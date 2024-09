Český startup v logistice proplatil faktury za 4 miliardy. Teď mění název a posílí ho Michal Šmída

Uložit 0

Americký podnikatel Malcom McLean v 50. letech minulého století přišel s myšlenkou používat standardizované kontejnery pro přepravu zboží, což nakonec způsobilo revoluci v námořní dopravě. Touto inovací zásadně přispěl ke globalizaci obchodu a teď na jeho odkaz nepřímo navazuje český startup, který se dosud jmenoval 4Trans Factoring. Ten před šesti lety založil Jaroslav Ton s misí pomáhat firmám v logistice s profinancováním faktur. Teď chce své služby výrazně rozšířit, a tak se rozhodl i přejmenovat. Na počest průkopníka moderní kontejnerové dopravy se startup nově jmenuje Malcom Finance. A hlásí také posilu v nejužším vedení.

„Název 4Trans Factoring nám dobře sloužil, ale omezoval vnímání našich služeb jen na faktoring. Dnes však nabízíme komplexní soubor produktů, které pokrývají širší finanční potřeby dopravců a pomáhají jim čelit výzvám opožděných plateb a nejistých obchodních vztahů,“ vysvětluje Jaroslav Ton, CEO Malcom Finance. Jeho firma během šesti let pomohla prostřednictvím faktoringu, tedy okamžitého proplácení faktur, profinancovat přes čtyři miliardy korun. Celkově měla na své platformě odkoupit zejména od menších a středně velkých logistických firem přes 160 tisíc faktur.

Finanční výsledky za poslední rok zatím startup prozradit nechce, ale pro CzechCrunch uvedl, že letos měl zaznamenat několik profitabilních měsíců. Hlavním produktem Malcom Finance zůstane i nadále faktoring, který umožňuje nahrání faktury a její proplacení během několika minut. Dopravci budou moci nově využít také pojištění faktur, zápůjčky či ověřování odběratelů. K dispozici jim je databáze patnácti tisíc firem z celé Evropské unie, kde si mohou ověřit platební morálku i rating odběratelů.

Český startup chce díky tomu v kombinaci s pojištěním faktur a dalšími produkty co nejvíce minimalizovat riziko jejich podnikání. Své finanční produkty pro malé a střední podniky v logistice plánuje Malcom Finance postupně rozšiřovat i do dalších zemí. Jen v Evropě je přes půl milionu logistických firem a podle Jaroslava Tona většinu trápí právě opožděné platby a nejistota spojená s novými obchodními vztahy. Důležitou postavou v dalším rozvoji firmy bude nově také Michal Šmída, zakladatel finančně-technologického startupu Twisto, který po jeho prodeji v loňském roce opustil.

Do Malcom Finance nastupuje zkušený startupista jako neexekutivní ředitel, který se má aktivně zapojit do formování strategie. „Malcom Finance odvedl výjimečnou práci při budování produktové nabídky, která dokonale vyhovuje potřebám často zanedbávané zákaznické základny. To vedlo k výjimečnému růstu a příležitosti výrazně rozšířit své produkty a dosah na trhu v Evropě v následujících letech. Jsem rád, že mohu být součástí této cesty, a těším se, že poskytnu své zkušenosti týmu Malcom Finance při jejich dalším růstu,“ uvádí Šmída, který byl v Česku se svým Twistem průkopníkem odložených plateb.

V rozvoji pomáhají Malcom Finance také investice. V polovině roku 2022 firma v rámci seedového investičního kola získala celkem 18 milionů eur (v tehdejším kurzu zhruba 450 milionů korun). Tři miliony eur byly ve formě ekvitní investice a dalších patnáct milionů eur ve formě půjčky. Další blíže nespecifikované desítky milionů korun do startupu připluly loni od slovenského fondu Zero Gravity Capital (ZGC).

Aktuální majetková struktura společnosti 4Trans Holding, která za projektem stojí, vypadá následovně: Jaroslav Ton 78 %, Atmos Ventures (Polsko) 8 %, Tera Ventures (Estonsko) 8 %, Lighthouse Ventures (Česko) 2,6 %, ZGC (Slovensko) 2,5 %. Minoritní podíly drží Ory Weihs, Dean Brabec a Kilp Capital (Estonsko).