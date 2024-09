Google představil sluchátka skvělá tím, co neslyšíte. Pixel Buds Pro 2 zklidní i rušnou Florenc

Uložit 0

Google Pixel Buds Pro 2 jsou velice povedená sluchátka. Jsou příjemně lehká, drobná a pohodlná, mají dobrý zvuk, bezdrátové spojení s telefonem je bezproblémové… Ale nám při jejich testování nejvíc učarovalo tak trochu paradoxně to, co neslyšíte. Potlačení hluku v podání Pixel Buds Pro 2 je totiž parádní.

Po mnoha letech života už ranní hukot auty zacpané Michelské ulice anebo tramvajový prime time na Florenci ani moc aktivně nevnímáte. Rachot dopravy, hluk davu lidí a šum Prahy v pozadí není vlastně nic nestandardního, natož rušivého. A pak si nasadíte Google Pixel Buds 2.

Znáte ten povětšinou dovolenkový pocit, když v létě jdete nějakým klidným místem daleko od všech hlavních tahů – a najednou slyšíte to ticho? S novými Buds v uších ho zažijete i na té Florenci v osm ráno. Neizolují vás, nemáte pocit nepřirozeně ucpaných uší, ale ten zdánlivě nevnímaný podkres najednou zmizí.

Aktivní potlačení hluku (ANC neboli active noise cancelling) sluchátek Googlu je opravdu vynikající. Nemusíte se přitom bát, že vás vytroubí neslyšené auto nebo přejede neslyšná tramvaj. Zvuk slyšíte, ale hluk ne. Najednou se i rušný pražský dav promění na procházku klidnou ulicí. A z drncání tramvaje je poklidná výletní projížďka. Je to opravdu dobré.

Zásluhu na tom má čip Tensor A1, díky kterému podle výrobce zvládnou sluchátka každou sekundu tři miliony aktivních zásahů pro potlačení okolního rámusu. Což ale neznamená nějakou přehnanou zátěž baterie, při zapnutém ANC mají nové Buds zvládnout kolem osmi hodin fungování, bez něj o několik hodin více. Při kombinaci s uložením do vajíčkově zakulaceného pouzdra si k tomu přidejte ještě další desítky hodin.

Pixel Buds Pro 2 využijete u jakéhokoliv telefonu včetně iPhonů, nejvíc se ale samozřejmě přátelí s Pixely. Při spárování s Pixelem 9 Pro, mimochodem velice povedeným a elegantním telefonem, se zapojí i do využití Google Asistenta nebo umělé inteligence Gemini. Bez manipulace s telefonem mu prostě řeknete, ať vám něco vyhledá nebo na něco odpoví. Mluvit samozřejmě můžete nejen na AI, ale i při běžném volání, kvalita přenosu je na vysoké úrovni.

Buds zaujmou i rozměry a hmotností. Sluchátka jsou velice drobná – nejsou o moc větší než lentilky a váží 4,7 gramu – a pohodlná, sedí i při pohybu. S odolností proti prachu a vodě IP54 to je dobrá kombinace. A to je prosím verdikt od uživatele, co sluchátka obecně nepoužívá tak často, natož modely se silikonovými nástavci do uší. Těch jsou v balení čtyři páry různých velikostí.

Samotná sluchátka ovládáte tradičně dotykově, klepnutím, podržením či přejetím máte pod kontrolou přehrávání, hlasitost nebo přepínání potlačení hluku. Za zmínku také stojí prostorové audio reagující na pohyb hlavy, je to poměrně působivé a povedené, ale vyvolává to otázky, kolik zdrojů audia bude tuhle vtipnou funkci podporovat.

Na český trh Google Pixel Buds Pro 2 míří s cenou 6 199 korun v porcelánové, tmavě šedé, pastelově zelené a růžové variantě. I tím spolu se svou velikostí tak trochu připomenou lentilky či bonbony. K dostání jsou na e-shopu Googlu nebo u Alzy, Datartu a O2.