Brno čeká velká miliardářská bitva ve fotbale. SK Líšeň kupuje Igor Fait, bude konkurovat Zbrojovce

Uložit 0

Fotbalové dění v Brně má nečekané vyvrcholení. Poslední rok se živě hovoří o Zbrojovce, která dlouho ekonomicky i výsledkově strádala a vyhlížela nového majitele, aby jí vdechl nový impuls a dal naději na zářnější budoucnost. Toho se nakonec skutečně dočkala, ale teď se před ní vynořuje nová výzva, se kterou se příliš nepočítalo. Nový a silný investor totiž vstupuje do jiného brněnského klubu. Místní patriot, miliardář a zakladatel investiční skupiny Jet Investment Igor Fait oznámil, že kupuje SK Líšeň. Klub, jehož historie sahá do roku 1924, aktuálně hraje stejně jako konkurenční Zbrojovka druhou nejvyšší soutěž. V první lize se dosud nikdy neobjevil, ale chce to brzy změnit.

„Nějakou dobu jsme hledali strategického partnera a jsem rád, že se jím stal právě Igor Fait. Jeho vstup do klubu vnímám jako příležitost pro další rozvoj fotbalu v Líšni i celém Brně. Těší nás, že můžeme spolupracovat s někým, kdo má k brněnskému fotbalu vřelý vztah a sdílí naše plány ohledně směřování klubu,“ řekl předseda klubu Karel Hladiš, který za čtyřicet let svého působení v Líšni pomohl vytáhnout klub z deváté ligy mezi stabilní týmy druhé ligy. V ní se aktuálně Líšeň nachází na deváté příčce, kde má na čtrnáctou Zbrojovku pětibodový náskok.

Původně to přitom vypadalo, že by se mohl Igor Fait stát zachráncem právě Zbrojovky, která v posledních letech prošla složitou anabází. Pod dohledem předchozího majitele Václava Bartoňka se klub propadl do velké krize, ekonomické i sportovní, ale samotný Bartoněk se klubu dlouho nechtěl vzdát. Nadějně to vypadalo ve chvíli, kdy si plácl s podnikatelem Pavlem Svoreněm, ale z této transakce nakonec sešlo, stejně jako z debat s majitelem hokejové Komety Liborem Zábranským.

Následně se začalo spekulovat o tom, že by mohl klub koupit Igor Fait. On sám měl o angažmá zájem, jenže Regionální hospodářská komora Brno, která byla minoritním akcionářem Zbrojovky a od Bartoňka ji začátkem září převzala, se nakonec domluvila s jinými investory. Jakmile se ve Zbrojovce začala angažovat investiční skupina OneCap, za níž stojí Jaroslav Havel, Jan Mynář a Kateřina Zychová, ztratil Fait zájem.

„Chtěl jsem koupit Zbrojovku celou, protože si potřebuji vybírat partnery. Část bych pak klidně pustil, ale vybral bych si někoho, s kým už třeba delší dobu spolupracuji nebo koho znám. A ne že se teď přidám v případě nabídky k současným akcionářům, to asi ne. Tím pádem moje angažmá ve Zbrojovce skončilo, respektive ani nezačalo,“ potvrdil v září pro CzechCrunch Igor Fait. Zmíněná skupina OneCap nakonec tento týden nabyla ve Zbrojovce majoritní podíl.

Igor Fait se ale fotbalových plánů vzdát nechtěl, a tak se rozhodl vstoupit do konkurenční Líšně. „Do SK Líšeň vstupuji s vizí vybudování silného brněnského klubu. Jako místní patriot bych si moc přál, aby kvalita fotbalu v Brně odpovídala postavení druhého největšího města v Česku. Naší společnou ambicí se stávajícím vedením je vytvořit takové podmínky, abychom si v letošní sezóně zajistili účast v baráži o první fotbalovou ligu. Pokud to nevyjde, tak o postup do nejvyšší soutěže budeme usilovat v příští sezóně. Dalším naším záměrem je vybudování špičkové mládežnické akademie, a to ve vzájemné spolupráci SK Líšeň a FC Svratka Brno,“ říká Igor Fait.

Společně s novým majitelem přichází do Líšně také nový generální ředitel klubu v podobě Libora Kleibla, který byl do roku 2022 ředitelem prvoligového Slovanu Liberec. Součástí nové vize je i zmíněné propojení s dalším brněnským klubem. „Po sérii jednání jsme se s panem Faitem a Hladišem dohodli, že propojíme mládeže FC Svratka Brno a SK Líšeň, abychom vytvořili nadstandardní podmínky pro rozvoj mladých fotbalových talentů v Brně, a to jak v zázemí, tak v oblasti sportovní přípravy,“ dodal člen výkonného výboru FC Svratka Brno a budoucí ředitel akademie Pavel Crhan.