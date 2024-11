Cyklistům končí sezóna. Simulátor od Rouvy jim domácí trénink zpestří nástrojem pro tvorbu vlastních tras

Uložit 0

Jako venku, akorát že doma. Když na podzim přijde počasí, že by psa nevyhnal, komu by se chtělo mrznout na silnici? Začíná tak sezóna indoor tréninků, kdy jezdci postaví svá kola na chytré trenažéry a do sedel se vyhoupnou v teple domova. Monotónní činnost jim zpestřují filmy nebo třeba cyklistický simulátor Rouvy. Díky plné synchronizaci mezi kolem, trenažérem a obrazem s ním jezdci mohou zdolávat i třeba serpentýny z Tour de France.

Česká aplikace Rouvy pro indoor cyklistiku nedávno představila novou funkci Route Creator. Ta cyklokomunitě splnila jedno velké přání – uživatelům dává možnost vytvářet si vlastní trasy, odkudkoli je napadne. Díky rozšířené realitě si svou oblíbenou vyjížďku mohou kdykoli zopakovat i při domácím tréninku. Připravovaná inovace má prohloubit spojení mezi outdoorovým a indoorovým cyklistickým světem.

Uživatelé aplikace, za kterou stojí česká firma, měli doteď možnost v rozšířené realitě trénovat na 1 500 reálných trasách v ikonických lokalitách po celém světě. Každá trasa, ať už jde o Tour de France nebo i dechberoucí horská sedla na šesti světadílech, musela být vždy oficiálně vytvořena týmem Rouvy.

Přicházející novinka toto omezení boří. „Co začalo jako nápad našich uživatelů, se vyvinulo v inovativní platformu, která jezdcům nabízí lepší zážitek z indoor cyklistiky. Je to obrovský krok pro celou komunitu,“ zmiňuje Petr Samek, spoluzakladatel a CEO společnosti Rouvy, která se od roku 2017 z malého startupu vypracovala v celosvětově oblíbenou cyklistickou aplikaci.

Foto: Rouvy Z pohodlí domova si můžete užít jakoukoli vyjížďku

Route Creator kombinuje obsah generovaný uživateli a nové technologické postupy. Stačí pořídit videozáznam na kameru GoPro podporující vysoké rozlišení a dodat geolokaci pomocí GPS. Vše se potom nahraje do aplikace Route Creator, kde umělá inteligence podklady analyzuje a zpracuje je pro použití při domácím cyklotréninku. Na dokončenou trasu například aplikuje přesný gradient stoupání, který je následně upraven pro bezproblémovou kompatibilitu s indoor trenažéry. Tato data jsou ověřována kombinací GPS údajů nahraných jezdci a mapových podkladů z Googlu.

„Uživatel má k dispozici širokou škálu možností. Může si nastavit časové úseky a segmenty na trase pro trénink. Pokud chce, může upravit i sklon trasy, aby odpovídal lehčím nebo náročnějším podmínkám. A dále může přidávat podél trasy reklamní cedule, značky, fanoušky nebo jiné zábavné prvky a samozřejmě i startovní a cílovou bránu,“ doplňuje Samek.

Zdánlivě jednoduchá věc vyžaduje náročné technické postupy, díky kterým z dvourozměrného videa a dostupných metadat vzniká plnohodnotný 3D model trasy a jejího okolí. S ním lze potom docílit realistického nastavení stínů, fyziky a hloubky. Vše se chová předvídatelně a například avatar jezdce před vámi zmizí z dohledu, jakmile vjede za budovu.

Recept na úspěch? Vlastní trasy a profesionální tréninky

Už nyní tvůrci pracují na podpoře dalších používaných kamer a navyšování kapacity uživatelských dat, která aplikace Rouvy dokáže zpracovat. A aby toho nebylo málo, oznámili novou spolupráci, která jde v propojování indoor a outdoor tréninku cyklistiky ještě dál. Rouvy spojuje síly s týmem Visma-Lease a Bike. Jde o holandský tým profesionálních cyklistických závodníků, kteří aplikaci Rouvy používají ve svém tréninku na závody včetně největší události roku, kterou je Tour de France.

Dopad funkce Route Creator na přípravu před nadcházející závodní sezónou vyzdvihuje například jedna z největších cyklistických hvězd, která za tým Visma-Lease a Bike jezdí, Jonas Vingegaard: „Možnost trénovat na skutečných trasách mi umožňuje prozkoumávat a trénovat závodní úseky, kam bych se jinak kvůli počasí nebo cestování nedostal. Je to neocenitelné vylepšení mé přípravy, ať už se nacházím kdekoli,“ popsal Vingegaard.

Partnerství Rouvy a týmu Visma-Lease a Bike odstartuje indoor společnou jízdou 27. listopadu v 18:00, kde se všichni uživatelé aplikace budou moci připojit k různým jezdcům žluto-černého týmu, včetně Attilly Valtera a Bena Tulleta, a zazávodit si s nimi na závěrečné části poslední etapy La Vuelta. Společně dojedou po uzavřených silnicích na 20kilometrové trase s 213metrovým převýšením až do ikonického centra Madridu.

„Jsme zvědaví, jaké trasy naše rostoucí globální komunita přivede s novým nástrojem k životu,“ dodává na závěr Samek. Tým Rouvy ukázal cyklistům technologickou novinku například na akci Roleur Live, která proběhla v polovině listopadu v Londýně. Aplikaci je možné stáhnout pro PC, Android, iOS i Apple TV.