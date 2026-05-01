Nemohla sehnat batoh, tak si ho sama navrhla. Dnes je vymýšlí i pro Porsche a v obchodě pořádá koncerty
Studovala filologii, teď spolu s manželem stojí za českou značkou Alexmonhart. Navrhují batohy, parfémy i brýle a v jejich showroomu to žije.
Když Alexandra Monhartová sháněla stylový batoh, který by byl zároveň chytře řešený a praktický, nesehnala ani jeden, který by jí vyhovoval. Díra na trhu ji překvapila natolik, že v roce 2015 začala takové batohy navrhovat sama. Tak vznikla značka Alexmonhart. Ze začátku ji každý bral jen jako další mladou návrhářku z mnoha. A když se jí začalo dařit, málem podnikání položil covid. Dnes ale navrhuje spolu se svým manželem Danielem Steklíkem batohy i pro Porsche a v holešovickém showroomu prodává vlastní parfémy a brýlové obroučky. O víkendech tu hraje hudba a vystupují DJové. Přijít může kdokoliv, kdo jde zrovna kolem.
Za značkou Alexmonhart stojí manželé Alexandra Steklík Monhart a Daniel Steklík. Ona vystudovala filmovou vědu a francouzskou filologii a začínala jako kostýmní výtvarnice, velmi rychle ale zjistila, že tudy její cesta nevede. On studoval marketing a média na Karlově univerzitě a má za sebou roky v eventovém byznysu a hudební produkci.
„Nebavilo mě, že v divadle nebo ve filmu je to celé jen na oko. Jednou kostým použiješ a pak už jen někde leží. Lákalo mě vytvářet produkty, které mají dlouhou životnost,“ popisuje Alexandra. I proto začala prvně s ručně šitými koženými batohy, které nepodléhají trendům tolik jako třeba kolekce oblečení.
Díky zkušenostem ze studia módního designu na pražské Scholastice věděla, jak lokální výroba funguje a pustila se do hledání vhodného partnera pro výrobu batohů. To ale nebylo tak snadné. „Na začátku tě totiž nikdo nebere moc vážně, každý si říká, zase další mladá návrhářka,“ doplňuje. Do rozjezdu navíc musela investovat vlastní peníze, aniž věděla, jak to dopadne.
Když ale batoh konečně vznikl, bylo potřeba ho dostat k lidem. S manželem, který se k ní přidal v roce 2016, se proto zaměřili na designové akce a festivaly. „První obchodník, který nás vzal a prodával, byl designérský obchod Leeda na Bartolomějské v Praze, pak Freshlabels a postupně přibývala i další místa a prodeje začaly stoupat,“ říká Alexandra Steklík Monhart.
Mít jenom otevřený obchod a čekat, že někdo přijde, nestačí.
Batohy si tak rychle našly své příznivce v pražské kreativní komunitě. „Vymezili jsme se na módním trhu tím, že děláme věci denní potřeby. Návrhářů, kteří dělají sezónní kolekce, je tady dost. Ale těch, kdo dělá pořádný batoh nebo kabelku na každý den, tolik není,“ dodává.
Čím více značka rostla, tím víc manželé cítili, že malé studio na Letné jim přestává stačit. Chtěli se přiblížit turistům a cizincům, otevřít se širšímu publiku. A tak se rozhodli pro velký krok – pronajali si stometrový prostor v Kozí ulici, celý ho zrekonstruovali a podepsali tříletou smlouvu. Měsíc nato ale přišel covid.
„Dařilo se nám, všechno se hezky rozjíždělo, a pak během týdne jste úplně zpátky na nule,“ vzpomíná na nastalou situaci Daniel Steklík. Na státní dotace nedosáhli, smlouva musela být stará alespoň půl roku. A i když jim majitelka dala slevu na nájemném, museli si po covidu dát nucenou pauzu, aby se z krize dostali a zaplatili vše, co bylo potřeba.
Daniel nastoupil do zvukového studia, Alexandra firmu udržovala sama v omezeném režimu, jen online, bez kamenného obchodu. A v pozadí celou tu dobu pracovali na novém produktu. Na parfémech, do kterých se pustili hned, jakmile se opět dostali do černých čísel a našli si nový showroom v holešovickém Holportu. Postupně přicházely i větší spolupráce, například spolu s Vogue navrhovali batoh pro řidičku Porsche.
Zmiňované parfémy ale nevznikly jen tak z ničeho nic. Pomýšleli na ně už delší dobu, nicméně trh podle nich ještě nebyl připravený. „Věděli jsme, že je potřeba počkat, protože tu chyběla důvěra v české značky parfémů. Parfémy byly odjakživa segmentem, který nás velice lákal. Nebylo ale snadné dělat to tak, abychom byli s výsledkem spokojeni,“ říká Alexandra.
„Trvalo několik let, než jsme byli schopni vytvořit řadu produktů, která je od obalového designu až po samotnou vůni dle našich představ,“ doplňuje. Vyvinout a naskladnit kolekci šesti vůní vyšlo značku na miliony korun, zvládli to ale bez externího investora. Vyplatilo se. Dnes patří parfémy k bestsellerům. Na rozdíl od batohů je to totiž věc, pro kterou se zákazník vrací pravidelně.
Kolekce nese název The Lexicon of Eternity a každá ze šesti unisex vůní je pojmenovaná po archetypu, který Alexmonhart za léta fungování u svých zákazníků poznal – je mezi nimi například minimalista, myslitel, nebo snílek. Každá vůně má jinak barevný flakon a jsou navržené tak, aby šly vrstvit, protože každý člověk v sobě nosí víc osobností. Parfémy vznikají ve francouzském Grasse. „Přece jenom je to kraj, který je tím vyhlášený, u nás tahle tradice trochu chybí,“ říká Daniel Steklík k tomu, proč je nevyrábějí v Čechách.
Nyní chtějí manželé přijít na trh s brýlovými obroučkami. Navrhli proto tři základní tvary a ve spolupráci s letošním Grand designérem roku Jiřím Krejčiříkem i obroučky se systémem vyměnitelných klipů, které si zákazník může dokupovat a kombinovat. Připravené jsou i na dioptrická skla. „Nechali jsme si dělat na míru titanové nožičky, vývoj není jednoduchý ani levný, ale chceme, aby brýle opravdu vydržely a byly nadčasové,“ říká Alexandra.
V Alexmonhart ale nechtějí jen prodávat. „Mít jenom otevřený obchod a čekat, že někdo přijde, to jsme si vyzkoušeli, že nestačí,“ říká Daniel a dodává, že se kolem značky snaží budovat komunitu. Proto pravidelně showroom ožívá hudbou, čtením nebo výstavami v rámci jejich projektu Okno. Daniel spolupracuje s českou a slovenskou elektronickou scénou a sám tu často hraje. „Výlohu pravidelně proměňujeme v živý obraz plný vystoupení a dalších kulturních požitků,“ dodává s úsměvem.
Tým Alexmonhart se ani tady nechce zastavit. Do jeho řad se přidala i designérka Maria Nina Václavková, nominovaná na Czech Grand Design. Značka plánuje taky druhou kolekci parfémů a po covidových letech by chtěla znovu zkusit i zahraniční trhy, třeba Německo. V jednání jsou i další spolupráce, například opět s Porsche.