Budoucnost létání na český způsob. Zuri ukázalo, jak probíhal první test jeho letounu

Letiště ve Zbraslavicích se minulý měsíc stálo svědkem historického momentu v české aviatice. Tuzemský startup Zuri zde poprvé otestoval svůj koncept letounu, který je schopný vertikálního vzletu a přistání. V říjnu Zuri nechtělo ukázat žádné fotky letounu přímo ve vzduchu, teď ovšem vypustilo celé video a představilo, jak jeho stroj pracuje.

Za dobu své existence postavil startup založený Michalem Illichem hned několik prototypů, které začínaly s rozpětím křídel dvou metrů a postupně se rozvinuly až na metrů jedenáct. A právě poslední prototyp, který svou velikostí odpovídá přibližně 90 procentům velikosti finální verze, dostal možnost představit své schopnosti přímo ve vzduchu.

Během zkoušek Zuri testovalo stroj v takzvaném visu, kdy setrvává ve vzduchu na jednom místě. Jak nám prozradil Michal Illich a jak je patrné i na videu, letoun byl v průběhu testu připoután k zemi systémem lan, které ale byly natolik dlouhé, že stroj nikterak neomezovaly a ani mu během testu nenapomáhaly.

Letadlo startupu Zuri během testovacího letu Foto: Zuri

Podle Illicha test přinesl celou řadu potřebných dat, které Zuri využije k dalšímu vývoji. Na něj startup nedávno získal investici ve výši 33 milionů korun, na které se podíleli i Jaroslav Beck, který stojí za hrou Beat Saber, Jakub Nešetřil z Česko.Digital, Rastislav Turek ze společnosti Pex či Jan Habermann z Credo Ventures.

Podle Illicha by tyto peníze měly vystačit na příští dva roky fungování Zuri, a to za předpokladu, že bude na stroji pracovat stejným tempem jako doposud. Přestože jsou výsledky dosavadní činnosti Zuri na české poměry obdivuhodné, Illich chce do projektu šlápnout ještě více. Již v prosinci by měl odhalit další generaci letounu, která bude mít k produkční verzi ještě blíž.

S tím také souvisí snaha najít pro projekt další finance, které by mohl přinést například i crowdfunding. Zuri to nebude mít ve stále se rozšiřující konkurenci jednoduché, pokud se však Illichovi a jeho týmu podaří vše dotáhnout do zdárného konce, jasně tím potvrdí fakt, že i v české kotlině lze vyvinout produkt světových měřítek.