Co se staví v Karlíně a jaké zajímavé byty jsou k mání? Přicházíme s průvodcem po pražských čtvrtích

V Karlíně se tu a tam staví – a občas se také uvolní prémiový byt v již dokončených projektech. Mrkněte na náš nový přehled toho nejzajímavějšího.

karlin
Přestože náklady na bydlení neustále rostou a speciálně v Praze už ceny nových bytů běžně atakují 200 tisíc korun za metr čtvereční, zájem o ně neutuchá. A nejspíš ani jen tak neopadne – v Česku totiž chybí desítky tisíc bytů a nemovitosti jsou zároveň žádané investiční aktivum. Přinášíme proto praktický přehled, jaké nové a zajímavé projekty se nabízejí ve vybraných čtvrtích či městech. A začínáme stylově místem, kde bije i srdce samotného CzechCrunche, tedy pražským Karlínem.

Křižíkova 93

krizikova3

Foto: Boutiq Real Estate

krizikova2
krizikova1

Decentní přestavba secesního karlínského činžáku probíhá v režii společnosti Boutiq Development, za níž stojí realitní podnikatel Miroslav David. V domě je volných ještě několik jednotek s cenovkou kolem 13 milionů korun a dispozicí 2+kk. Dokončení celého projektu je naplánované na léto 2026. Dům se nachází v Křižíkově ulici, v podstatě na půl cesty mezi Lyčkovým a Karlínským náměstím, v bezprostřední blízkosti jsou supermarkety Albert a Lidl, stanice metra nebo prémiová fitness centra. Jen pár desítek metrů od budovy je vyhlášená kavárna Můj šálek kávy a přímo naproti stojí známé bistro s kanadskými hranolkami Garage Poutine.

Sovova 3

Do rekonstrukcí historických činžáků se pustil i zakladatel Notina Michal Zámec. Dokončuje zde projekt s názvem Sovova 3, jenž kombinuje historickou architekturu s novodobými prvky – a nabídne byty od garsonky až po čtyřpokojové jednotky k pronájmu. „Zrekonstruovali jsme prvorepublikovou budovu a přetvořili ji v moderní rezidenční dům, ve kterém je pouze 15 bytů. Díky tomu poskytne nájemníkům dostatek soukromí,“ říká Zámec. Na luxusnější 4+kk o dispozici 105,80 metru čtverečních si připravte 79 tisíc korun měsíčně bez poplatků.

urbaneo19

Foto: Urbaneo

urbaneo20
Rohan City

Developer Luděk Sekyra se svou skupinou Sekyra Group byl prvním, kdo začal s novodobou zástavbou Rohanského ostrova. Některé z pozemků a projektů sice prodal jiným finančním skupinám, ale jeho Rohan City a konkrétně budovy Diamonds, na nichž se podílela věhlasná architektka Eva Jiřičná, už hostí první majitele. Moc možností k nákupu tam sice k mání není, ale další do prodeje ještě půjdou, protože už je ve výstavbě projekt Vision. Dále se zde chystá projekt Sekyra Flowers od světoznámého architekta Daniela Libeskinda, v němž se počítá i s knihovnou.

knihovna

Foto: Studio Libeskind

rohan2
faze3

Nový Rohan

V blízkosti Luďka Sekyry staví i J&T Real Estate. Na Rohanském ostrově chce v příštích letech vystavět přes tisíc bytů, obchodů a kancelářských prostorů. V těsném sousedství projektu také vznikne nová základní škola a park Maniny. V již existujících budovách Barbora, Prokop a Vincent, které jsou pojmenované po svatých českých patronech, jsou aktuálně volné pouze dva byty shodně o dispozici 4+kk. K jejich koupi si připravte kolem 30 milionů korun za kus.

novy-rohan-9

Foto: J&T Real Estate

novy-rohan
novy-rohan-5

Nové sídlo skupiny Creditas

Projekt na Rohanském nábřeží v Praze 8 koupila Banka Creditas v roce 2024 také od developerské společnosti Sekyra Group. Nová centrála celkově nabídne více než 17 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Kromě kanceláří bude v objektu restaurace, pobočka banky a další reprezentativní obchodní prostory. Za podobou budovy, kterou teď staví realitní odnož Creditas, stojí ateliér Jakub Cigler Architekti.

Foto: Jakub Cigler Architekti

creditas-na-rohanu-1
creditas-na-rohanu

PernerKarlín

Naproti Fóru Karlín finišuje pod taktovkou společnosti Coopera Development dostavba administrativní budovy PernerKarlín. Projekt nabídne 9 300 m² kancelářských ploch, které jsou již plně pronajaty. Nastěhuje se sem třeba další pobočka Scott.Weber Workspace nebo technologická firma Actum Digital.

pernerka1

Foto: Bogle Architects

pernerka2
pernerka3

Praga Rezidence

Developerská skupina M2 Real Estate se výrazně zapsala do moderní podoby Karlína, její akcionáři se podíleli třeba na proměně někdejšího areálu Pragovky v multifunkční komplexy Corso I a II a tamtéž stvořili také netradiční budovu Praga Rezidence. Tu a tam se v ní něco uvolní třeba na pronájem a z bytů v horních patrech jsou pak hezké výhledy.

pragovka2

Foto: A.D.N.S.

pragovka1
pragovka3

Block Living

Jeden z nejzkušenějších pražských developerů, skupina Ungelt z byznysové rodiny amerického investora a právníka Thomase Samiiho, postavil v proluce mezi ulicemi Sokolovská a Rohanské nábřeží zaoblenou budovu s názvem Block Karlín. Jedna její část je určena pro kanceláře a obchody, druhá na nájemní bydlení s výhledem do parku u Invalidovny.

block1

Foto: Ungelt Group

block2
block3

Rezidence Blízká

Šestice vícepodlažních objektů za Invalidovnou bude dílem izraelské skupiny Horizon Holding. Projekt počítá s 228 byty, plně volný je už jen jeden z nich. 1+kk ve druhém podlaží vyjde na necelých osm milionů korun.

blizka1

Foto: Horizon Holding

blizka2
blizka3

Konstanta Karlín

U Karlínského náměstí začíná růst moderní dům se 44 byty, který ale odkazuje na minulost této pražské čtvrti. Hned u budovy, která ponese jméno Konstanta Karlín, bude totiž zachován původní, 30 metrů vysoký komín bývalé elektrárny Křižíkových závodů. Industriální charakter navíc bude mít i cortenová fasáda s obkladem z povětrnostně odolné oceli, která si na povrchu vytváří charakteristickou rezavou patinu. Na pozemku v ulici Kollárova již proběhla demolice původních objektů, teď začíná nová výstavba. Ceny za 1+kk začínají na necelých osmi milionech korun.

ikonix3

Foto: Karlínblok architekti & projektanti

karlin-3
karlin-1

Šaldova 7

V rámci kompletní rekonstrukce bytového domu v ulici Šaldova vznikne pět nových půdních jednotek o dispozicích 2+kk a 3+kk. Všechny jsou již prodány.

saldova3

Foto: Pela Invest

saldova2
saldova1

Fragment

Jde o dům, který podpírají čtyři sochy Davida Černého – ruka, noha, dlaň a žena. Právě tím vzbudil před lety velkou pozornost. V projektu developerské společnosti Trigema je teď volný byt 3+kk, na který si připravte nájemné 58 tisíc korun za měsíc.

Foto: Trigema

fragment-socha
Fragment mezonet

Pernerova 31

A nakonec se můžeme zmínit i o projektu v rámci obnoveného činžovního domu kousek od kostela sv. Cyrila a Metoděje, který díky nástavbě nabídne pět nových jednotek o dispozicích 2+kk až 4+kk. Volné jsou ještě čtyři byty. Ten největší o 180 metrech čtverečních včetně terasy vyjde na necelých 36 milionů korun, menší jednotky lze pořídit za 12,5 až 15 milionů.

pernerova2

Foto: Corestone Real Estate

pernerova1
pernerova3

