Co se staví v Karlíně a jaké zajímavé byty jsou k mání? Přicházíme s průvodcem po pražských čtvrtích
V Karlíně se tu a tam staví – a občas se také uvolní prémiový byt v již dokončených projektech. Mrkněte na náš nový přehled toho nejzajímavějšího.
Přestože náklady na bydlení neustále rostou a speciálně v Praze už ceny nových bytů běžně atakují 200 tisíc korun za metr čtvereční, zájem o ně neutuchá. A nejspíš ani jen tak neopadne – v Česku totiž chybí desítky tisíc bytů a nemovitosti jsou zároveň žádané investiční aktivum. Přinášíme proto praktický přehled, jaké nové a zajímavé projekty se nabízejí ve vybraných čtvrtích či městech. A začínáme stylově místem, kde bije i srdce samotného CzechCrunche, tedy pražským Karlínem.
Křižíkova 93
Decentní přestavba secesního karlínského činžáku probíhá v režii společnosti Boutiq Development, za níž stojí realitní podnikatel Miroslav David. V domě je volných ještě několik jednotek s cenovkou kolem 13 milionů korun a dispozicí 2+kk. Dokončení celého projektu je naplánované na léto 2026. Dům se nachází v Křižíkově ulici, v podstatě na půl cesty mezi Lyčkovým a Karlínským náměstím, v bezprostřední blízkosti jsou supermarkety Albert a Lidl, stanice metra nebo prémiová fitness centra. Jen pár desítek metrů od budovy je vyhlášená kavárna Můj šálek kávy a přímo naproti stojí známé bistro s kanadskými hranolkami Garage Poutine.
Sovova 3
Do rekonstrukcí historických činžáků se pustil i zakladatel Notina Michal Zámec. Dokončuje zde projekt s názvem Sovova 3, jenž kombinuje historickou architekturu s novodobými prvky – a nabídne byty od garsonky až po čtyřpokojové jednotky k pronájmu. „Zrekonstruovali jsme prvorepublikovou budovu a přetvořili ji v moderní rezidenční dům, ve kterém je pouze 15 bytů. Díky tomu poskytne nájemníkům dostatek soukromí,“ říká Zámec. Na luxusnější 4+kk o dispozici 105,80 metru čtverečních si připravte 79 tisíc korun měsíčně bez poplatků.
Rohan City
Developer Luděk Sekyra se svou skupinou Sekyra Group byl prvním, kdo začal s novodobou zástavbou Rohanského ostrova. Některé z pozemků a projektů sice prodal jiným finančním skupinám, ale jeho Rohan City a konkrétně budovy Diamonds, na nichž se podílela věhlasná architektka Eva Jiřičná, už hostí první majitele. Moc možností k nákupu tam sice k mání není, ale další do prodeje ještě půjdou, protože už je ve výstavbě projekt Vision. Dále se zde chystá projekt Sekyra Flowers od světoznámého architekta Daniela Libeskinda, v němž se počítá i s knihovnou.
Nový Rohan
V blízkosti Luďka Sekyry staví i J&T Real Estate. Na Rohanském ostrově chce v příštích letech vystavět přes tisíc bytů, obchodů a kancelářských prostorů. V těsném sousedství projektu také vznikne nová základní škola a park Maniny. V již existujících budovách Barbora, Prokop a Vincent, které jsou pojmenované po svatých českých patronech, jsou aktuálně volné pouze dva byty shodně o dispozici 4+kk. K jejich koupi si připravte kolem 30 milionů korun za kus.
Nové sídlo skupiny Creditas
Projekt na Rohanském nábřeží v Praze 8 koupila Banka Creditas v roce 2024 také od developerské společnosti Sekyra Group. Nová centrála celkově nabídne více než 17 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Kromě kanceláří bude v objektu restaurace, pobočka banky a další reprezentativní obchodní prostory. Za podobou budovy, kterou teď staví realitní odnož Creditas, stojí ateliér Jakub Cigler Architekti.
PernerKarlín
Naproti Fóru Karlín finišuje pod taktovkou společnosti Coopera Development dostavba administrativní budovy PernerKarlín. Projekt nabídne 9 300 m² kancelářských ploch, které jsou již plně pronajaty. Nastěhuje se sem třeba další pobočka Scott.Weber Workspace nebo technologická firma Actum Digital.
Praga Rezidence
Developerská skupina M2 Real Estate se výrazně zapsala do moderní podoby Karlína, její akcionáři se podíleli třeba na proměně někdejšího areálu Pragovky v multifunkční komplexy Corso I a II a tamtéž stvořili také netradiční budovu Praga Rezidence. Tu a tam se v ní něco uvolní třeba na pronájem a z bytů v horních patrech jsou pak hezké výhledy.
Block Living
Jeden z nejzkušenějších pražských developerů, skupina Ungelt z byznysové rodiny amerického investora a právníka Thomase Samiiho, postavil v proluce mezi ulicemi Sokolovská a Rohanské nábřeží zaoblenou budovu s názvem Block Karlín. Jedna její část je určena pro kanceláře a obchody, druhá na nájemní bydlení s výhledem do parku u Invalidovny.
Rezidence Blízká
Šestice vícepodlažních objektů za Invalidovnou bude dílem izraelské skupiny Horizon Holding. Projekt počítá s 228 byty, plně volný je už jen jeden z nich. 1+kk ve druhém podlaží vyjde na necelých osm milionů korun.
Konstanta Karlín
U Karlínského náměstí začíná růst moderní dům se 44 byty, který ale odkazuje na minulost této pražské čtvrti. Hned u budovy, která ponese jméno Konstanta Karlín, bude totiž zachován původní, 30 metrů vysoký komín bývalé elektrárny Křižíkových závodů. Industriální charakter navíc bude mít i cortenová fasáda s obkladem z povětrnostně odolné oceli, která si na povrchu vytváří charakteristickou rezavou patinu. Na pozemku v ulici Kollárova již proběhla demolice původních objektů, teď začíná nová výstavba. Ceny za 1+kk začínají na necelých osmi milionech korun.
Šaldova 7
V rámci kompletní rekonstrukce bytového domu v ulici Šaldova vznikne pět nových půdních jednotek o dispozicích 2+kk a 3+kk. Všechny jsou již prodány.
Fragment
Jde o dům, který podpírají čtyři sochy Davida Černého – ruka, noha, dlaň a žena. Právě tím vzbudil před lety velkou pozornost. V projektu developerské společnosti Trigema je teď volný byt 3+kk, na který si připravte nájemné 58 tisíc korun za měsíc.
Pernerova 31
A nakonec se můžeme zmínit i o projektu v rámci obnoveného činžovního domu kousek od kostela sv. Cyrila a Metoděje, který díky nástavbě nabídne pět nových jednotek o dispozicích 2+kk až 4+kk. Volné jsou ještě čtyři byty. Ten největší o 180 metrech čtverečních včetně terasy vyjde na necelých 36 milionů korun, menší jednotky lze pořídit za 12,5 až 15 milionů.