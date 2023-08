Budoval komunity a spravoval 15 milionů uživatelů. Česko-slovenský startup kupuje americká firma

„Tančili“ kolem sebe poslední dva roky. Naháněli stejné zákazníky, řešili některé ze stejných problémů a čelili stejným výzvám. Teď ale své síly spojují. Startup AhoyConnect, jenž v Praze založil a budoval Slovák Tomáš Jasovský, mění svého majitele a přechází pod křídla americké společnosti Commsor.

AhoyConnect začínal ještě pod názvem AhoyTeam v roce 2020, kdy Jasovský s dlouholetými zkušenostmi s prací na dálku začal se svým týmem vyvíjet řešení pro automatizaci rutinní práce manažerů pracujících v takzvaných remote firmách. Tehdy jej v prvním investičním kole s částkou ve výši třinácti milionů korun podpořil i zdejší fond Lighthouse Ventures.

S postupem času ale startup svůj produkt částečně pozměnil a zaměřil se čistě na komunitní manažery. Jako nástroj propojoval data z různých zdrojů na jedno místo tak, aby právě komunitní manažeři mohli lépe chápat, co se v jejich komunitě děje, kdo jsou jednotliví lidé či jak se chovají. A propojovat je přes všechny kanály.

S novou vizí zaujal v září 2021 investory podruhé – celkem tři miliony dolarů (bezmála 65 milionů korun) do AhoyConnect kromě Lighthouse Ventures vložil také fond Kaya VC a polské Inovo Ventures Partners. Jasovský nyní přiznává, že ani upravená vize nenašla na trhu dostatečně velkou trakci.

Ke konci jsme sice reálně spravovali přes patnáct milionů komunitních uživatelů měsíčně, byla to ale hodně šílená jízda.

„Ahoy se jako platforma zavřela, nenašli jsme takzvaný product-market fit. Ke konci jsme sice reálně spravovali přes patnáct milionů komunitních uživatelů měsíčně, byla to ale hodně šílená jízda. A protože jsme byli v oblasti webu 3.0, mnoho z našich zákazníků krachovalo,“ přibližuje jednatřicetiletý zakladatel pro CzechCrunch.

Jasovský si přitom uvědomil, že budoucnost tohoto oboru není v komunitách ve formě, jak s nimi aktuálně firmy pracují, ale místo toho v síle osobních propojení a budování individuálních profesních sítí a vztahů. Stejně tak to vidí i Mac Reddin, zakladatel startupu Commsor, který působí ve stejné oblasti jako AhoyConnect.

„S Tomášem jsem se seznámil před dvěma lety a okamžitě jsem se zamiloval do jejich produktu a do toho, jak ho vytvářeli. Bylo neuvěřitelně jasné, že jsou to skvělí vývojáři s velkou láskou ke svému řemeslu a vytvářejí produkty, které zákazníci milují. Ať jsem se snažil sebevíc, nemohl jsem je přimět, aby souhlasili s tím, že se stanou součástí týmu Commsor. Alespoň zatím ne,“ popisuje svoji část příběhu Reddin.

K takovému vyústění došlo nyní, kdy tým AhoyConnect plně přechází pod Commsor. O jak velkou transakci šlo, Jasovský konkrétně odmítá sdělit. „Jde o strategické spojení s velkým potenciálem do budoucna,“ komentuje s tím, že ve firmě zůstane nadále jako ředitel vývoje nového produktu.

„Je skvělé, že Tomáš a společnost Commsor spojili své síly. Vzhledem k tomu, odkud AhoyConnect a Commsor pocházejí, a vzhledem k talentovaným týmům, které za nimi stojí, dává toto spojení velký smysl. Těšíme se na to, co vymyslí dál,“ hodnotí generální partner Kaya VC Tomáš Obrtáč.

Americký Commsor přitom od investorů ve dvou finančních kolech dokázal nabrat 66 milionů dolarů (téměř 1,5 miliardy korun). Prostředky využívá mimo jiné i na akvizice, kromě AhoyConnect odkoupil již tři další firmy. „Většinu z těchto peněz ale pořád mají. Nyní po restrukturalizaci a po spuštění pivotu jsme dvacetičlenná firma s ranvejí na více než deset let,“ říká Jasovský.

„Způsob, jakým lidé komunikují s firmami, se mění. Tradiční prodejní a marketingové tahy selhávají. Chování nakupujících se zásadně změnilo. Společnosti tak musí najít nové způsoby růstu,“ popisuje Reddin s tím, že právě řešení tohoto problému chce i díky týmu vedenému Jasovským nabídnout jako nový produkt.