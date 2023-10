České peněženky Trezor se chystají na kryptoboom. Mají nové modely, jsou barevné a pořád s kabelem

Uložit 0

Kryptoměny se sice už druhý rok nacházejí v útlumu, český výrobce hardwarových peněženek Trezor ze skupiny SatoshiLabs se už ale chystá na novou vlnu zájmu – a přechází do produktové ofenzivy. Na trh nyní posílá úplně nový, cenově dostupný model v několika úpravách. A pracuje i na nové vlajkové lodi.

Dosud Trezor nabízel dvě peněženky: jednak základní zařízení One v černé či bílé barvě, jednak vyšší model T. K těm momentálně přibude Safe 3, a to v černé, bílé, žluté a lososové barvě. Cena má být 1 899 korun a výrobek bude vybavený novým čipem, který údajně zajistí vyšší odolnost proti pokusům o prolomení zabezpečení. Ještě ale nepůjde o projekt z dílny sesterského startupu Tropic Square, to teprve přijde.

Trezor Safe 3 na trh přijde také v limitované oranžové edici určené pro skalní fanoušky bitcoinu. A protože historie Trezoru sahá do roku 2013, přesně tolik bitcoin-only nových modelů bude k dispozici, navíc z prodeje každého kusu věnují SatoshiLabs 21 eur na podporu iniciativy Trezor Academy, která vzdělává v oblasti bitcoinu.

Důležitým doplňkem nových peněženek bude i aplikace Trezor Suite, která umožňuje nákup, prodej, spoření či správu až sedmi tisíc kryptoměn. „Novinky jsme navrhli s ohledem na začátečníky a produkty jsou plné prvků, které zajišťují bezpečnost digitálních aktiv. Správa kryptoměn je nyní snadnější než dřív,“ říká šéf Trezoru Matěj Žák.

Poslední novinkou je Trezor Keep Metal, který uchovává to svým způsobem nejcennější pro nezávislou správu kryptoměn – recovery seed. Pokud někdy dojde ke ztrátě, poškození nebo krádeži Trezoru, tento jedinečný řetězec slov vygenerovaný při první registraci zařízení obnoví přístup k peněžence. Vyrobený je z letecké nerezové oceli a cena začíná na 2 400 korunách.

Podle Matěje Žáka nastane v dohlednu nový boom zájmu o kryptoměny a v SatoshiLabs na to chtějí být připravení. „Na celém světě je dnes přes 420 milionů majitelů kryptoměn. Podle předpovědí se má jejich počet do roku 2027 více než zdvojnásobit na téměř miliardu, tedy na každého osmého obyvatele světa,“ říká. Bitcoin se už několik měsíců pohybuje stabilně v rozmezí ceny 25 až 30 tisíc dolarů, experti ale očekávají, že vyšší zájem přijde po dalším halvingu. To je – zjednodušeně řečeno – moment, kdy se ztíží těžba bitcoinů. Mělo by k tomu dojít v květnu 2024.

„Vzhledem k tomu, v jaké fázi cyklu se nyní nacházíme, je zodpovědná příprava na býčí trh, kdy zájem půjde nahoru, více než namístě. Krachy burz, které jsme viděli v posledním roce, ukázaly, jak důležité je mít krypto u sebe. Jen v případě FTX ztratili držitelé v součtu téměř devět miliard dolarů. Snad i proto jsou prodeje dosavadních modelů výrazně lepší, než jsme čekali,“ dodává spoluzakladatel skupiny SatoshiLabs Pavol „Stick“ Rusnák.

Foto: SatoshiLabs Hardwarové peněženky Trezor Safe 3

Skupina přesnější čísla za rok 2023 prozradit nechce, na dotaz CzechCrunche jak přesně se jí letos vede, pouze Matěj Žák uvedl: „Pokud srovnáme stejné období a fáze aktuálního a posledního bear marketu (opak býčího trhu, tedy doba útlumu – pozn. red.), zaznamenal Trezor o 55 procent lepší prodejní výsledky.“ V roce 2021 Trezor v tržbách překonal 1,4 miliardy korun a v čistém vydělal téměř 600 milionů, údaje za loňský rok ale nejsou k dispozici, měly být podle informací z firmy ale opět dobré.

Na jednu novinku z dílny Trezoru se ale stále čeká – jak nynější modely, tak nový Safe 3 je nutné synchronizovat s počítačem či mobilem přes USB kabel. Firma už nějakou dobu pracuje na bezdrátovém řešení na bázi technologie bluetooth, ostatně spoluzakladatel SatoshiLabs Marek Palatinus a Matěj Žák o tom hovořili i v interview pro CzechCrunch.

Jak to tedy vypadá? „Aktuální novinka ještě funkcí bluetooth nedisponuje. Nicméně Trezor pro nadcházející roky připravuje další novinky, a hlavně novou vlajkovou loď. A právě ona bude mít i bluetooth,“ slibuje Žák.