Ani Svoreň, ani Zábranský. Koupí nakonec trápící se fotbalovou Zbrojovku brněnští podnikatelé?

Do třetice všeho dobrého? To si teď zřejmě říkají všichni fanoušci Zbrojovky Brno, kteří museli v posledních letech sledovat, jak jejich milovaný fotbalový klub skomírá. Loni mu dokonce hrozil sestup ze druhé nejvyšší soutěže a ani letos to výsledkově nevypadá dobře, když se Zbrojovka po osmi odehraných kolech krčí jen dva body nad sestupovým pásmem. Teď se opět řeší, že se změní majetková struktura, přestože to už vypadalo z pohledu fanoušků nadějně v posledním roce několikrát. Po neúspěšných pokusech Pavla Svoreně a Libora Zábranského je nyní v jednání, že brněnský klub převezme Regionální hospodářská komora.

Angažování místní hospodářské komory není náhodné, je totiž dlouhodobě minoritním akcionářem klubu, který většinově patří Václavu Bartoňkovi. Tomu fanoušci v posledních letech spílají, že nechal klub z druhého největšího českého města nejen spadnout do druhé ligy, ale zároveň ho přivedl na hranu rozkladu. První naděje svitla loni, když se oznámilo, že klub od Bartoňka koupí noví majitelé v čele s Pavlem Svoreněm, tehdejším šéfem investiční skupiny Portiva. Z toho nakonec na poslední chvíli sešlo s tím, že klub získá Libor Zábranský.

Jenže nakonec to nedopadlo ani s brněnským podnikatelem, zastupitelem a majitelem hokejové Komety, který před měsícem hlásil, že se jednání s Václavem Bartoňkem o převzetí Zbrojovky nedaří dovést do zdárného konce a že už to na něj trvá příliš dlouho. Teď prozradil, že z majetkového propojení brněnského fotbalu a hokeje skutečně nic nebude.

Na klubovém webu hokejové Komety naopak vyšlo následující prohlášení: „Poté, co v pátek 23. srpna podepsali Libor Zábranský s Václavem Bartoňkem smlouvu o převodu akcií fotbalové Zbrojovky na Libora Zábranského, se minoritní akcionář (Regionální hospodářská komora Brno) rozhodl využít svého předkupního práva, a to v jasně vymezené lhůtě deseti dnů.“

Foto: Kometa Brno / Portiva / CzechCrunch O Zbrojovku Brno se ucházeli Libor Zábranský i Pavel Svoreň

Na oficiálním webu fotbalové Zbrojovky se zatím nic o chystaných změnách dočíst nemůžeme, ale dění potvrdila ve svém prohlášení sama Regionální hospodářská komora Brno. Ta dosud v klubu držela pětinový podíl a ve chvíli, kdy by stávající majitel Václav Bartoněk prodával svůj podíl, měla na něj předkupní právo.

„Představenstvo Regionální hospodářské komory Brno jednomyslně odsouhlasilo využití předkupního práva v souvislosti s FC Zbrojovka Brno, a.s. RHKB chápe tuto transakci nikoliv jako obchodní, ale společensky odpovědnou,“ sdělila podle iDnes.cz ústy předsedy představenstva Ladislava Chodáka a ředitele Čeňka Absolona komora.

Klíčová má být valná hromada současných akcionářů Zbrojovky, která by se měla uskutečnit v září. Poté má RHK Brno informovat o dalších krocích. Hotovo ale ještě rozhodně není, jak potvrdil pro iDnes i samotný Václav Bartoněk: „Uplatnění předkupního práva je stav de iure, stávající vlastník aktuálně činí právní kroky k podpisu smlouvy o převodu akcií na Regionální hospodářskou komoru.“

Co se bude se Zbrojovkou dít a zda je nyní skutečně blízko změna majitele, tedy prozatím není jasné. Pokročilá jednání už totiž vedl dříve i Pavel Svoreň. Jisté je to, že se ve Zbrojovce nebude dál nijak angažovat Libor Zábranský.

„Výsledky jednání (mezi Václavem Bartoňkem a RHK Brno o využití předkupního práva – pozn. red.) respektuji a těch pěti měsíců, které jsem se tomu věnoval, vůbec nelituji. Možná i můj pomyslný vstup do Zbrojovky urychlil další jednání o změně majitele klubu. Jak jsem několikrát avizoval, chtěl jsem Zbrojovce hlavně pomoct a teď je již na budoucích majitelích, kteří by měli být zveřejnění po řádné valné hromadě, aby ukázali, co umí a jaké plány mají s klubem do budoucna,“ uvedl šéf brněnského hokeje.

Součástí Regionální hospodářské komory Brno je několik stovek podnikatelů a firem z Jihomoravského kraje, přičemž samotná komora podle svého vyjádření slouží k podpoře podnikatelských aktivit a k prosazování a ochraně zájmů členských firem. Předsedou představenstva je Ladislav Chodák ze společnosti Support Universal, místopředsedové jsou Tomáš Kubala z Industry Cluster 4.0, Petr Kapoun z TRL Space Systems a Karel Břenek z Visigaru.