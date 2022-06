Peníze i ze Silicon Valley. Český startup, který umí rychle proplácet faktury, dostal 450 milionů

Řeší faktury, ale účetní to nejsou. Česká logistická a finančně-technologická společnost 4Trans ovšem teď své plány příjmů a výdajů bude hodně revidovat. Do svých knih si totiž připisuje významnou částku. Celkem 18 milionů eur, tedy v přepočtu asi 450 milionů korun, jí posílá několik fondů a soukromí investoři včetně těch s napojením na Silicon Valley. Tuzemský startup peníze, které přicházejí v kombinaci ekvitní a dluhové investice, hodlá využít na expanzi i rozšíření produktu.

Své služby nabízejí malým a středním podnikům v logistice. „Je fakt, že cash flow a nedostatek provozního kapitálu trápí mnoho sektorů,“ říká Jaroslav Ton, šéf společnosti 4Trans. Popisuje, že to vidí na silné poptávce po službách třeba i od firem ze stavebnictví či rychloobrátkového zboží. Ale logistika, ta prý trpí extra dlouhými splatnostmi faktur, přitom je pro ekonomiku velmi důležitá.

A navíc – tým se okolo oboru už nějakou dobu točí. „Můj děda byl sám řidič kamionu a náš provozní ředitel působil takřka deset let na Ministerstvu dopravy, což nám dává výhodu a staví nás do kontrastu proti bankám a jejích horizontálnímu přístupu,“ věří Ton.

Pokud totiž firma, typický klient 4Trans, vystaví fakturu, musí čekat celou délku její splatnosti, než jí zákazník pošle peníze. Dnes to znamená třeba i několik měsíců. A pokud má její zákazník problémy nebo špatnou platební morálku, může to být ještě déle. Jenže to znamená, že společnosti peníze chybí pro vlastní rozvoj. A někdy se pohybuje v takovém začarovaném kruhu i roky.

4Trans faktury za klienty proplácí, a to téměř okamžitě. Za to si bere několik procent z hodnoty. Pokud nedojde k jejich proplacení, 4Trans to už řeší za sebe. Služby nabízí v celém balíčku digitálního ekosystému, využívá real-time data a umí mimo jiné ověřovat odběratele.

„4Trans je průkopníkem v oblasti hodnocení rizik v dodavatelském řetězci s využitím umělé inteligence. Rychlost, s jakou jsou schopni pochopit úvěrové riziko protistrany v reálném čase, nemá na trhu obdoby,“ věří Hadi Solh, řídící partner v Atmos Ventures, tedy v jednom z fondů, který právě do firmy poslal peníze.

„Jsme rádi, že zájem investorů potvrzuje byznysovou příležitost, kterou ve financování malých a středních podniků vidíme od svého spuštění,“ říká Ton. Peníze hodlá vložit mimo jiné na vstup do zahraničí. Firmu zajímá hlavně Polsko – podle analýz týmu je totiž jeden z největších v Evropské unii. A navíc tam má již několik aktivních klientů.

Posil se má dočkat personální obsazení i vývoj produktu. Nabídka se rozroste o nové finanční a pojišťovací služby. „Naší motivací je vyplnit prostor, který banky neobsluhují, a řešit financování logistiky v širším měřítku,“ popisuje Ton.

Kapitálové fondy, které 4Trans podpoří, jsou silní hráči v oblasti umělé inteligence, strojového učení či kvantových výpočtů. Na investici se složily kalifornský Atmos a estonský Tera Ventures, které spolu investiční kolo vedly. Mezi ty další patří čeští Lighthouse Ventures a Advance Global Capital a soukromí andělští investoři. Ti posílají peníze třeba i ze Silicon Valley a v jejich investičním portfoliu jsou firmy zabývající se inovacemi v oblasti robotiky, zemědělství, potravinářství, ale i letectví nebo wellness.

Investoři za své peníze získávají blíže nespecifikovaný minoritní podíl ve společnosti. Z celkových 18 milionů eur jsou tři miliony eur (74 milionů korun) ve formě ekvitní investice, za níž investoři získají podíl. Zbylých 15 milionů eur (přes 370 milionů korun) přichází ve formě půjčky, a to od společnosti Advance Global Capital, která se zaměřuje na investice na podporu inkluzivního a udržitelného ekonomického růstu zaměřeného na malé a střední podniky.

„Důvěra našich investorů, kteří se léta pohybují v inovativním a technologickém byznysu, samozřejmě posouvá také naše ambice. Silnice jsou tepny organismu, který generuje vysoký podíl evropského HDP a závisí na něm chod například e-commerce sektoru nejen u nás, ale i v zahraničí,“ myslí si Vlastimil Hrach, provozní ředitel 4Trans.

Foto: 4Trans Jaroslav Ton chce prý řešit financování logistiky v širším měřítku

Společnost už profinancovala přes 50 tisíc faktur a jejich hodnota se přehoupla přes 810 milionů korun. Počet klientů se od ledna minulého roku zvýšil o 540 procent a firma je počítá na stovky. A měsíční tržby vzrostly desetinásobně, čímž se dostaly do milionů korun. Ton zmiňuje, že je startup profitabilní.

„Neustále rostoucí zájem o naše služby nám dává signál, že jde o poddimenzovaný segment trhu, který je nutné inovovat,“ uvádí Alexandr Lagazzi, marketingový ředitel 4Trans. Říká, že evropský trh startupu přináší nové výzvy, se kterými se malí a střední autodopravci už teď potýkají.

„Logistika má zkrátka globální význam a vyžaduje flexibilní řešení. Chceme evropskému trhu prostřednictvím 4Trans ukázat, že existují moderní a efektivní způsoby, jak financovat SME nejen v logistice,“ doplňuje Michal Zálešák, spoluzakladatel Lighthouse Ventures.

Mezi zmíněné andělské investory patří mimo jiné izraelský investor žijící v Praze Ory Weihs, který v minulosti dovedl vlastní firmu k exitu na burze v Londýně, nebo zakladatel Klubu finančních ředitelů (CFO Club) Dean Brabec, který 15 let pracoval pro bostonskou Arthur D. Little jako ředitel pro střední a východní Evropu.