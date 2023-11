Turci po akvizici českého startupu Twisto uklízejí a mění vedení. Končí i zakladatel Michal Šmída

Uložit 0

Poprvé po deseti letech nestojí v čele startupu Twisto jeho zakladatel Michal Šmída. Šestatřicetiletý průkopník odložených plateb v Česku z firmy, kterou vybudoval, úplně odchází. Je to definitivní tečka za peripetiemi v posledních letech, kdy se nejprve z úspěšného prodeje do rukou velkého australského hráče stala noční můra a nakonec Twisto skončilo za zlomek ceny v Turecku. Teď se z něj pod dohledem finančníků ze společnosti Param stává firma s novým mezinárodním vedením, které má do druhé dekády nastolit strategii, v níž se bude zaměřovat na ziskovost i expanzi na nové trhy. Obojí řešili už Šmída i spol., ne vždy ale úspěšně.

V oficiálních záznamech je ještě Michal Šmída veden jako předseda představenstva, ale brzy skončí i na této pozici a Twisto úplně opustí. Před deseti lety, kdy byl ještě startupový svět v Česku v plenkách, samotnému slovu startup málokdo rozuměl a rodily se první projekty západního střihu, se Šmída po návratu z několikaleté londýnské štace v bance Barclays rozhodl rozjet vlastní projekt. Jako první u nás spustil odložené platby, díky kterým mohli zákazníci nakupovat zboží na internetu a platit za něj až o několik týdnů později. Ve světě již pár podobných firem fungovalo, ale zdaleka nešlo o tak rozšířený koncept, jak ho známe dnes.

Během deseti let se Twistu podařilo rozšiřovat své služby, nabrat stovky milionů korun od investorů a vstoupit do Polska a zákazníci díky němu nejen v internetových obchodech utratili mnoho miliard korun. Zároveň ale firma dlouhodobě bojovala se správným nastavením svého byznys modelu a ani po deseti letech se proti svým proklamacím nedokázala dostat do zisku. Potřebné silné finanční zázemí původně měla najít pod křídly australské finančně-technologické společnosti Zip, která se rovněž věnuje odloženým platbám a za Twisto před dvěma lety zaplatila přes dvě miliardy. Ambiciózní plány na další rozvoj firmy se ale rychle rozplynuly.

Přes Austrálii do Turecka

Trhy zachvátila ekonomická krize a Zip se rozhodl, že v rámci záchrany vlastního byznysu prodá několik firem, které v posledních letech akvíroval. Bylo mezi nimi také Twisto. Michal Šmída tak musel svou firmu, která už mu však nepatřila, znovu prodávat.

Akcie Zipu, které spolu s dalšími kolegy a investory za prodej Twista získal, se navíc mezitím od konce roku 2021 propadly o více než 95 procent. Kupce po složitých vyjednáváních nakonec našli v Turecku. Společnosti Param se Twisto hodilo pro rozšíření její působnosti v Evropě, původem česká firma navíc byla vzhledem k situaci nabízena za zlomek dřívější hodnoty. Zatímco před dvěma lety Zip ocenil Twisto na 2,5 miliardy korun, Paramu ho prodal podle informací CzechCrunche zhruba za 100 až 200 milionů.

Podle původní komunikace po akvizici to vypadalo, že další rozvoj Twista bude i nadále řídit český management v čele s Michalem Šmídou. Sám zakladatel firmy v srpnovém rozhovoru pro CzechCrunch vysvětloval, že s novým majitelem úplně změnili strategii a chystají se na novou éru. Tehdy ještě nepadlo ani slovo o tom, že by u toho neměl být on sám. Jak se ale nyní ukázalo, Param po svém příchodu do Twista začal velmi rychle pracovat nejen na nové strategii, ale také na personálním obsazení. Podle informací CzechCrunche firmu opustil de facto kompletní původní management, který nyní nahrazuje nové mezinárodní vedení. Jeho úkolem bude brzké dosažení profitability související s představením nových zdrojů příjmů a také expanze na další evropské trhy.

Foto: Twisto Nemika Menevse, předsedkyně představenstva Twista

Twisto bude nově řídit tříčlenné představenstvo. Jako předsedkyně ho povede Nemika Menevse, která dříve působila jako korporátní bankéřka v QNB Bank, ABN Bank, ING Bank či Akbank. Doplní ji Ömer Karaçoban se zkušenostmi z PwC a CEECAT Capital a Brett Belcher, který byl Chief Risk Officer v Raiffeisenbank, GE Capital, Citigroup či Equa Bank. Nemika Menevse se v bankovnictví pohybuje od roku 1998 a posledních pět let je v Paramu zodpovědná za jeho evropské aktivity. Právě Twisto je první investicí turecké firmy v Evropské unii a díky získaným licencím pro něj představuje vstupní bránu na nové trhy.

„Twisto zaznamenalo na českém a polském trhu úspěchy se svými inovativními platebními produkty. Nyní vstupujeme do nové éry, v níž se zaměřujeme na ziskovost, nové funkce, nové produkty a nové trhy. Twisto je plné velmi talentovaných lidí a Param má značné zkušenosti s diverzifikovanými produkty a disponuje velmi silnými finančními ukazateli. Spojíme to nejlepší z obou světů a představíme chytré produkty pro spotřebitele i firmy,“ uvedla nová předsedkyně představenstva Nemika Menevse a vyjádřila uznání svým předchůdcům a celému týmu Twisto.

Obměněné vedení by mělo i nadále operovat převážně z Prahy, kde dosud seděla většina téměř dvousethlavého týmu firmy. Její odcházející zakladatel Michal Šmída je přesvědčen, že Twisto čekají světlé zítřky. „Během posledních deseti let se Twisto dokázalo stát lídrem mezi technologickými inovátory v oblasti plateb a změnilo způsob, jakým dnes lidé přistupují k online platbám. Jsem rád, že je nyní firma v rukou silného hráče s bohatými zkušenostmi s dosahováním ziskovosti a odbornými znalostmi nových produktů, které podpoří konkurenceschopnost Twista na trzích. Pod Paramem čeká Twisto skvělá budoucnost, za kterou stojí neuvěřitelně talentovaný tým. Přeji Twistu i Paramu hodně štěstí na nové cestě za ziskovou expanzí na nové trhy. Velký dík patří celému týmu Twisto, který mě podporoval od samého počátku i v uplynulých letech,“ říká.

Na tureckém trhu je Param předním nezávislým nebankovním poskytovatelem platebních služeb a jednotlivcům, malým a středním podnikům i velkým společnostem nabízí širokou paletu finančních služeb včetně vydávání karet, zpracování plateb či věrnostních řešení. Stále více se zaměřuje právě i na odložené platby. Loni v červnu zakladatel Paramu Emin Can Yilmaz oznamoval první investici firmy. Podle portálu Trending Topics ohodnotilo první investiční kolo tureckou společnost na více než 200 milionů dolarů (v přepočtu 4,2 miliardy korun). Součástí kola byly Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), CEECAT Capital, Alpha Associates a Revo Capital. Z oficiálních dokumentů EBRD lze vyčíst, že investoři do Param Group vložili celkem 38 milionů eur (zhruba 900 milionů korun).