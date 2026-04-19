Český makronkový génius se nastěhoval do Prahy. K novému podniku mu pomohl investor z televizní show
Vlad Ryasnyy a jeho makronky jsou vyhlášené po celém Česku. Svou základnu měl talentovaný cukrář dlouho na Moravě, nyní se přesunul do metropole.
Ještě mu není ani třicet, ve světě cukrářů už má ale velké jméno. Vlad Ryasnyy téhle disciplíně propadl už ve dvanácti a od té doby ji neopustil a uznání si získal hlavně coby makronkový mág. Má úspěšný e-shop Sugar Life, vede žádané kurzy, posbíral spoustu cen, byl v juniorském národním týmu Asociace kuchařů a cukrářů a před dvěma lety si otevřel první kamenný obchod v Brně. Loni se zúčastnil televizní show Jáma lvová, kde se zalíbil Jaroslavu Svobodovi ze sítě Czech Inn Hotels a domluvili se, že ten další vznikne v jejich spolupráci a v Praze. A to právě teď nastalo.
Sugar Life
Adresa: Těšnov 9
Typ podniku: kavárna
Otevírací doba: pondělí až pátek 11:00–19:00, sobota a neděle 12:00–18:00
Novou pražskou pobočku Sugar Lifu najdete v přízemí hotelu Merkur na Těšnově. Je to sice trochu bokem, nedaleko je ale rušná ulice Na Poříčí i dopravní uzel na Florenci a podnik o sobě sebevědomě dává vědět výraznými poutači. Má taky samostatný vchod, takže není třeba procházet skrz hotelovou lobby, co je ale nejlepší – tedy kromě Ryasného výtvorů – je to, že na rozdíl od brněnského obchodu jde o opravdovou kavárnu, kde si můžete nejen nakoupit s sebou, ale i posedět. Tomu odpovídá i místní nabídka.
Dostanete tu přes deset druhů Ryasného vyhlášených veganských makronek, ale také bezlepkové madlenky nebo špachtlovou zmrzlinu – třeba s příchutí moravského koláče. A pokud budete chtít, tak samozřejmě ve verzi s makronkou k tomu. Zajímavé jsou i místní nápoje jako fialové ube latte, pistáciové latte s růží, matcha latte s džemem nebo drinky, které ukazují, co vznikne, když se koktejly spojí s cukrařinou.
„Chodí k nám hoteloví hosté, věříme ale, že si nás najdou i zákazníci z ulice. Zároveň cítíme podporu, kterou nám Czech Inn Hotels dává, takže máme pocit, že na to nejsme sami,“ hodnotí rozjezd nové pobočky Ryasnyy, který se do ní vedle Jaroslava Svobody pustil opět i se svým partnerem Filipem Sokolem.
V hotelu Merkur by se ale nic nedělo, kdyby se tato dvojice na podzim neobjevila v show Jáma lvová na TV Nova. Ta volně navázala na pořad České televize Den D, i přes stejný koncept ale jeho úspěch nezopakovala. Stejně jako ve Dni D v něm podnikatelé předváděli své byznysy či plány před skupinou investorů a snažili se od nich získat pomoc či přímo investici, ne všichni ale hodnotí svou účast kladně. Například Natálie Marie Vlčková, jež stojí za značkou pleteného zboží Adolfinata, tvrdí, že pro její byznys neměla žádný efekt, a z investice proto radši vycouvala. Ryasnyy a Sokol ale mají s Jaroslavem Svobodou z Czech Inn Hotels, se kterým se nedomluvili na finanční injekci, ale právě na zajištění místa v jeho hotelích, zkušenost opačnou.
„Spolupráce probíhala dle domluvy a klaplo vše, na čem jsme se dohodli v rámci pořadu. Dostali jsme k dispozici prostory pro výrobu a kavárnu a obchod v přízemí hotelu Merkur, kde nyní působíme. K tomu jsme navíc začali domlouvat další spolupráci s Czech Inn Hotels a v blízké době všichni ubytovaní hosté budou při příjezdu moct ochutnat naše makronky,“ popisuje Sokol. Zmíněnou výrobnu přesunuli z Blanenska do jiného pražského hotelu ze Svobodovy sítě, a sice do Grand Hotelu Prague Towers na Pankráci. Dalším společným pobočkám se do budoucna prý nebrání, momentálně ale v plánu nejsou.
„Expanzi do Prahy jsme měli v plánu tak jako tak, spolupráce s panem Svobodou ji ale výrazně urychlila. Než bychom sehnali vhodný prostor, trvalo by to mnohem déle. Pro mě osobně jde o příležitost vyzkoušet si kavárenský provoz s našimi produkty. V konkurenci pražských podniků to pro nás bude určitý křest ohněm,“ míní Ryasnyy.
Do pořadu se přitom se Sokolem málem nedostali. „Oslovila nás produkce, ale po castingu v Praze dala původně šanci jinému účastníkovi a my byli náhradníci. Pak nám jednoho dne zavolali, že přeci jen budeme mít možnost předstoupit před investory. Popravdě jsme od toho neměli žádná očekávání, o to víc nás překvapilo, že se nám sešly hned tři nabídky,“ vzpomíná Sokol.
Hlavním úkolem pro nadcházející měsíce je stabilizace nové pobočky i výroby, vedle nichž i nadále funguje i e-shop Sugar Life a Ryasnyy své makronky nově dodává i do online supermarketu Rohlík. Na Těšnově už teď ale se Sokolem chystají cukrářské pop-upy a hostování kolegů z oboru. Na podzim by tu své netradiční dorty měla předvést Šárka Divácká z brněnského podniku Sorry, pečeme jinak.