Bezpečnější a komfortnější. Praha bude mít nové tramvaje, které dokážou předcházet srážkám

Měří přesně 31,99 metru, na šířku má pak dva a půl. Dovnitř se vejde 243 lidí, z nichž 173 zůstane stát, 70 si sedne. Škoda Group představila ve svém výrobním areálu v Plzni nový typ tramvaje pro Prahu. Na její podobě se s pražským dopravním podnikem dohodla loni, metropoli by jich měla dodat celkem 200. Vůbec první z nich nyní vyjela na koleje.

Tramvajová trať, která povede mezi Malešicemi a Jarovem by měla být hotová v roce 2027. Ve stejný rok by měly být zprovozněné také koleje, které povedou z Malovanky na Strahov. Stejný termín otevření má i trať kolem Národního muzea, tedy z Vinohrad na Václavské náměstí. Příští rok by měla začít fungovat také ta z Libuše na Nové Dvory. V Praze nastal tramvajový boom, to všechno si přitom vyžádá také zvýšenou kapacitu vozů.

Praha proto se společností Škoda Group podepsala rámcovou smlouvu na dodávku až dvou stovek nových tramvají. Nesou název Škoda ForCity Plus 52T a letos by jich společnost měla dodat prvních dvacet. Dalších dvacet pak napřesrok. Za první čtyřicítku tramvají zaplatí dopravní podnik 3,32 miliardy korun – jedna vyjde na 83 milionů. Za celkovou dodávku 200 kusů dá pak městská společnost 16,6 miliardy korun. Dostat by je měla do roku 2035.

„Po téměř dvaceti letech se Praha dočká zcela nového typu tramvají,“ komentoval první vyrobený vůz náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Tramvaj je stoprocentně nízkopodlažní, což znamená, že v ní není ani jeden schod. Novinkou je klimatizace, která má jako chladivo vůbec poprvé propan. Nové je i technické řešení brzdy, která je eletromechanická a měla by být nejen bezpečnější, ale také méně nákladná.

Tramvaj je mimo jiné nově vybavena takzvaným antikolizním systémem, což znamená, že má radar, HD kameru a také přesnou lokalizaci postavenou na off-line nahraných HD mapách a odometrii. Systém tak po celou dobu jízdy snímá trať, díky čemuž dovede detekovat překážky s přesností na deset centimetrů, varovat řidiče a aktivovat nouzovou brzdu. Tím dokáže předcházet srážkám.

Jde o pětičlánkovou tramvaj se čtyřmi podvozky, z nich dva jsou volně otočné a dva částečně otočné. Vozidlo může jet rychlostí až 70 km/h a uvnitř jsou dvě místa pro kočárek a dvě místa pro vozíčkáře. Co se míst k sezení týče, ze sedmdesáti z nich je 44 po směru a 26 proti směru. Celkově se do tramvaje vejde zmíněných 243 lidí, což je ve srovnání s kapacitou předchozích tramvají 15T o 44 cestujících víc.

Vůz by jim měl nabídnout také vyšší komfort, a to díky prostornějšímu interiéru a širším průchodům. Uvnitř pak bude k dispozici nový informační systém složený ze šesti velkoplošných obrazovek na celou šířku uličky. Škoda Group a pražský dopravní podnik také slibují intuitivnějších ovládání tlačítek pro otevření dveří a signalizace k řidiči.

V současnosti je hotová jedna tramvaj, další dvě jsou v pokročilé fázi montáže a další se svařují. Dohromady je v Plzni rozpracováno osm tramvají. V Praze by lidé mohli spatřit první z nich už v dubnu. Tehdy nový typ vyjede na zkušební jízdu, zatím bez cestujících. Ti budou moci nastoupit zhruba na konci roku. Nové tramvaje mají životnost třicet let. I pro ně se pak v Praze staví nové zázemí. Aktuálně je dokončovaná výstavba nové vozovny Hloubětín.

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T doplní stávající vozový park, ve kterém jsou aktuálně nejstarší vozy typu T3M2 s kapacitou 105 lidí v jednom vagonu. Na trati se objevily v letech 1996 a 1999 a v ulicích jich jezdí osmnáct. Po nich přibyla Tatra T3R.PLF s kapacitou 97 lidí v jednom vagonu, která v Praze začala jezdit v roce 2007 v počtu 61 vozů. V Praze jezdí i Tatra T3R.P, kam se do jednoho vagonu vejde 91 cestujících a nyní jich v metropoli jezdí 310. V roce 2004 na koleje vyrazil nový typ tramvaje Tatra KT8D5.RN2P, která byla první nízkopodlažní. Kapacitu má 230 lidí. Aktuálně dopravní podnik provozuje 57 těchto vozů.

O rok později, v roce 2005, následovala první tramvaj od Škoda Group, s označením 14T, do které se vešlo 200 lidí. Aktuálně jich je v provozu 55. Poslední tramvají, která až do teď obohatila vozový park, byla Škoda 15T a Pražané ji znají od přelomu let 2009 a 2010. Dovnitř se vejde 199 lidí a aktuálně jich je na kolejích 250.