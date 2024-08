Tragikomedie ve Zbrojovce. Stále patří Bartoňkovi a poslední zájemce říká: Už to trvá příliš dlouho

Uložit 0

Fotbal je v Česku na vzestupu. Největší kluby vyprodávají stadiony, fanoušci trhají rekordy, ženou se do něj noví investoři. Pravý opak se ale děje v Brně, kde před zraky celé fotbalové veřejnosti skomírá Zbrojovka, tradičně vrcholný brněnský klub s více než stoletou historií. Funguje ve zcela neutěšeném ekonomickém i sportovním stavu, který naposledy o víkendu korunovala ve druhé lize ostudná domácí porážka 1:6 s Varnsdorfem. Vyvést klub z hluboké krize měl nový majitel, kterého ten stávající, Václav Bartoněk, již několikrát oficiálně oznamoval. Jenže nakonec klub nikdy neprodal a zdá se, že ani poslednímu zájemci neprodá.

V červenci loňského roku FC Zbrojovka Brno na svém webu oznámila, že novým majoritním vlastníkem klubu se stane tehdejší šéf skupiny Portiva Pavel Svoreň, který měl postupně nabýt většinový podíl. Po řadě spekulací a dohadů Zbrojovka letos 1. března ujišťovala, že „rozhodně dokončí akciovou transakci prodeje podílu 61 procent klubu“. O dva týdny později přišlo ujištění znovu: „Po turbulentních dnech společně oznamujeme významný posun v dohodě i samotném procesu převzetí klubu. Zainteresované strany se shodly na všech parametrech modifikované obchodní dohody, která bude finálně vypořádána k 26. 4. 2024.“

Kdo však tehdy bral prodej Zbrojovky do rukou Pavla Svoreně a spol. za hotovou věc, byl na omylu. K překvapení všech vyšla na webu brněnského klubu 25. dubna následující zpráva: „Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno mění svou vlastnickou strukturu. Novým majoritním majitelem klubu se stává Libor Zábranský, jedna z největších osobností novodobé éry brněnského sportu.“ Sám Pavel Svoreň pak říkal, že se o svém vyšachování z celé transakce dozvěděl ke svému překvapení jen pár dní předtím, načež ze Zbrojovky majetkově zcela odešel.

Foto: Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno hraje na městském fotbalovém stadionu Srbská

Jenže ani více než tři měsíce po posledním oznámení o změně vlastníka se v brněnském klubu, který se po čtyřech odehraných kolech krčí až na třináctém místě druhé ligy, nic nezměnilo. Stávající majitel Václav Bartoněk klub odmítá prodat. Samotná Zbrojovka v čele se svým majitelem je přitom v tomto ohledu velmi netransparentní. O tom, že k avizované transakci zatím stále nedošlo, se veřejnost oficiálně dozvěděla až díky rozhovoru, který pro klubový web své hokejové Komety poskytl sám Libor Zábranský.

Původním cílem Václava Bartoňka a Libora Zábranského mělo být podle jejich společného prohlášení z dubna najít vzájemné synergie mezi oběma brněnskými kluby. „V minulosti Vašek pomohl Kometě, a je tedy logické, že já teď pomůžu Zbrojovce,“ uvedl tehdy Zábranský, který kdysi hokejovou Kometu zachránil před krachem a vytvořil z ní respektovanou a úspěšnou značku českého hokeje. A původně to vypadalo, že by se o něco podobného mohl pokusit také ve Zbrojovce.

Ještě v květnu, krátce po oznámení chystané transakce, pro web Zbrojovky říkal, že celá věc nelze vyřešit za dva týdny, ale že nepředpokládá problémy. Ty ale evidentně nastaly. „Dnes (ve čtvrtek) jsme s Václavem Bartoňkem jednali znovu. Je mi jasné, že toto téma už skoro čtyři měsíce rezonuje nejen naším městem. Smlouva o převodu akcií zatím podepsána není. Akcionářem nejsem, majoritní podíl drží doposud Václav Bartoněk,“ uvedl Zábranský včera pro web Komety.

Kde je problém? „Stále je totiž několik vytyčených bodů, které musí převodu předcházet a bez kterých je z mého pohledu převzetí neuskutečnitelné. Na můj vkus už to trvá příliš dlouho. Jedna věc je, že chci pomoct, ale na druhou stranu bych se nerad točil v kruhu. Rád bych dodal, že se nebavíme o sportovních výsledcích. Sobotní utkání s Varnsdorfem jsem sledoval ze skyboxu přímo na Srbské, výkon hráčů ani konečné skóre nemohlo nikomu udělat radost, ale tady je řeč o věcech jiného charakteru než předvedená hra,“ doplnil padesátiletý Zábranský, který je zároveň brněnským zastupitelem.

Fotbalovými kuloáry už navíc putuje informace, že se v Brně má prakticky za hotovou věc, že se Libor Zábranský od celé transakce rozhodl po vleklých problémech úplně odstoupit. Ve středečním vysílání podcastu Kudy běží zajíc o tom hovořil mimo jiné bývalý novinář a fotbalový skaut Jan Podroužek. Zbrojovka tak upadá do stále větší krize, která se propisuje do všech aspektů jejího fungování. Jak ve svém čtvrtečním textu popisoval server iDnes, od klubu se začínají odklánět i sponzoři, a navíc hrozí, že si Václav Bartoněk vyvede do vlastní firmy velkou provizi, kterou má Zbrojovka obdržet za přestup svého bývalého hráče Ladislava Krejčího ze Sparty do španělské Girony.