Snazší zhodnocování peněz nejen na stáří. XTB v Česku spustilo automatické dlouhodobé investice

Investiční svět se v posledních letech díky novým aplikacím otevřel široké veřejnosti. Nakoupit akcie, dluhopisy nebo další instrumenty může snadno i drobný individuální investor. Motivací je celá řada. Jedním z tradičních důvodů je zhodnocování vydělaných peněz a s tím třeba spojené přilepšení si na stáří. Pro takové účely je ideální dlouhodobé investování, které lze provádět různými způsoby. Investiční platforma XTB teď ve své mobilní aplikaci otevřela možnost automatických, pravidelných a dlouhodobých investic, které osloví hlavně pasivní investory, kteří nechtějí nic řešit.

V rámci takzvaných Investičních plánů si uživatelé XTB mohou vytvořit až deset portfolií, z nichž každé může obsahovat až devět ETF, tedy burzovně obchodovaných fondů, které kopírují například populární akciové indexy. „Jedná se primárně o produkt pro pasivnější a hlavně dlouhodobější investory. Klient si sám nadefinuje strukturu svého portfolia a tuto šablonu následně ve zvolených momentech realizuje,“ vysvětluje Vladimír Holovka, obchodní ředitel XTB.

Díky nedávno přidané funkci si navíc uživatelé mohou určit, jak často a kolik peněz chtějí investovat. Další prostředky jsou pak pomocí opakovaných plateb investovány automaticky tak, aby odrážely preferovanou alokaci v rámci jednoho portfolia ETF. Prvním krokem ke spuštění celého produktu bylo loňské umožnění nákupu takzvaných Frakčních akcií, díky kterým si investor nemusí nutně koupit jednu celou akcii, ale jen její část. A platí to také pro ETF, jejichž akcie jsou rovněž obchodovány na burzách.

Foto: XTB Mobilní aplikace investiční platformy XTB

„Frakční akcie umožňují realizovat nákup definovaného portfolia za částku srozumitelnou pro investora, například za tisíc korun. Ten se pak nemusí starat o to, jaká je aktuální cena zvoleného ETF instrumentu, kolik si může dovolit nakoupit celých kusů a co dělat se zbylou částkou, která se nezainvestovala,“ doplňuje Vladimír Holovka a dodává, že při investování do ETF neúčtuje XTB žádný poplatek a zřízení i vedení Investičních plánů je rovněž zdarma.

Na dlouhodobé pasivní investování se v posledních letech objevila také řada roboadvisory platforem, u nichž uživatel specifikuje pár základních parametrů a služba už následně složí jeho portfolio sama. V tomto ohledu jsou Investiční plány od XTB více proaktivní. „Klientovi jsou sice na základě investičních otázek ukázány návrhy vhodných ETF, on sám se ale rozhoduje, které ETF a v jakém zastoupení do svého plánu zvolí. Z tohoto pohledu se tedy nejedná přímo o roboadvisory produkt. Je to nicméně další alternativa pro pasivní investování,“ potvrzuje obchodní ředitel XTB.

V Česku je o takový typ investování zájem. Do Investičních plánů už nastoupilo tolik lidí, že se Česko stalo v této kategorii v rámci XTB druhým největším trhem. V roce 2023 si tuzemští pasivní investoři vybírali především indexové ETF (založené na indexech S&P 500, MSCI World a Nasdaq 100), následované ETF reprezentujícími výkonnost společností s vysokým hodnocením v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Mezi nejoblíbenějšími byly také ETF s expozicí na největší technologické společnosti. XTB zároveň eviduje stále větší počet transakcí přes mobilní zařízení, loni to bylo přes 60 procent, i proto zatím Investiční plány nabízí jen ve své mobilní aplikaci.