Do čeho nejvíc investují Češi? Akciím vévodí ČEZ, Apple a Tesla, mezi indexy vede S&P 500, říká XTB

Investování na finančních trzích se v posledních letech významně otevřelo i pro běžné smrtelníky, kteří si dříve mohli o tom, jak se vydělávají peníze třeba na akciích, především jen číst. Dnes si lze koupit akcii své oblíbené společnosti na pár kliknutí přímo v mobilu a v rámci dlouhodobého investování jsou stále populárnější také různé indexy, ve kterých se ukrývají klidně desítky různých akciových titulů. Masové rozšíření nízkonákladového pasivního investování potvrzuje také investiční platforma XTB, kterou po celém světě včetně Česka využívá více než milion klientů. A další má přilákat akční letní nabídka.

Také na XTB je možné investovat do konkrétních akciových titulů, ETF (burzovně obchodovaný fond, který sleduje výkon vybraných akcií, pozn. red.) nebo finančních derivátů spojených s komoditami nebo měnami. Dlouhodobě nejoblíbenějším akciovým titulem je mezi českými investory společnost ČEZ a zástupci XTB potvrzují, že to stále platí. Na druhém místě mezi nejpopulárnějšími akciemi, do nichž Češi vkládají své peníze, je Apple a třetí je Tesla, což jsou aktuálně první, respektive dvanáctá nejhodnotnější společnost na světě.

Také do investičních plánů Čechů se promítá aktuální trend v podobě umělé inteligence, kolem které je velký boom. Jeho symbolem je společnost Nvidia, která dodává výkonné čipy pro vývoj a trénování umělé inteligence všem největším hráčům. Na XTB je aktuálně tento akciový titul čtvrtým nejoblíbenějším. Překvapením může být pro mnohé akcie na pátém místě, protože na rozdíl od všech předchozích – nebo Alphabetu na šestém místě – nepatří fond Reality Income mezi ty nejznámější.

„Do investičního chování se obvykle promítají aktuální trendy a vidíme to také v Česku. Bezpochyby tím největším stávajícím trendem je umělá inteligence, kde je hlavním představitelem společnost Nvidia. Dalším zajímavým trendovým titulem je reprezentant realitního byznysu v podobě Realty Income,“ říká Vladimír Holovka, obchodní ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Realty Income je americký realitní investiční fond, který investuje do nemovitostí v USA, Velké Británii a dalších evropských zemí. Je součástí indexu S&P 500, vyplácí měsíčně dividendu a jeho tržní kapitalizace přesahuje 50 miliard dolarů.

Právě indexy v podobě S&P 500 a další jsou taktéž oblíbeným instrumentem českých investorů. „Největším trendem posledních let je masové rozšíření nízkonákladového pasivního investování pomocí indexových ETF fondů. Je pravdou, že tyto nízkonákladové ETF fondy porážejí ve výnosnosti většinu aktivně řízených fondů. V XTB jsme se tomuto trendu přizpůsobili a zavedli produkt Investiční plány, které dokáží pravidelně automaticky investovat do předem vybraných indexových ETF bez transakčních poplatků,“ doplňuje Vladimír Holovka s tím, že již nyní eviduje platforma desítky tisíc uživatelů, kteří investiční plány pro dlouhodobé investování využívají.

Nejčastější volbou investorů jsou populární ETF na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 v eurech či dolarech), následované ETF na technologický index NASDAQ (iShares NASDAQ 100), třetí volbou jsou pak ETF pokrývající globální akciové trhy (Vanguard FTSE All-World, iShares Core MSCI World). „V nejbližší budoucnosti plánujeme do naší nabídky zahrnout státní i kvalitní korporátní dluhopisy. To samozřejmě bude znamenat, že do dluhopisů půjde investovat i v rámci Investičních plánů, aby bylo možné konstruovat lépe diverzifikovaná portfolia,“ dodává obchodní ředitel XTB Vladimír Holovka.

Vzhledem k tomu, že je XTB veřejně obchodovaná společnost, konkrétní počty uživatelů v jednotlivých zemích nesděluje. Nové chce každopádně v Česku lákat nejen přes další rozšiřování své nabídky produktů a služeb, ale aktuálně také díky limitované akci v podobě referral programu pro stávající klienty. Pokud se přes jejich odkaz zaregistruje na XTB nový uživatel, po splnění podmínek oba dva získají odměnu ve výši 15 eur (380 korun) ve formě frakční akcie jednoho z nejpopulárnějších akciových titulů. Odkaz lze získat přímo v aplikaci XTB, poslat ho lze na maximálně deset přátel a celkově získat až 150 eur (3 800 korun).