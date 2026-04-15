Začínal jako fotbalista, ale našel se v pekárně. Teď si otevřel vlastní s tím nejzáludnějším pečivem
Jmenuje se August a na první pohled působí nenápadně, uvnitř je ale nebe pro milovníky sladkého. A stojí za ní exfotbalista Tomáš Lukič.
Pekáren je v Praze spousta, na tramvajové zastávce naproti Palladiu se teď ale vyloupla jedna, na kterou jen tak nenarazíte a kam se budete chtít vracet. Specializuje se výhradně na laminované pečivo, tedy jedno z těch nejnáročnějších, které si můžete představit. Zapomeňte ale na jednoduché či prostě jen plněné croissanty. I ty v nabídce Augustu najdete, místní pekaři ale vytahují křupavé a nadýchané výtvory na výrazně vyšší úroveň. A činí se mezi nimi i zakladatel podniku Tomáš Lukič, který se k pečení dostal trochu oklikou.
August
Adresa: Na Poříčí 8
Typ podniku: pekárna a kavárna
Otevírací doba: soft opening, pondělí až neděle 8:30–18:00
Před lety totiž prošel mládežnickou akademií fotbalové Sparty a nějakou dobu i aktivně hrál, jak ale sám říká, jeho fotbalová cesta nešla úplně tím směrem, který si představoval. Jeho rodiče přitom byli oba kuchaři a časem si založili pekárnu. „Chvíli jsem se fotbalem živil, na úroveň, na kterou jsem se chtěl dostat, to ale nebylo. A tak jsem začal pomáhat v pekárně,“ líčí.
Ta na Letné fungovala ještě do nedávna a Lukič si v ní postupně prošel všemi možnými profesemi – začínal jako obsluha, pak dělal baristu, a nakonec se dostal k pečení. „A tam mi to prostě sedlo. Pomalu jsem se všechno učil za pochodu a troufnu si říct, že jsem se v pekařině našel, jelikož má svoje pravidla a režim, na který jsem byl z fotbalu zvyklý. A pak jsem se dostal do fáze, kdy jsem se potřeboval posunout dál,“ vypráví Lukič.
Posun nastal právě s pekárnou August, kterou najdete v ulici Na Poříčí. Založil ji ještě spolu se svým kamarádem a rovnou se rozhodli, že se budou věnovat laminovanému pečivu – tedy zjednodušeně tomu z croissantového těsta, které se musí dlouze válet, překládat a prokládat máslem – a ničemu jinému.
„Laminovaného těsta jsem se taky chytil náhodně,“ směje se Lukič. „Chtěl jsem v pekárně dostat do nabídky klasický croissant. Ale nevěděl jsem, co všechno za tím stojí. Začal jsem laminovat ručně a postupně se snažit pochopit, jak se s tímhle těstem pracuje a peče. První rozvalovačku jsem si koupil až po roce a s ní se pustil už do detailů,“ dodává Lukič s tím, že v Augustu chtějí dělat tohle pečivo po svém.
A právě to stojí za návštěvu. August je sice otevřený teprve pár dní, tři místní pekaři, mezi něž patří i Lukič, se ale opravdu činí. V nabídce mají jak už zmiňovaný klasický croissant, jeho plněné varianty (s mandlovým krémem nebo krémem a jahodami), i jednoduchý pain au chocolat – který mimochodem patří mezi Lukičovy favority –, tak i na první pohled výrazně náročnější a zajímavější možnosti.
Ochutnat tu můžete třeba flan parisien s krémem a karamelovým chantilly, kostku s tvarohovou ganache, confitem z lesních borůvek a s citronem, danish s ořechovým korpusem, praliné a lískooříškovou ganache a další.
„Nabídku chceme obměňovat každých 21 dní, protože podle kolegyně cukrářky se právě za tuhle dobu vytvoří návyk,“ směje se dál Lukič. Ke svému pečivu podává ještě kávu od Coffee Collective, matcha latte, chai latte a to je všechno. Na Augustu vás ale zaujme ještě jedna věc – jeho neobvyklý interiér, zároveň minimalistický i výrazný. Stojí za ním architekta Anna Podroužková, která tu pomohla zhmotnit představy, jež Lukič nasbíral během svých cest po Evropě a jejích kavárnách.
Výsledkem je vzdušný prostor s několika dřevěnými stoly a oprýskanými stěnami, ale hlavně s nepřehlédnutelným, do zrcadlova vyleštěným nerezovým pultem, kde se pyšně předvádí místní pekárenské výtvory. „Jdeme si svou cestou a vždycky to tak bude. V Praze je spousta dobrých podniků, které to dělají podle svého pocitu, a je skvělé ochutnávat stejné věci s jiným technologickým postupem nebo jinou surovinou. Výsledek je vždy rozdílný a to je zábava,“ krčí rameny Lukič, který se nyní sice vydal cestou laminovaného těsta, nedá ale dopustit ani na tradiční české pečení a jak říká, třeba si jednou v Praze otevře i řemeslnou pekárnu.
Prozatím se ale plně věnuje Augustu, který funguje v režimu zaváděcího soft openingu. A proč se vlastně jmenuje August? „To vzniklo spontánně. Mám rád srpen, je to nejhezčí měsíc v roce a slavím narozeniny a s parťákem Ondrou jsme si plácli, že do toho jdeme na začátku srpna minulého roku. Tak jsme to úplně celé pojali jako August,“ uzavírá Lukič.