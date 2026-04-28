Podivná česká detektivka zaujala ve světě. Připomíná totiž hit, který ze dvou bratrů udělal milionáře
Dedukční detektivní hra Inkblood od českého studia Hey Bird! připomíná nezávislý hit jménem The Case of the Golden Idol.
Inspirovalo ji jedno z největších herních překvapení posledních let. Tvoří ji desítka rozmanitých lidí, mezi kterými byste našli básníka i spolupracovnici na dabingu Kingdom Come 2. A všimla si jí i velká zahraniční videoherní média. Přitom česká novinka rozhodně nemíří na nejširší masy. „Je podivná, ale v tom nejlepším slova smyslu,“ říkají vývojáři.
Stanete se inkvizitorem vyšetřujícím záhadné vraždy v zemi zahalené deštěm a temnotou – a v krajině, která vám nápadně připomene střední Evropu. A což o to, řešení zločinů je ve videohrách vcelku častým námětem. Jenže připravovaná česká hra Inkblood od studia Hey Bird! na to jde trochu jinak.
„Klíčová herní náplň je focení. Hráč fotí odpovědi, důkazy a správné detaily. To nám otevírá jiné typy záhad a jiný rytmus dedukce,“ přibližuje spoluzakladatel studia Petr Škorňok. Právě na následné dedukci a skládání informací vyšetřování stojí, žádné zběsilé hledání a proklikávání předmětů zastrčených do všech zákoutí obrazovky nečekejte. Však v tom má česká hra také jeden světově úspěšný vzor.
„Velkou inspirací pro nás byly novější dedukční hry jako The Case of the Golden Idol,“ říká Škorňok s odkazem na velké herní překvapení posledních let, které udělalo milionáře z lotyšských bratrů Andrejse a Ernestse Kļaviņšových. Jejich Golden Idol a jeho pokračování také vsadily na vysoce stylizovanou, místy až znepokojivou detektivku s neobvyklou hratelností (akorát místo fotek jste dávali dohromady slova) – a prodaly stovky tisíc kusů za desítky milionů korun.
To by pro českou hru bylo splněním těch nejdivočejších snů, k úspěchu ale mají v Hey Bird! dobře nakročeno. „Ohlasy jsou hodně nadšené. Na to, jak okrajový žánr to je, nám trailer sdílely i významné herní servery jako IGN nebo GameTrailers, objevili jsme se i na velké videoherní prezentaci PC Gaming Show,“ popisuje Škorňok. „Momentálně má naši hru v seznamu přání přes třicet tisíc lidí,“ dodává. A když si otevřete Inkblood na Steamu, tak i vy už můžete kliknout na tlačítko Zúčastnit se testování.
Kdo Inkblood vyzkouší, toho podle tvůrců čeká zážitek míchající thriller, detektivku a hutnou atmosféru. „Určitě to bude nezávislá podivnost, ale v tom nejlepším slova smyslu. Máme rádi netradiční herní zážitky. Zároveň to ale není jen příběhová jízda, vyšetřování bude chtít soustředění a pozornost,“ říká Škorňok, který Hey Bird! založil se svým dřívějším parťákem Petrem Melicheríkem.
Oba Petrové už dříve působili ve vlastním studiu Twin Petes, následně spolupracovali na oceňované hře Ministry of Broadcast a pak se vrátili k práci softwarových inženýrů. Nyní se dali dohromady nad Inkbloodem, jehož vydání je v plánu ještě na letošek. Přispívá k tomu desítka lidí se zkušenostmi třeba z týmu dabingové režie Kingdom Come: Deliverance 2, z provozu herního inkubátoru Gamebaze, ale i z básnické tvorby.
Vývoj hry zakladatelé financovali zpočátku z vlastních zdrojů, po čase si ale plácli s vydavatelem. „Oba jsme měli práci na plný úvazek a do toho jsme táhli vývoj i rodiny, takže to bylo dlouhodobě náročné. Finanční odhad na vývoj celé hry je osm milionů korun,“ přiznávají. „Na stole bylo víc nabídek, s firmou Critical Reflex jsme se dohodli hlavně proto, že nám sedělo jejich portfolio a cítili jsme, že chápou, kam Inkblood míří a jak ho dostat k publiku,“ dodává Škorňok. I v tomto ohledu si Hey Bird! věří.
„Náš žánr je dnes mnohem zaplněnější. Ale pořád platí, že her s opravdu silnou exekucí a produkční kvalitou není až tolik. Já sám se pořád těším na další silný titul, ale i přes nepřeberné množství her se mi tohle naplnění dostane jen zřídka,“ míní Petr Škorňok. „Na výbornou hru, která prodá desítky tisíc kopií, se dá produkčně připravit. Na ojedinělou hru se stovkou tisíc prodejů už se musí sejít víc věcí. Komunita, načasování a schopnost trefit něco, co s lidmi opravdu zarezonuje,“ uzavírá. Třeba to trefí česká inkvizice.