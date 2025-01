Decathlon jde do boje i proti Nike. Upsal fotbalového mistra světa a začíná hrát nejvyšší ligu

Uložit 0

Dlouhé roky platil Decathlon za obchod pro víkendové sportovce, jeho vize budoucnosti je ale nastavená jinak. Už nechce jen nabízet dostupné vybavení pro každého, ale také se více zaměří třeba na profesionální fotbalisty světové úrovně – a potvrzuje to svým nejnovějším krokem. Pod svá křídla totiž upsal hráče, který svou rodnou Francii dvakrát dovedl do finále mistrovství světa. A přiměl ho opustit Pumu, kterou byl sponzorovaný celých čtrnáct let.

Pro Nike, Adidas nebo Under Armour není sponzorování špičkových sportovců zdaleka ničím novým, naopak jde o strategii, která jim konstantně zajišťuje velkou reklamu, a to jak na hřištích, tak mimo ně. Francouzský Decathlon ale v takové fázi dosud nebyl. I když se s jeho míči hrají zápasy letošních ročníků Evropské ligy a Konferenční ligy, žádnou výraznou tvář s celosvětovým přesahem ve svých řadách neměl.

To se teď ale změnilo. Do své fotbalové divize s označením Kipsta přilákal fotbalistu, ke kterému vzhlíží miliony fanoušků napříč kontinenty. Stal se jím Antoine Griezmann, třiatřicetiletý hráč španělského Atlética Madrid a někdejší reprezentant francouzského národní týmu, se kterým před sedmi lety vyhrál mistrovství světa. A také držitel Zlaté kopačky nebo titulu ze španělského Superpoháru.

Foto: Decathlon Antoine Griezmann v kopačkách od Decathlonu

Právě jeden z nejtechničtějších ofenzivních fotbalistů současnosti se pro Decathlon stává klíčovým jménem, které může obchodu otevřít dveře vstříc dalším spolupracím. Ale také z jeho fotbalové sekce udělat místo, kterému by mladí fotbalisté mohli dávat přednost před zajetými značkami jako třeba Nike nebo Adidas. Jakmile si totiž produkty spojí se svým idolem, marketingově to zpravidla funguje velmi dobře.

Nová spolupráce se projeví hlavně na kopačkách, na jejichž designu by se měl podílet i sám Griezmann. V těch pak bude hrát (jako to dělá od konce minulého roku), ale také budou k dostání ve všech více než dvou tisíc prodejnách po celém světě. Decathlon si od toho slibuje, že posílí svou pozici v elitním evropském fotbalu – a nevylučuje, že by se v budoucnu mohly objevit i jiné doplňky s Griezmannovým podpisem.

„Když se setká světový šampion se světovou sportovní značkou, vznikne jedinečné partnerství, které nastaví nové standardy v oblasti designu a inovací výrobků. Antoinovo zapojení do výrobního procesu bude hrát klíčovou roli při utváření budoucnosti našich výrobků,“ říká Frédéric Boistard, šéf fotbalové divize Decathlonu, která Griezmannovi zjevně učarovala natolik, že se rozloučil i se značkou, která ho tak definovala.

Čtrnáct let byl sponzorován německou Pumou, která mu výhradně dodávala kopačky. Rozvázání spolupráce pak může mít spojitost i s tím, že Griezmann chce na závěr své fotbalové kariéry být spojován se značkou z jeho rodné Francie – a tím pádem se podílet na její další budoucnosti. Ostatně podobně to dělá i tenisová ikona Roger Federer s firmou On, která je taktéž hrdá na své kořeny ve Švýcarsku.

I když je ještě čas predikovat, co se bude dít dál, to, že Decathlon dokázal Griezmanna takříkajíc odtáhnout od Pumy, jedné z předních sportovních značek na světě, už o něčem svědčí. Není totiž nemožné, že by výhledově přilákal i další špičkové fotbalisty, čímž by se mohl stát zajímavým konkurentem právě i pro zmíněné značky Nike nebo Adidas, které sponzorují například Cristiana Ronalda nebo Kyliana Mbappého, respektive Lionela Messiho či Lamina Yamala.

Jen o fotbalu ale snahy Decathlonu nejsou – a nebudou. Čím dál více se francouzský prodejce profiluje také v cyklistice, biatlonu nebo tenisu. A také v těchto odvětvích lze najít špičkové sportovce, kteří by značce mohli dělat efektivní reklamu.