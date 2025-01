Crowdfundingová platforma Hithit se prodala. Nového majitele ale tíží exekuce a investorský škraloup

Jeho jméno je v registru exekucí k nalezení dodnes, momentálně s ním vedou exekutoři čtyři aktivní řízení, nejnovější je z roku 2022 a jde v něm o dluh ve výši dvanáct tisíc korun. Bělík, jenž má trvalé bydliště hlášené ve švýcarském městečku Root, oficiálně nepůsobí ani ve společnosti Keynes Money, která nyní koupila Hithit. A to přesto, že je i v tiskové zprávě uveden jako vůdčí postava investorů, kteří portál ovládli.

Dokonce se v ní k transakci a budoucnosti platformy sám vyjadřuje: „Vidíme v Hithitu obrovský potenciál růstu a možnost expanze na nové trhy.“ V obchodním rejstříku je u akciové společnosti Keynes Money zapsán jako jediný akcionář čtyřiačtyřicetiletý Jan Zikmunda, který figuruje také například ve společnostech Kerberos Invest nebo FX.com, které nabízejí různé investiční produkty nebo vydávají dluhopisy.

Sám Aleš Bělík se ke své minulosti víc nevyjádřil, Aktuálně.cz ale ve zmíněném textu uvedlo i to, že v minulosti stál spolu s bratrem Kamilem před soudem kvůli daňovým únikům. Do vězení šel nakonec jen Bělíkův sourozenec, u nynějšího investora do Hithitu se nepodařilo prokázat zapojení do trestné činnosti.

„Přece by nedávalo smysl, abychom něco, co jsme dvanáct let budovali, poškodili tím, že to prodáme někomu, kdo to zničí,“ brání své a Burgerovo rozhodnutí Pavel Eichler s tím, že plánuje s Hithitem i nadále spolupracovat. Své podíly v Hithitu prodali také zbylí dva spoluzakladatelé Norbert Nagy a Pavel Müller.

Za kolik značku Bělíkovi a spol. prodali, ale dosavadní majitelé Hithitu odmítli říct, což zdůvodnili podmínkami smlouvy. V roce 2022, za který jsou k dispozici poslední zveřejněné hospodářské výsledky, měla firma tržby 3,6 milionu korun a skončila v červené nule, rok předtím ale vydělala skoro dva miliony při tržbách nad šesti miliony korun.