Koncentrace miliardářů a jejich vizí aneb Bubny se změní jako žádná jiná čtvrť. Co tam roste?
Průvodce po zajímavých developerských a architektonických projektech v Praze-Bubnech a Maninách ukazuje, proč se o čtvrť přetahují nejbohatší Češi.
Na mnoha místech to tak nevypadá, ale pražské Bubny mají potenciál být jednou z nejlepších adres nejen hlavního města, ale celého Česka. Ale kdo chce, už to v nich vidí. Ostatně zájem developerů o holešovickou čtvrť roste a pomalu, ale jistě se z ní stává – spolu se sousedními Maninami – trendy oblast. A právě sem míří další díl našeho průvodce po zajímavých developerských a architektonických projektech.
Největší část Bubnů pořád ještě připomíná válečnou zónu: jde o obří prostor mezi ulicí Argentinská a železniční tratí vedoucí z Masarykova nádraží směrem k Výstavišti, respektive do Podbaby. Právě na tomto brownfieldu po bývalém vlakovém nádraží, největším v širším centru Prahy, má vzniknout rozsáhlý komplex bytů a kanceláří. Chystají ho finanční dravci z J&T spolu s realitním magnátem Radovanem Vítkem a jeho skupinou CPI.
V těsném sousedství ale hodlá úřadovat i třetí nejbohatší Čech Daniel Křetínský, který zase získal majetkový podíl v projektu Nové Holešovice, jehož cílem je přestavba nevzhledného okolí holešovického nádraží a tamní stanice metra. Miliardářů a předních developerů, kteří v lokalitě spřádají velké plány, je ale celá řada, a to včetně PPF. A do toho tam už vyrostlo nové oceňované nádraží Praha-Bubny, opodál vzniká Památník ticha a u břehu Vltavy snad jednou vyroste i filharmonie z pera slavného architekta Bjarkeho Ingelse.
Přinášíme druhý díl z naší série průvodců po zajímavých developerských a architektonických projektech nejen v pražských městských částech. První vydání se věnovalo Karlínu, toto se zaměřuje na širší oblast holešovických Bubnů až k Maninám, což je zároveň lokalita s bující gastro scénou. Ostatně Bubny prochází proměnou, jakou před časem prodělal právě Karlín. Zbylá část dolních Holešovic bude následovat v samostatném vydání.
Kde a co se staví v Bubnech?
ZigZag Haus
V trojúhelníkovém bloku mezi ulicemi Bubenská a U Výstaviště staví společnost Karlín Group, za kterou stojí legenda pražského developmentu Serge Borenstein. Právě on byl jedním z tvůrců obrody Karlína a nyní se o něco podobného snaží s Holešovicemi. Rezidenční projekt ZigZag Haus vzniká v lokalitě zvané Malý Berlín, jeho autory jsou čeští a němečtí architekti a bude v něm 75 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk, a to včetně několika penthousů. K prodeji je stále několik bytů, nejžádanější 2+kk vyjdou zhruba na 12 milionů korun, 3+kk na 18 milionů. Na projektu se podílí také realitní divize skupiny PPF a v budoucnu na něj naváže ještě druhý komplex nazvaný Simply Holešovice.
Muse7
Společnost Syner Real Estate staví projekt Muse7 za 1,5 miliardy korun, který zahrnuje 150 bytů o dispozicích 1+kk až 3+kk, zelený vnitroblok i patnáct obchodních jednotek v parteru domu. Hotovo má být v roce 2027. K dispozici je ještě poměrně dost volných jednotek, ty nejlevnější garsonky o rozloze 33 metrů čtverečních vyjdou zhruba na 8,5 milionu korun.
Komplex se nachází v bloku okolo ulic Železničářů a U Papírny a je nadohled od plánovaného projektu Simply Holešovice, na kterém se má vedle Karlín Group podílet i skupina PPF. A právě jejího zesnulého zakladatele Petra Kellnera pojilo blízké přátelství s majitelem Syneru Jiřím Syrovátkou, oba totiž pocházeli z Liberce.
Dělnická 11
Zakladatel jednoho z největších evropských e-shopů Notino Michal Zámec se v poslední době začal hodně věnovat se svou firmou Urbaneo realitnímu byznysu. A právě Bubny a Holešovice v tom hrají významnou roli – právě zde v ulici Dělnická, vedle dalších ambiciózních projektů třeba od CPI, chystá šestipodlažní budovu. Polyfunkční dům se začal stavět loni v létě, hotový má být za rok a nabídne několik desítek nájemních bytů, na které miliardář Zámec ve svém nemovitostním byznysu sází.
SO-HO Rezidence
Největší slovenský rezidenční developer, společnost Cresco, chystá v holešovických Maninách svou českou vlajkovou loď – rozsáhlý komplex pojmenovaný SO-HO Rezidence, který sestává ze tří etap a celkově nabídne 503 bytů. První fáze už je hotová, druhá je ve výstavbě. Ta probíhá v areálu bývalé továrny Tesla Holešovice. Prodaných je zhruba 70 procent jednotek, ceny začínají na 8,5 milionu za garsonky, 3+kk s terasou vyjde na 26 milionů. Zálohy za některé byty šlo dřív uhradit i v bitcoinech.
Delarg
Na rohu ulic Dělnická a Argentinská vyroste do roku 2029 poměrně unikátní projekt v režii skupiny CPI miliardáře Radovana Vítka. Ten je a především byl v lokalitě hodně aktivní, protože získal velkou část pozemků po padlém realitním impériu skupiny Orco, jež nepřežila finanční krizi z let 2008 až 2010. Vítek sice v rámci konsolidace svých dluhů část bubenských ploch odprodal, ale komplex Delarg si ponechal.
Vznikne na místě parkoviště a obchodního domu Billa a kromě stovky prémiových bytů nabídne i šest řadových domů zasazených do činžovní zástavby. První dva domky s užitnou plochou 114 metrů a dispozicemi 4+kk už jsou k mání – za 30 milionů korun.
Linea Pura
Hned vedle Holešovické tržnice, na dohled od sídla Alzy, vznikl velkorysý projekt Linea Pura, který zájemcům nabízí mimo jiné i autovýtahy, aby své vozy mohli parkovat na terase bytu. Jedná se o dva bloky s celkem 75 byty, k dispozici je ještě poměrně dost jednotek o dispozicích 3+kk nebo 4+kk, ovšem zájemci si na ně musí nachystat dost peněz – ceny začínají těsně pod 30 miliony korun a najdou se i kousky blížící se 90 milionům. Za objektem stojí společnost Bau-Invest Object spíše méně známého developera Petra Svinky a stavbu pohánějí finance od banky Creditas olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka.
Jateční 35
Skupina Creditas, která finančně pomáhá se stavbou projektu Linea Pura, má své želízko také hned vedle – jako sousední objekt chystá komorní projekt Jateční 35. Půjde o 39 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk, s podzemní garáží a celkově minimalistickým designem. Pár bytů je ještě volných, třicetimetrová garsonka vyjde na necelých osm milionů, rodinné 4+kk s předzahrádkou na 29 milionů. Hotovo má být letos na konci roku.
Nové Holešovice
Okolí autobusové zastávky a vlakového nádraží Holešovice a vedlejší stanice metra je jednou z ostud hlavního města. Víc to tam připomíná squat než perspektivní oblast. Blýská se ale na lepší časy – radnice už vyhlásila architektonickou soutěž na proměnu lokality, v níž mají zájmy nejtěžší váhy zdejšího byznysu. Tedy skupiny J&T a CPI a nově také Daniel Křetínský. Jeho divize EP Real Estate totiž koupila několik pozemků v místě od Karlín Group Serge Borensteina.
Nádraží Bubny
Proměnou neprochází jen Bubny, ale také železniční trasa mezi Kladnem a Prahou. A zcela nové, funkcionalistické bubenské nádraží z pera studia Jakub Cígler architekti je toho součástí. Stavba vyšla na 2,5 miliardy korun a funguje jako dopravní hub, před ní lze přestoupit na metro či tramvaj, v jejím podloubí také vzniká food court. Má pochozí střechu s výhledy na centrum Prahy, která měla původně zůstat veřejnosti nepřístupná, ale po kritice ji Správa železnic otevírá pro zájemce od pondělí do soboty vždy na pár hodin odpoledne.
Památník ticha
Historická budova bubenského nádraží měla původně jít k zemi v rámci přestavby celé lokality. Nakonec se ale přemění v Památník ticha, který bude upomínat mimo jiné na tragickou minulost nádraží – právě odtud odjížděly transporty do koncentračního tábora Terezín. Před budovou už dnes stojí monumentální umělecká instalace od Aleše Veselého s názvem Brána nenávratna. Památník, jehož novou podobu navrhlo studio ARN, bude hotový počátkem roku 2027 a bude sloužit jako muzeum a veřejný prostor.
Vltavská filharmonie
Často se Praze vyčítá, že v ní už dlouho nevznikla žádná výrazná stavba, která by měla potenciál přitáhnout pozornost náročnějších turistů. Tuto ambici mohla mít knihovna na Letenské pláni od Jana Kaplického, ale jak to s ní dopadlo, každý ví. Budova filharmonie, která má stát na nábřeží, zhruba v prostoru u stanice metra Vltavská, by přesně takovým skvostem, jenž posune image Prahy, mohla být. Architektonickou soutěž vyhrál návrh elitního dánského studia BIG Bjarkeho Ingelse, rozpočet hodně překročí 10 miliard korun a půjde o rozsáhlý, urbanisticky i projekčně mimořádně náročný projekt. Hotovo by mělo být v první polovině 30. let. Nezbývá než si přát, aby filharmonie opravdu vznikla.
Komunardů 35
Vedle oceňovaných administrativních center DRN a Palác Špork to je nejnovější a zatím i poslední pražský projekt skupiny Sebre, za kterou stojí miliardáři Petr Němec a Jan Fidler. I tento prémiový bytový dům navrhl jejich dvorní architekt Stanislav Fiala a na vzhledu budovy to je znát – s množstvím zeleně a rezavými pláty se vymyká všemu, na co jsou kolemjdoucí v české metropoli zvyklí. K dispozici bylo celkem 40 bytových jednotek, všechny jsou už dávno vyprodané, ale tu a tam se v inzerci objeví nabídka pronájmu.
Holešovická tržnice
Areál, který s protilehlým Karlínem spojuje lávka přes Vltavu známá jako Holka, prochází už několik let výraznou proměnou a rekonstrukcí. Tu má na starost majitel, tedy hlavní město Praha. Za čtvrt miliardy se obnovila budova někdejší jateční burzy a opravují se postupně i jednotlivé haly. Areál je známý mimo jiné tím, že v něm sídlí Alza nebo známé podniky jako Sasazu či Jatka78. Do postupných úprav tržnice a její proměny v živé místo otevřené kulturním a společenským akcím chce město nasypat několik miliard korun. Autorem návrhu je studio Perspektiv.
ArtGen
V Bubnech je historicky aktivní také skupina PPF, která zde podél Argentinské ulice a přímo naproti obřímu brownfieldu už před lety postavila kancelářský komplex ArtGen. Svého času se řešilo, že by to mohla být i radnice Prahy 7, ale z tohoto nápadu sešlo. Dlouhé roky tam sídlila například Mall Group.
ArtGen byla jednou z prvních výrazných staveb v lokalitě, jejím spoluautorem je architekt pracující pro mnoho zdejších miliardářů Vít Máslo. Pro PPF, která objekt nadále vlastní, to ale není jediné, čím se může v Bubnech chlubit – chystá nedaleko také rezidenční projekty ZigZag Haus a Simply Holešovice, na kterých se podílí Karlín Group Serge Borensteina.