Kdo zachraňuje Zbrojovku? Do fotbalu v Brně míří vlivní byznysmeni. Jiný miliardář je ze hry venku

Mnozí fanoušci fotbalové Zbrojovky Brno už v to možná přestávali věřit, ale v uplynulých týdnech proběhlo zásadní dění, v rámci kterého se dlouholetý majitel klubu Václav Bartoněk definitivně rozhodl opustit svou roli. Mluvil o tom delší dobu, a dokonce hned dvakrát v posledním roce oznamoval, že se dohodl na prodeji: nejprve s podnikatelem Pavlem Svoreněm, posléze s majitelem hokejové Komety Liborem Zábranským. K ani jednomu ale nakonec nedošlo, až se iniciativy chopila Regionální hospodářská komora Brno, která byla v klubu minoritním akcionářem. Ta však bude pouze převozníkem Zbrojovky k novému, dosud ne tak úplně známému majiteli. Kdo se tedy nyní v brněnském fotbalu angažuje?

Pro klíčovou událost s ohledem na budoucnost Zbrojovky je třeba se vrátit do 24. srpna. Byla sobota a do datové schránky Regionální hospodářské komory (RHK) Brno dorazila výzva k uplatnění předkupního práva. Dosavadní majitel Zbrojovky Václav Bartoněk totiž podepsal den předtím s Liborem Zábranským smlouvu o převodu akcií, což byla dříve oznámená a plánovaná akce. Jenže tím se aktivovalo předkupní právo pro RHK Brno a ta v čele s předsedou představenstva Ladislavem Chodákem a ředitelem Čeňkem Absolonem měla deset dní na to se rozhodnout, zda neuplatní nárok na balík 90 procent klubových akcií. Pět procent jim již patřilo, pět procent dlouhodobě drží minoritáři. Rozhodli se do transakce jít, takže Zábranský nakonec vyšel zkrátka.

„Objevily se různé spekulace, že to byl nějaký náš kalkul, jak Zbrojovku převzít, ale tak to skutečně nebylo. Měli jsme ve smlouvě zakotvený institut předkupního práva, a když nám v sobotu 24. srpna přišlo oznámení do datové schránky, měli jsme na rozhodnutí nakonec jen pět pracovních dní,“ vysvětluje pro CzechCrunch Čeněk Absolon, který jako ředitel vede komoru sloužící k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů členských firem. Její součástí je několik stovek podnikatelů a firem z Jihomoravského kraje a ve Zbrojovce se jako minoritní akcionář dlouhodobě angažovala.

Zástupci RHK Brno například působili v dozorčí radě klubu. Tu ovšem opustili letos na jaře, když ztroskotalo původně plánované převzetí klubu výkonným ředitelem investiční skupiny Portiva Pavlem Svoreněm. Tehdy klubové struktury opustil i Čeněk Absolon. „Pak jsem byl odstřižen od veškerých informací a v podstatě jsem se situací začal zase intenzivně zabývat v okamžiku, kdy jsme dostali výzvu k reakci na uplatnění předkupního práva,“ popisuje s tím, že to pro něj a jeho kolegy bylo hektických několik dní. O tom, zda akcie od Václava Bartoňka odkoupí, nebo ne, se totiž rozhodovali bez podrobnějších informací.

Foto: Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno hraje na městském fotbalovém stadionu Srbská

„Na rovinu, ekonomické útroby klubu jsme do prvotních částic kosmu v žádném případě neznali. Měli jsme nějaké informace, když jsme působili v dozorčí radě, ale rozhodně to nebyly znalosti na úrovni due diligence,“ říká Čeněk Absolon, který je šéfem RHK Brno desátým rokem a dvanáct let předtím strávil na Jihomoravském kraji, mimo jiné jako vedoucí odboru vnějších vztahů. Zároveň tím reaguje na otázku, zda měla brněnská podnikatelská komora nějaké záruky o ekonomickém stavu Zbrojovky, nebo to byla čistě mise na záchranu klubu, ať se děje, co se děje. „Možná to bude znít zvláštně, ale B je správně. Chtěli jsme klub prostě zachránit,“ doplňuje ředitel RHK Brno.

Již na úterní tiskové konferenci, kde RHK Brno potvrzovala aktivaci svého předkupního práva, hovořil předseda představenstva Ladislav Chodák o tom, že Zbrojovka je členskou firmou organizace, které se nedaří. „A firmám, kterým se nedaří, se snažíme pomoci,“ pravil s tím, že se o to pokoušeli již před rokem, ale zmiňované převzetí Pavlem Svoreněm nevyšlo. „Nakonec jsme uplatnili naše předkupní právo ze smlouvy mezi panem Zábranským a panem Bartoňkem a včera (pondělí 9. 9.) jsme podepsali kupní smlouvu na 90 procent Zbrojovky Brno,“ potvrdil Chodák, který je zároveň akcionářem fondu firemního nástupnictví Adax.

Zástupci RHK Brno podle svých slov jednali v průběhu pěti pracovních dní ve dne v noci, aby vše stihli připravit a následně nechali záměr schválit své představenstvo. Ve hře byla i dvojice zahraničních partnerů, ale nakonec se rozhodli jít cestou českého kapitálu. „Ta situace tentokrát opravdu byla černobílá: ber, nebo neber. Rozhodli jsme to vzít. Zní to trochu pateticky, ale šlo opravdu o společenskou odpovědnost. Vnímali jsme i tlak ve společnosti, že bychom to měli udělat. Nakonec jsme se rozhodli, že chceme, aby do klubu vstoupil český kapitál a byla to některá z našich silných členských firem,“ vysvětluje pro CzechCrunch Absolon.

Hlavním partnerem celé transakce se nakonec stala investiční společnost One Capital Partners (OneCap), za kterou stojí Jan Mynář, Kateřina Zychová a Jaroslav Havel. Jedná se o relativně nové uskupení, v rámci kterého chce zmíněná trojice investovat vlastní peníze. Jelikož nemají žádnou fondovou strukturu, vytváří pro každou příležitost speciální vehikly (SPV) a mělo by tomu tak být i v případě Zbrojovky. Společně už například vstoupili jako minoritní akcionáři do společnosti Kuberg vyrábějící elektrické motorky, jak před časem informoval Forbes.

Kdo je OneCap?

Přímý majetkový vstup do Zbrojovky by ale prozatím neměl být na pořadu dne. Balík 95 procent akcií bude i nadále v držení Regionální hospodářské komory Brno, která chce na restart Zbrojovky dohlížet. Společnost OneCap bude operovat jako generální partner klubu, který do něj přinese mimo jiné kapitál a také vlastní management. Podmínky transakce mezi Václavem Bartoňkem a RHK Brno ani další navazující finanční podmínky spolupráce nechce žádná ze stran oficiálně komentovat.

„Pokud OneCap splní všechny požadavky a nároky, které máme, tak je docela dobře možné, že budeme uvažovat o tom, že mu majetnictví předáme, protože nejsme v prvé řadě majitel. Jsme ten, kdo umožňuje, aby firmy vzkvétaly. Necháme si v klubu svých pět procent, jako to máme jinde, abychom měli nějaký kontrolní mechanismus,“ předeslal na tiskové konferenci možný scénář Ladislav Chodák z RHK Brno. „Klíčové je, že jsme teď projekt odblokovali a nevěstu nachystali,“ doplňuje jeho kolega Čeněk Absolon.

Foto: OneCap / CzechCrunch Jan Mynář, partner investiční skupiny One Capital Partners (OneCap)

Na pondělí 16. září je naplánována valná hromada, kde má být vyměněno kompletně celé představenstvo, dozorčí rada i další personál, který dosud rozhodoval o chodu Zbrojovky. Novým generálním manažerem klubu se má stát Jan Mynář. Co to tedy vlastně společnost OneCap, které šéfuje, je a kdo za ní stojí? Na svém webu o sobě firma říká: „Naším cílem je odhalovat skrytou hodnotu v unikátních situacích a nerovnoměrných příležitostech, které ostatní často přehlížejí. Specializujeme se na komplexní obchody – problémová aktiva, odvětvové změny a vysoce rizikové scénáře. Vstupujeme tam, kde ostatní ustupují, a s praktickými odbornými znalostmi proměňujeme výzvy v příležitosti k růstu.“

Strategie OneCap má spočívat v aktivním přístupu a investičních příležitostech, které vyžadují zásadní restrukturalizace či strategickou transformaci. Ve firmách s hodnotou kolem 50 až 250 milionů korun je prý připravena při dostatečných kontrolních právech nabývat i minoritní podíly a ideálně chce operovat při hrubé vnitřní míře návratnosti (IRR) ve výši pětadvaceti procent. Jaké má OneCap skutečné plány a jak chce kooperovat s Regionální hospodářskou komorou Brno, nechtěli zástupci na dotazy CzechCrunche prozradit. Čekají prý, až vše schválí avizovaná valná hromada klubu.

Umím postavit firmu, sehnat financování. To bude mým úkolem.

Nejvýraznější tváří One Capital Partners je Jaroslav Havel, vlivný právník a spolumajitel jedné z největších advokátních kanceláří Havel & Partners. Druhá partnerka této private equity skupiny je Kateřina Zychová, investorka stojící za skupinou Verdi Capital, která se specializuje na investice do zemědělské půdy nebo obnovitelných zdrojů. Společně s Jaroslavem Havlem zároveň nedávno založila rodinnou kancelář One Family Office, která poskytuje poradenské služby pro klienty disponující vysokým finančním majetkem. A mimo jiné se v ní angažuje také Ladislav Chodák z RHK Brno. Ten se pak zase s Jaroslavem Havlem potkává jako akcionář ve zmíněném fondu Adax.

Hlavní tváří OneCapu má být v případě angažmá ve Zbrojovce třetí partner OneCapu Jan Mynář, který je specialistou na krizová řízení ve firmách všeho druhu. Historicky více než sedm let řídil skupinu BHM miliardáře Tomáše Krska, přes šest let se angažoval v řízení velké projekční, výrobní a inženýrské skupiny Block a je také spolumajitelem třinecké realitně-investiční skupiny BO! Holding, která nedávno ve spolupráci se Simonou Otavovou převzala realitku Lexxus Norton – a v ní aktuálně Jan Mynář zastává pozici řídícího partnera. Bude mít tedy vůbec na Zbrojovku čas?

Foto: OneCap / CzechCrunch Jaroslav Havel, Kateřina Zychová a Jan Mynář z One Capital Partners

„Určitě na to prostor mám. Obecně funguji tak, že primárně vytvářím v každé společnosti funkční systémy. Klíčový krok číslo jedna – a to bude platit i ve Zbrojovce – je postavit kolem sebe profesionální tým. Funkce generálního manažera kromě samozřejmé odpovědnosti za chod klubu tkví i v komunikaci navenek, počítám tedy s kontaktem s městem, partnery, sponzory i asociacemi. Naší ambicí je vytvořit strukturu jak v provozní stránce firmy, tak zejména v té sportovní. Budou to naprosto špičkoví lidé. Konkrétní jména zatím říci nemohu, ale už probíhají jednání,“ uvedl tento týden v rozhovoru pro iDNES osmatřicetiletý Mynář.

Manažersky prý s fotbalem zkušenosti nemá, ale nevidí to jako překážku. „Platí, že fungování Zbrojovky nestojí na mé znalosti fotbalu. Umím postavit firmu, sehnat financování. To bude mým úkolem,“ doplnil pro iDNES. Veškeré kroky v následujících týdnech a měsících se budou dít pod dohledem majoritního akcionáře v podobě RHK Brno, která zatím neví, kdy by mohla Zbrojovku předat do rukou nového majitele. „Přiznám se, že na toto nyní neumím odpovědět. Po totálním převzetí samozřejmě rychle přečteme mapu. Čekáme na valnou hromadu a předání všeho možného. Říct nyní časový horizont by bylo neseriózní, to bych střílel od pasu,“ doplňuje pro CzechCrunch šéf komory Čeněk Absolon.

Stejně tak zatím není rozhodnuto, kdo bude od RHK Brno balík akcií odkupovat. Jako logický partner se v tuto chvíli nabízí OneCap, ale ambicí regionální komory je přilákat do klubu v nejbližší době celou řadu dalších partnerů, aby pomohli brněnský fotbal pozvednout. „Sportovní stránka a špičkový fotbal ve druhém největším městě České republiky, to je jasná věc, ale nás na tom velmi láká – a chci, aby tohle byla naše mise – budování společenské, fanouškovské a byznysové komunity kolem klubu, třeba po vzoru Sparty a Slavie,“ říká Absolon.

Stamilionové investice

Nejžhavějšími kandidáty – o nichž v oficiální komunikaci hovořila i Zbrojovka Brno – na převzetí klubu byli v posledním roce již zmínění podnikatelé Pavel Svoreň a Libor Zábranský. Dlouhodobě se ale také mluvilo o možném zájmu jiného významného brněnského byznysmena a miliardáře Igora Faita. Zakladatel investiční skupiny Jet Investments je velký patriot a když se nyní ledy ve Zbrojovce hnuly, skutečně se zajímal. Podle Ladislava Chodáka z RHK Brno však nebyl v průběhu klíčového týdne, kdy se rokovalo o aktivaci předkupního práva, dostupný, a tak se nakonec komora domluvila se společností OneCap.

„Pan Fait přišel v pondělí (2. září) a řekl, že chce buď všechno, nebo nic. Když máte s někým dohodu, nemůžete to měnit,“ popisoval na tiskové konferenci dění Ladislav Chodák a Igor Fait to následně ve svém vyjádření pro CzechCrunch potvrdil: „Snažil jsem se je ještě přesvědčit, ale jak je vidět, tak to nevyšlo. Chtěl jsem koupit Zbrojovku celou, protože já si potřebuji vybírat partnery. Část bych pak klidně pustil, ale vybral bych si někoho, s kým už třeba delší dobu spolupracuji nebo koho znám. A ne že se teď přidám v případě nabídky k současným akcionářům, to asi ne. Tím pádem moje angažmá ve Zbrojovce skončilo, respektive ani nezačalo.“

Foto: Jet Investment Igor Fait, zakladatel Jet Investment

Igor Fait tedy bude nyní sledovat celou situaci zpovzdálí. „I když nejsem akcionářsky zapojen, tak jako Brňák Zbrojovce stále fandím. Doufám, že nový akcionář se o ni bude starat podstatně lépe než ten starý a že to povede skutečně někam, kam deklarují, tedy že se budeme snažit hrát evropské poháry,“ doplnil pro CzechCrunch Igor Fait. Právě tyto cíle již ve svých prohlášeních vyhlásil budoucí šéf Zbrojovky Jan Mynář. Takový plán přitom bude vyžadovat nemalé investice.

„Pokud opravdu chcete hrát v horní části prvoligové tabulky, tak musíte počítat s investicemi v řádech stamilionů korun. V tuto chvíli nicméně nehledáme nové akcionáře, ale primárně nové partnery,“ dodává ředitel RHK Brno Čeněk Absolon s tím, že již prý po oznámených změnách ve Zbrojovce registrují řadu zájemců z podnikatelského světa, kteří by chtěli s restartem brněnského klubu pomoci. Ten se totiž vedle ekonomických problémů topil i v těch sportovních. Aktuálně se Zbrojovka krčí ve spodních patrech druhé nejvyšší soutěže a loni ji reálně hrozil pád do třetí ligy. Teď má díky novým majitelům nabrat opět směr první liga. Nejbližším klíčovým krokem bude pondělní valná hromada.