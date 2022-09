Česká technologie Savee přináší do starých budov i moderních objektů šetrnou revoluci svícení

Společnost Nikatron s.r.o. pomáhá firmám s vývojem elektroniky, 3D tiskem a řešeními pro řízení osvětlení v kombinaci s IT infrastrukturou. S řešením Savee vyhrála evropskou soutěž Green Product Awards 2022 a nyní bojuje ve finále soutěže E.ON Energy Globe. Savee, které firmám dokáže ušetřit stovky tisíc za provoz, v rozhovoru představuje jednatel společnosti Lubomír Kuča.

Co technologie Savee znamená a co vlastně umí?

Savee je řešení pro bezdrátové řízení zejména osvětlení, ale poslouží i pro další síťově zapojené spotřebiče, jako jsou třeba ventilátory, topná tělesa, kompresory, stroje a zařízení a podobně. V podstatě jsou to takové chytré krabičky, které optimalizují svícení a spínání elektrických zařízení. Dokážou tak ušetřit peníze, energii i světelný smog například ve veřejných nebo komerčních budovách, průmyslových parcích a halách, na parkovištích, stadionech a dalších místech.

Jak zařízení Savee funguje?

Savee instalujeme na původní elektroinstalaci jednoduchým rozpojením kabelu a propojením s „chytrou krabičkou“ – bezdrátovým prvkem –, odkud pomocí komunikační brány a řídicího softwaru umožňujeme digitální řízení intenzity osvětlení, hlášení o stavu jednotlivých svítidel či spotřebičů a upravujeme jejich konfiguraci podle způsobu využívání místností a prostor. Zařízení tak vytváří soubor řídicích prvků ovladatelný pomocí šifrované komunikace v bezdrátové síti.

Co to znamená pro správce či majitele objektů nebo areálů?

Především úsporu při velmi krátké návratnosti investice. Podle reálného využívání prostor si nastavují časová schémata jednotlivých skupin osvětlení či spínaných prvků. V praxi tak Savee například ve výrobní hale rozsvěcuje jednotlivé části výrobní haly podle příchodu zaměstnanců, směn a přestávek a během dne je díky informacím ze senzorů intenzity osvětlení – luxmetrů – tlumí podle sluneční intenzity tak, jak je potřeba dle normovaného osvitu daných pracovišť. Osvětlená je tedy vždy jen ta část objektu, která je potřeba, a to na ideální intenzitu. Správce objektu díky tomu může eliminovat zbytečnou spotřebu o více než třetinu. Značně se také prodlužuje životnost samotných světel, přidává se automatizace a je eliminován lidský faktor.

Foto: Nikatron Jan Pešl (business manager) a Lubomír Kuča (jednatel) z Nikatronu

Co musí budova pro instalaci Savee splňovat?

Velkou výhodou Savee je, že není určeno pouze do nových objektů, ale je možné jej připojit na původní elektroinstalaci bez nutnosti výměny rozvodů osvětlení. Někdy se tomu říká „retrofit“. Při dodržení elektrotechnických standardů je univerzální, tedy kompatibilní se všemi značkami světel. Dokáže tak přinést modernizaci, a především úspory i do starších budov, kde už třeba majitelé pokusy o šetření s energiemi vzdali.

Jako příklad mohu uvést přes dvacet let staré obchodní centrum Olympia v Modřicích u Brna, kam technologie přinesla více než třetinovou úsporu prosvícené energie. Celou instalaci se navíc podařilo provést za provozu, takže centrum nemuselo omezovat otevírací dobu.

Na jakých dalších místech jste technologii instalovali?

Zavedli jsme například bezdrátové řízení osvětlení ve výrobní hale a skladu společnosti Fabory CZ Holding nebo v servisu BMW Cartec Brno. Do konce letošního roku chystáme a dokončujeme instalace například pro Makro ČR, dětské centrum Bruno, hotel Vista nebo na Farmě Litobratčice. Každé firmě nabízíme možnost úpravy a customizace podle jejích potřeb. Celý systém lze poté ovládat například z mobilního telefonu, počítače, dotykových displejů umístěných na vhodných místech nebo tak, jak jsou zvyklí, tedy průmyslovými tlačítky, a to i při zapnuté automatizaci a hlídání systémem jako takovým. Důležitá je pro nás bezpečnost. Vše je ovládáno přes interní LAN síť, takže nehrozí zneužití a únik dat.

Savee je jedním z šesti finalistů ekologické soutěže E.ON Energy Globe

Jak zájem o Savee roste?

Kromě poptávek klientů si nás všímají i odborníci. V evropské soutěži Green Product Awards 2022 jsme zvítězili v oblasti Building Components. Nyní je Savee také jedním z šesti finalistů ekologické soutěže E.ON Energy Globe z celkového počtu 160 přihlášených projektů. Pro projekty nyní do konce září hlasuje veřejnost.

Jaké jsou vaše současné obchodní plány?

Nikatron s.r.o. aktuálně hledá a rozšiřuje svou síť distributorů a partnerů z regionů v České a Slovenské republice. Na přelomu roku potom chystá expanzi do zahraničí a bude hledat ideálního a technicky zdatného partnera pro distribuci v okolních státech. Zpočátku by to měly být sousední státy jako Polsko, Německo a Rakousko, postupně se chceme propracovat na trhy napříč Evropou.