Chci žít do 120, ale i to je omezený čas. Pavel Řehák otevírá Direct investorům, aby skupinu zrychlil

Pavel Řehák se do vlastního podnikání před téměř deseti lety vrhl s jasným cílem: vytvářet takové projekty, které mohou zlepšit prostředí, v němž podnikají. Může to znít jako fráze, ale pro bývalého šéfa České pojišťovny to je podle jeho slov osobní mise, která se propisuje v Direct pojišťovně nebo třeba rychle se rozvíjejících službách pod hlavičkou Direct auto. A jelikož prý s jeho viděním světa souzní stále více podnikatelů, rozhodl se nyní celý svůj byznys otevřít velkým investorům. Ti mu mají pomoct jeho podnikání výrazně zvětšit.

„Umožní nám to akcelerovat, aniž bychom nad svými firmami ztráceli kontrolu. Je to otevření dveří pro kvalifikované investory, kteří nám rozumí,“ říká Pavel Řehák o novém fondu nazvaném Direct Pro, který by měl postupně nabývat prioritní akcie všech firem ze skupiny Direct. Do ní dnes spadají Direct pojišťovna, Direct auto a Fidoo. Majetkově ji zastřešuje investiční společnost Vigo Investments, ve které drží Pavel Řehák jako zakladatel většinový podíl. V loňském roce celá skupina vykázala obrat 8,1 miliardy korun při zisku 271 milionů. Letos plánuje vyrůst v obratu o dvě až čtyři miliardy, zisk se má zvýšit o zhruba 130 milionů.

Plány Pavla Řeháka a spol. jsou navíc mnohem větší. Jak popisoval nedávno v našem podcastu Money Maker, jen do roku 2026 plánuje se současnými projekty vyrůst v obratu až na 19 miliard korun. A na výsledcích jeho rychle rostoucí skupiny budou moci nově benefitovat velcí investoři, pro které otevírá právě fond Direct Pro.

Minimální investice je deset milionů korun, ale Řehák očekává, že vklady jednotlivých investorů budou spíše větší. Má přitom ještě jednu zásadní podmínku. „S každým investorem se chci osobně potkat a mimo jiné se ujistit, že jeho peníze pocházejí z čistého prostředí a že máme shodu na našich hodnotách,“ vysvětluje.

Nestačí jen peníze

Bývalý šéf České pojišťovny, kterou tehdy pod majitelem v podobě PPF Petra Kellnera dovedl až k obřímu prodeji do rukou Generali, se vydává po cestě, kterou v Česku prokopala skupina J&T s fondem J&T Arch. Ta do něj vkládá aktiva, která pomáhala historicky budovat, a kvalifikovaní investoři se tak mohou podílet na úspěchu projektů Daniela Křetínského nebo Patrika Tkáče.

Ještě v letošním roce by měla vlastní fond podobného typu, do kterého vloží svá hlavní aktiva, odstartovat investiční skupina Penta a minulý týden v rozhovoru pro Hospodářské noviny oznámil otevření své skupiny Rockaway Capital investorům také Jakub Havrlant.

Zatímco třeba zmíněný J&T Arch je otevřen široké investorské veřejnosti a obchoduje se s ním také na pražské burze, Pavel Řehák připomíná, že chce mít investorské složení mnohem více pod kontrolou. Počítá s tím, že investorů nebudou stovky, ale řádově spíše desítky. „Půjde nejen o ekonomickou výnosnost, ale také o synergie mezi firmami a obecně hodnotovou kultivaci byznysu v Česku. Nestačí jen mít peníze, musíme se sladit také na hodnotách, které vyznáváme. Jsme velmi vybíraví v tom, kdo s námi může investovat a kdo ne,“ předesílá devětačtyřicetiletý byznysmen.

Očekávaný roční výnos nového fondu Direct Pro má být podle Řeháka kolem deseti procent. Mimo jiné prý díky tomu, že výnosnost vlastního kapitálu ve skupině Direct se pohybuje kolem dvaceti až pětadvaceti procent – a o to se chce s investory dělit. V horizontu dvou až tří let by chtěl Pavel Řehák od investorů získat miliardu korun. „S mezinárodní expanzí jsme ale začali přemýšlet trochu ve větším. Polsko je pro nás obrovská studnice příjemných překvapení a to jsme tam teprve pár měsíců. Je možné, že za rok řeknu výrazně větší číslo,“ říká.

Foto: Direct Pavel Řehák, zakladatel skupiny Direct

Celou skupinu má i díky plánovanému přílivu nového kapitálu čekat ještě rychlejší růst, a to nejen ve třech hlavních byznysových vertikálách, v nichž aktuálně působí. Pavel Řehák naznačuje, že vedle stávajícího pojišťovnictví, služeb týkajících se pořízení auta a finančních produktů kolem Fidoo jeho skupina vstoupí také na úplně nové trhy. Zatímco zhruba sedmdesát procent ze získaného kapitálu má jít v nejbližších letech do rozvoje stávajících byznysů, třetina má putovat na nákupy jiných firem.

Zároveň platí, že pokaždé ji bude řídit buď sám Řehák, nebo některý z jeho partnerů. „Neinvestujeme do projektů, které pak sami neřídíme,“ říká. Významným dealem byl v tomto ohledu nedávný vstup Direct pojišťovny na polský trh, kde převzala 400 tisíc klientů lichtenštejnské společnosti Wefox Insurance. Podobným způsobem historicky vznikala celá pojišťovna i v Česku, když Řehák před deseti lety koupil odcházející pojišťovnu Triglav. A podobné akvizice mají přibývat.

„Mohli bychom je realizovat z vlastních zdrojů, ale díky novému fondu můžeme jet rychleji. Plánuji žít do 120, ale i to je omezený čas,“ říká s úsměvem Řehák. Tím myslí, že na rozvoj skupiny Direct se nedívá v krátkém horizontu. „Je mi 49 let, mohl bych si začít říkat, že za pět let jdu do důchodu, budu hrát golf a nazdar. Já ale na sobě vidím, že mě to baví čím dál víc. Se vší pokorou cítím, že ‚sky is the limit‘. Přistihuji se, že přemýšlím v horizontu patnácti, dvaceti, třiceti let.“

„Kdybych přemýšlel, že za pět nebo deset let půjdu do důchodu, nevím, jestli bych teď ještě dělal nějaké akvizice, investoval do rozvoje firmy a 900 lidí vysvětloval, že to máme dělat rychle, jednoduše, spolehlivě a přátelsky,“ říká Pavel Řehák. Jen stávající firmy mají podle něj dnes založeno na rozvoj na dalších minimálně patnáct let a nové mají přibývat. „Když vyjde to, co máme rozdiskutované, tak budeme expandovat i do jiných sektorů,“ doplňuje.

Nabídku Vigo Investments, potažmo skupiny Direct, směrem k investorům doplní nový fond pro ty největší investory, který se připojí ke dvěma již stávajícím. Od roku 2018 funguje přístupnější fond kvalifikovaných investorů Direct Vigo, do něhož lze investovat od jednoho milionu korun, zaměřen byl především na regulovaný obor pojišťovnictví a pod správou má mít aktuálně necelou miliardu korun. Před rokem vznikl také retailový nemovitostní fond Vigo Public, v němž jsou umístěny především realitní aktiva využívaná dealerstvími a autoservisy skupiny Direct auto. Pod správou má mít aktuálně kolem 220 milionů korun.