladatel Michal Illich od roku 2017. Nyní český projekt vstoupil do zcela nové kapitoly, ve které se mu podařilo dostat prototyp do vzduchu a zároveň sehnal investici ve výši 1,3 milionu eur (33 milionu korun), která pomůže nejen ve vývoji nového konceptu pojmenovaného Zuri 2.0.

Sednout do malého osobního letounu a zaletět si s ním třeba do Chorvatska. To je vize, která by se již brzy mohla stát skutečností i na palubě ryze českého stroje. Startup Zuri na něm pracuje čtyři roky a nyní se poprvé dostal do bodu, na který se všichni z týmu již netrpělivě těšili. Konečně si totiž mohli vyvíjenou koncepci prohlédnout ve vzduchu.

Plány na první testy letounu poháněného elektromotory, turbínou a generátorem přímo ve vzduchu nastiňoval zakladatel firmy Michal Illich již na jaře tohoto roku. Realizovat je se po odkladech podařilo minulý měsíc na letišti ve Zbraslavi, jak informovaly Hospodářské noviny.

Zuri na tamní ploše testovalo schopnost setrvat ve vzduchu na jednom místě, tedy takzvaný vis. Celý test probíhal ve výšce mezi dvěma až třemi metry, a jak Michal Illich dodává, demonstrátor byl po celou dobu testování připoután k zemi lanem o délce několika metrů tak, aby vše mělo vůli a lana stroj nijak neomezovala a ani mu nepomáhala.

Test se soustředil na schopnost letounu setrvávat v tzv. visu Foto: Zuri

„První letový test byl do velké míry úspěšný, ale pár věcí se nám z technických důvodů nepovedlo dokončit. Nyní se proto chystáme ještě na další letový test, který, doufejme, proběhne do konce roku,“ vysvětluje Illich, jehož Zuri se nyní pomalu, ale jistě chystá na odhalení zcela nového letounu nazývaného Zuri 2.0.

Novinka by se měla od současně testovaného modelu lišit především lepší aerodynamikou a více se přibližovat finální sériové podobě. Vývoj nové generace si však vyžádá další finance, které Zuri hledalo u investorů v nejnovějším kole financování. V něm se podařilo získat 1,3 milionu eur, tedy zhruba 33 milionu korun.

Díky tomu se celková výše investic do společnosti navýšila na téměř 70 milionů korun. Byť měl Michal Illich ještě v červnu tohoto roku vizi, že v příštím kole bude hledat primárně u zahraničních investorů a Zuri dosáhne na částku pohybující se mezi pěti až deseti miliony eur, nakonec v posledním kole dominují především česká jména.

Celou investici vedl Jaroslav Beck, stojící za studiem Beat Games odkoupeným Facebookem, dále Jakub Nešetřil z Česko.Digital, Rastislav Turek ze společnosti Pex či Jan Habermann z Credo Ventures. „Toto kolo je relativně malé, bylo tedy jednodušší se domluvit s investory z Česka a Slovenska,“ vysvětluje Illich.

„Příští rok se budeme opět ucházet o investici převážně ze zahraničí,“ říká Illich. Zároveň dodává, že získané peníze poslouží primárně na rozšiřování týmu. „Chtěli bychom se do půl roku rozrůst na 20 až 25 lidí. Primárně teď přijímáme konstruktéry, aerodynamiky a elektrotechnika,“ doplňuje zakladatel Zuri.

Kdy přesně bude letoun verze 2.0 odhalen, Michal Illich v současné době ještě neví. V úvahu připadají dva termíny. Ten první počítá s prosincem tohoto roku. Novinka by se však mohla odhalit i o něco dříve. Současný kapitál společnosti by totiž dle Illichových slov vystačil na více než dva roky, ovšem pouze za předpokladu, že by Zuri nadále pokračovalo ve stejném tempu, a to Michal Illich nechce.

Michal Illich, zakladatel startupu Zuri Foto: Zuri

S rozšiřováním týmu tak bude nutné brzy hledat další finance a Illich začíná v této souvislosti uvažovat o crowdfundingu. „Přemýšlíme nad equity crowdfundingem, ale není to ještě pevně rozhodnuté, nechte se překvapit,“ říká. Dle Hospodářských novin by se mělo jednat o crowdfunding přes britský portál Seedrs, na kterém mohou drobní investoři vyměňovat své finance za podíl ve společnosti. Pokud by se Illich rozhodl jít touto cestou, představení proběhne při spuštění crowdfundingové kampaně.

Před kapitolou, ve které se Zuri dostane do rukou prvních majitelů, sice ještě stojí mnoho nepopsaných stran, Michal Illich však svým postupným progresem dokazuje, že i u nás může vznikat stroj, který se třeba jednou postaví proti největším hráčům v segmentu malých letounů příští generace.

Mezi ně patří jména jako Volocopter, Lilium či Joby Aviation, které podpírají investice od největších hráčů a za kterými stojí týmy plné profesionálů. I to je důvod, proč nám jejich letouny budou nad hlavami létat o něco dříve než ty s nápisem Zuri na boku.