Příští zastávka Nový Žižkov. Tramvaj skrze nákladové nádraží dostala stavební povolení

Uložit 0

První domy se tu už staví. Jde ale o minimum toho, co by v lokalitě nákladového nádraží na Žižkově v Praze 3 mělo vzniknout. Novou čtvrť mají v budoucnu protínat tramvajové koleje. Trať nyní získala stavební povolení. Cestující sveze přes šest nových zastávek.

Nové tramvajové spojení naváže na existující koleje, které vedou Olšanskou ulicí. Zatímco nyní z ní tramvaje zatáčí doleva nebo doprava, do konce roku 2027 by se měly vydat také rovně – směrem k nákladovému nádraží. Stavební povolení získal pražský dopravní podnik, který chce stavbu financovat z evropských dotací.

Ze zastávky Olšanská bude tramvaj pokračovat do zastávky Nový Žižkov, další stanice se bude jmenovat Nákladová, dále Malešická, Nad Kapličkou, Habrová a poslední Sídliště Jarov.

„Od Penny Marketu na Malešické za zastávkou Nad Kapličkou bude trať zatím jednokolejná a povede po stávajícím svršku železniční trati. Do konečné dvojkolejné podoby až za Auto Jarov má být v souladu s koncepcí Jarovské třídy trať dostavěna v dalších letech,“ popsal místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

Tramvajová trať bude v podstatě sledovat původní trasu železnice, spolu s ní by území měla protínat také promenáda pro pěší a cyklisty. Zmíněná Jarovská třída má pak posílit dopravu směrem k východu a pomoci odlehčit přetíženou ulici Jana Želivského a křižovatku na Ohradě. Jarovská třída zároveň čtvrť napojí na budoucí úsek městského okruhu.

Třetí městská část musí každopádně pro stavbu tramvaje odkoupit budovu samotného nákladového nádraží a okolních pozemků. Praha v listopadu oznámila, že uzavře smlouvu se společností Sekyra Group, která má na budovu předkupní práva. Toho by se měla vzdát. V současnosti dům vlastní České dráhy.

Praha má za nevyužití předkupního práva dát developerovi záruku, že neomezí jeho možnost v místě stavět. Magistrát zároveň připravuje kupní smlouvu, která by nemovitost převedla z majetku Českých drah do majetku Prahy.

To vše má posunout dál rozvoj obrovského brownfieldu. První projekty tu staví Central Group, společnost Dušana Kunovského navázala na existující zástavbu u Basilejského náměstí. V budoucnu se má připojit hned několik developerů. Kromě zmíněného Sekyry je to například i Finep, Penta či německá společnosti Trei a Geosan.

Nová čtvrť by měla dát domov celkově 23 tisícům obyvatel. Až 85 procent zdejší výstavby má být totiž věnováno bydlení. Počítá se také s několika mateřskými školami, sociálně-zdravotním zařízením či kulturně-společenským centrem nebo či kampusem pro školy, které by se měly nacházet v rekonstruované budově nádraží. V území by ale mohl být i dům s pečovatelskou službou.

„Na území se plánuje hned několik architektonických soutěží. Jedna z nich bude vypsána na základní školu, zde je zásadní dobré zadání. Druhá pak proběhne jako architektonicko-krajinářská soutěž na nový lineární park spojující území,“ říká urbanistka Institutu plánování a rozvoje Jitka Romanov.