Libeň už není jen O2 arena, ošklivé nádraží a opuštěný obchoďák, čtvrť se mění. Co si tam koupit?
Libeň byla průmyslovou čtvrtí, pak ji stihl úpadek. Nyní se probouzí a je v ní patrný čím dál čilejší developerský ruch. Tohle je náš průvodce po ní.
Co se vám vybaví, když se řekne Libeň a Palmovka? Dost možná sága s nekonečnou přestavbou Libeňského mostu, zanedbané autobusové nádraží či nedostavěný skelet obřího centra Nová Palmovka. Jenže také je to čtvrť, která navazuje na pulzující Bubny a Karlín, má úžasný přístup k Vltavě a je to jedna z nejperspektivnějších, byť pořád ještě ne dost doceněných, pražských rozvojových lokalit. Ukážeme vám proto, co zajímavého se tam staví.
Širší oblast pražské Libně je v novodobé historii proslavená především multifunkční halou O2 arena a přidruženým sálem O2 universum, případně sousedním nákupním centrem OC Harfa. Až v posledních letech ale začíná do této oblasti pronikat čilejší developerský ruch ze sousedního Karlína. Ostatně velké plány v oblasti má aktuálně asi nejdravější pražský developer – skupina Penta chce právě u O2 areny spolu s miliardářem Karlem Pražákem postavit novou čtvrť v prostoru bývalé továrny ČKD.
Přinášíme třetí díl z naší série průvodců po zajímavých developerských a architektonických projektech nejen v pražských městských částech. První vydání se věnovalo Karlínu, druhé se zaměřilo na holešovické Bubny a toto ukazuje, co se děje v Libni včetně Palmovky. Protože to už dávno není jen O2 arena – podobně jako ona či sídlo někdejší Sazky, dalšího ze symbolů lokality, postupně i Libeň prochází znovuzrozením.
Kde a co se staví (či už stojí) v Libni
Near Living
Investiční skupina Fidurock se na Palmovce pouští do své vůbec nejambicióznější rezidenční novostavby. Projekt Near Living na pomezí Karlína, Palmovky a Holešovic nabídne 212 bytů o dispozicích 1+kk až 3+kk a rozlohách od 27 do 79 metrů čtverečních, návrh připravilo studio Ian Bryan Architects. Součástí je i 425metrová komunitní zahrada ve vnitrobloku a 101 parkovacích stání. K dispozici je pár posledních bytů v prvních patrech komplexu, další podlaží půjdou do prodeje v následujících měsících. Nejžádanější byty 2+kk zde vyjdou lehce pod 10 milionů korun. Hotovo má být na konci roku 2027.
V Zahradách 17
V klidné ulici nedaleko parku Pekařka rekonstruuje skupina Real Luxembourg pozdně secesní činžovní dům na 22 menších jednotek o dispozicích 1+kk a 2+kk, volných jich je ještě relativně dost. K nastěhování mají být letos, tramvajová zastávka Vosmíkových je tři minuty pěšky. Real Luxembourg je v Libni a sousedních Vysočanech dlouhodobě aktivní, skupinu vlastní mladý podnikatel Radek Slabyhoud.
HOYT Zenklova
Prémiový bytový dům v Zenklově ulici postavila společnost C&S Developia, koncepčně se inspirovala severským pojetím bydlení – funkčností, prostotou a propojením s přírodou. V domě je 58 bytů o dispozicích 1+kk až 5+kk, ještě je pár posledních jednotek volných v cenách od 10 do 20 milionů korun. Za firmou C&S Developia stojí zkušení profesionálové, kteří dlouhé roky sbírali zkušenosti v Trigemě miliardáře Marcela Sourala.
Zen Rezidence
Devítipodlažní novostavba v Zenklově ulici nabídne 37 bytů o dispozicích od 1+kk až po prostorné rodinné 5+kk, k tomu komerční prostory v parteru, podzemní garáže a sklepy. Rekuperace vzduchu, lodžie, soukromé zahrady k vybraným jednotkám a střešní terasy s výhledem na Prahu jsou součástí standardu. Za projektem stojí společnost Zen Development, kterou řídí Michal Bobošík. Ten v minulosti prošel skupinami JRD nebo Karlín Group a finančně mu s projektem pomáhá Trinity Bank zlínského miliardáře Radomíra Lapčíka. Hotovo má být letos a k dispozici jsou jednotky 2+kk, 3+kk i 4+kk. Ceny sahají od devíti do 20 milionů.
Mido Harfa
Mezi ulicemi Drahobejlova a Ocelářská na pomezí Libně a Vysočan staví Metrostav Development polyfunkční komplex se 150 byty od 1+kk přes mezonety až po jednotky se střešními terasami. Řada jednotek je ještě volných, nejlevnější 2+kk začíná pod devíti miliony korun. Jádrem projektu je uzavřený zelený vnitroblok navržený jako zenová zahrada, který má fungovat jako tichá protiváha okolnímu městskému ruchu. Nedaleko stojí Galerie Harfa i O2 arena a metro Českomoravská je dvě minuty pěšky. Dokončení Metrostav plánuje na závěr roku 2026.
Dock
Někdejší libeňské loděnice jsou dnes známé jako jedna z nejkomplexnějších pražských developerských čtvrtí. Omar Koleilat a jeho skupina Crestyl, která v obří lokalitě začala stavět už před 15 lety, sem investovala přes 7,5 miliardy korun a vytvořila kombinaci rezidenční zástavby, pěti kancelářských budov, mariny ve slepém rameni Vltavy a hektarového parku. Rezidenční část měli architektonicky na starosti Ian Bryan Architects a Qarta Architektura, zatímco kancelářská část je z dílny Schindler Seko Architekti. Bytové domy jsou vyprodané, kanceláře plně obsazené, občas se ale objeví byt v inzerci k pronájmu nebo dalšímu prodeji.
Palmovka Pentagon
Trojúhelník mezi ulicemi Voctářova, Švábky a Sokolovská patří mezi nejstrategičtější rozvojová území v majetku hlavního města – osm hektarů, na nichž má v budoucnu vyrůst nová městská čtvrť. Realizaci připravuje Pražská developerská společnost a ve hře je mimo jiné několik tisíc obecních bytů, desítky tisíc tisíc metrů kanceláří a obchodů, základní škola i komunitní centrum. Klíčem k restartu lokality má být revitalizace nedostavěného centra Nová Palmovka na pozemku dopravního podniku, do něhož by se měla nastěhovat Evropská agentura pro kosmický program. Problém je, že projekt nabírá zpoždění kvůli soudním sporům.
Nad Kolčavkou
V ulici Nad Kolčavkou v Libni dokončila společnost VI Group pětipodlažní bytový dům s 54 jednotkami o dispozicích od 1+kk po 4+kk. K bytům patří balkony, terasy nebo francouzská okna, parter je vyhrazen pro komerci a pod domem najdou rezidenti podzemní parkování. Za projektem se otevírají parky Balabenka a Podviní, Galerie Harfa s O2 arenou jsou v pěší dostupnosti. Projekt je zkolaudován, zbývá posledních pár volných bytů 2+kk. Společnost VI Group je původně slovenská firma, kterou v roce 2005 založili bratři Juraj a Richard Duškovi a která je posledních 10 let hodně aktivní i v Česku.
Areál ČKD Howden
Druhý největší pražský brownfield po Bubnech – přes 50 tisíc metrů čtverečních pozemků bývalé továrny ČKD Howden v těsném sousedství O2 areny – si rozdělila investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka s realitní divizí finanční skupiny Penta, která drží 40 procent. V několika etapách tu má vyrůst nová čtvrť se stovkami bytů, kancelářemi a centrálním náměstím pojmenovaným po Emilu Kolbenovi. Urbanistický koncept zpracovalo studio Qarta Architektura, investice půjde do jednotek miliard. Skupina Kaprain už mimo jiné přispěla 130 miliony korun na opravu nedaleké stanice metra Českomoravská.
Povltavská promenáda
Spíš než developerský projekt jde o budoucí rekreační páteř Prahy, která se ovšem rodí postupně a pomalu, ostatně jako další infrastrukturní celky. Až bude jednou dokončena tunelová část městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou, měla by se dnes rušná Povltavská ulice výrazně zklidnit a proměnit v zelený koridor podél Vltavy a Rokytky. Ještě předtím by ale například cyklostezka, která je nyní oddělená jen zábradlím od silnice, měla vést dál od vozovky a dostat se blíž vodě. V její trase také dochází k výměně veřejného osvětlení.
Sazka
Monstrózní sídlo někdejší Sazky (dnes Allwyn) vyrostlo nad Libní ještě v 90. letech. Když loterijní společnost padla, budova stejně jako firma samotná skončila v impériu miliardáře Karla Komárka (zatímco nedaleká O2 arena, kterou také postavila Sazka, nyní patří skupině PPF). A Komárkova realitní divize má s administrativním kolosem velké plány, dům prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která hodně sází na udržitelné materiály a na prvky cirkulární ekonomiky. Hotovo má být v roce 2028 a k dispozici bude přes 25 tisíc metrů kancelářských ploch.