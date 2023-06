Český startup 4Trans pomáhá s kapitálem autodopravcům. Teď sám získal miliony na další růst

Po Evropě má operovat přes půl milionu firem, které se věnují autodopravě. Většina z nich jsou přitom malé až střední podniky, které mají několik jednotek, maximálně pár desítek zaměstnanců, a mezi jejich časté trable patří problémy s provozním financováním. Z vlastních dat a zkušeností o tom vypráví Jaroslav Ton, zakladatel startupu 4Trans, který si právě na financování logistických firem postavil byznys. Celkově už pomohl profinancovat faktury v hodnotě 1,8 miliardy korun a rozpíná se z Česka do dalších zemí. Teď hlásí další kapitálovou injekci od investorů, která expanzi ještě podpoří.

Naposledy bylo o 4Trans významněji slyšet před rokem. Tehdy jeho šéf Jaroslav Ton oznamoval, že v rámci seedového investičního kola získal celkem 18 milionů eur (v tehdejším kurzu zhruba 450 milionů korun). Tři miliony eur byly ve formě ekvitní investice a dalších patnáct milionů eur ve formě půjčky. V druhém případě šlo zejména o kapitál, který firma využívá k profinancovávání faktur. Soustředí se totiž na takzvaný faktoring. Firmy, jejíž faktury mají dlouhou splatnost, je prodají do 4Trans, který jim peníze obratem za určitý poplatek pošle.

Mezi největší překážky v autodopravě, zejména u menších firem, podle osmadvacetiletého zakladatele pražského startupu patří jak dlouhé splatnosti faktur a s tím spojený nedostatek provozního kapitálu, tak i často nedosažitelné bankovní úvěry. „Rostoucí vysoké úrokové sazby znamenají, že přístup malých a středních podniků (nejen v logistice) k bankovnímu financování je stále složitější. I tím si vysvětlujeme náš rychlý růst, protože firmy zkrátka hledají alternativy, jak se reálně financovat, když jim banky nedokáží pomoci,“ popisuje Ton situaci na trhu.

Silná střední Evropa

Ve 4Trans už během svého fungování profinancovali 90 tisíc faktur a klientům poskytli 80 milionů eur, tedy přes 1,8 miliardy korun. Jen loni mělo jít v rámci faktoringu o miliardu korun, což představovalo meziroční růst o 350 procent. „Vzhledem k situaci v ekonomice bude přístup k bankovnímu financování i nadále složitý, proto vidíme, že můžeme na našem trhu dál významně růst. Ostatně to vidíme už letos, kdy jsme za první kvartál profinancovali více faktur než za celý předloňský rok,“ říká Ton. Pomohla k tomu i loňská investice – a teď přichází další.

Blíže nespecifikované desítky milionů korun do 4Trans posílá slovenský venture kapitálový fond Zero Gravity Capital, který je součástí skupiny Zero One Hundred a má pomoci v expanzi na slovenském trhu. Firma se již stihla rozkročit i do Polska a Gruzie. Zatímco poslední jmenovaná země byla spíše náhodná příležitost, na kterou firma narazila díky nejmenovanému investorovi, středoevropský region kolem Česka, Polska a Slovenska chce 4Trans ovládnout nejen proto, že to jsou nejbližší trhy, ale zároveň tu je i – vzhledem k pozici na mapě Evropy a tranzitní povaze zemí – velká část autodopravců, tedy potenciálních klientů.

„Rozhodnutí Zero Gravity Capital investovat do naší společnosti je silným potvrzením naší vize a mise transformovat pomocí inovativní technologií svět financování pro malé a střední podniky (nejen) v logistice. Tato investice v hodnotě několika desítek milionů korun je pro nás nejen finančním závazkem, ale hlavně vyjádřením důvěry v naši práci. Vítáme toto partnerství, které nám umožní lépe obsloužit slovenský trh a rozšířit náš dosah na mezinárodní úrovni,“ říká Ton.

Bližší podrobnosti k výši poslední investice sdílet nechtěl, mělo by jít nicméně o předzvěst většího kola Series A. Zatím není jasné ani to, jak velký podíl Zero Gravity Capital výměnou za svou investici v projektu získá. Největší podíl dosud držel Ton (80 %), následovaný fondy Atmos z Kalifornie a Tera Ventures z Estonska (oba po 8,2 %) a českým fondem Lighthouse Ventures (2,7 %). Mezi minoritními akcionáři jsou také izraelský investor žijící v Praze Ory Weihs, který v minulosti dovedl vlastní firmu k exitu na burze v Londýně, nebo zakladatel Klubu finančních ředitelů (CFO Club) Dean Brabec.

Jelikož ve 4Trans identifikují zmíněné problémy s provozním financováním v rámci autodopravy jako panevropský problém, je jejich dlouhodobá ambice rovněž celoevropská. Ton však upozorňuje, že Evropská unie nemá v rámci finančních služeb harmonizovanou regulaci, a tak je vstup na některé trhy náročnější, časově i kapitálově. Říká však, že pro další rozvoj jeho startupu je klíčové, že je již nyní profitabilní. „Je to pro nás velmi komfortní pozice, protože nás tolik netrápí, že na tom trhy nejsou nejlépe,“ dodává. Konkrétní výši zisku ani tržby společnost neprozrazuje.