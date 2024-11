Do hry o Vyšehradský most vstupuje další miliardář. Lukačovič chce poslat na rekonstrukci 100 milionů

Uložit 0

O budoucnosti vyšehradského železničního mostu se mluví už celé roky, v těch posledních, kdy se objevily konkrétní plány na to, jak jej nahradit, se ale debata vyhrotila. Památkově chráněná konstrukce z roku 1901 je dlouhodobě ve špatném stavu, podle Správy železnic dokonce za hranicí své životnosti. Stát tak chce starou stavbu buď zbourat, nebo přesunout do Modřan – a na místě postavit zcela nový most, který by již vyhovoval dnešní vlakové dopravě. Proti tomu se ale vymezila řada lidí a v posledních dnech se zapojili i někteří čeští miliardáři, k nimž se nyní připojil i zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič.

Proti tomu, aby most z centra Prahy zmizel, se postavila iniciativa Nebourat, kterou již podpořilo přes 18 tisíc lidí včetně některých známých umělců, ale i silný hráč v podobě Nadačního fondu pro záchranu Vyšehradského železničního mostu. Za ním stojí miliardář a filantrop Martin Vohánka, který je hlavním akcionářem ve společnosti Eurowag, nebo Tomáš Bystřický, jenž zakládal nápojářskou firmu Toma. A fond podporuje i investor Jan Barta ze skupiny Pale Fire Capital. Ti svůj plán na záchranu mostu představili před pár dny.

Trojici podnikatelů, kteří financují studii, jak zachránit železniční most, teď podpořil také miliardář a zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič. „Super! Jestli to půjde a fakt se bude rekonstruovat, přidám na to svých obvyklých 100 milionů korun,“ napsal na platformě X. Stejnou částku poslal v roce 2022 na pomoc Ukrajině.

Podle studie, kterou nechal fond vypracovat, je možné most opravit tak, že práce i s přípravou potrvají čtyři roky a přinesou minimální omezení provozu. Třetí kolej, kterou požaduje Správa železnic i hlavní město, lze prý navíc doplnit přístavbou úzké platformy ke straně mostu. A rekonstrukce počítá i s rozšířením lávky pro pěší a cyklisty. „Nechceme diktovat, co se má a nemá dělat, my prostě nabízíme možnost,“ říká Bystřický.

Autoři studie, kterými jsou britský mostní inženýr Ian Firth, švýcarský odborník Andreas Galmarini a čeští architekti Petr Tej a Marek Kopeč, tvrdí, že výměnu potřebuje jen 15 procent oceli mostu – a i s přístavbou třetí koleje, úpravami okolí a novou zastávkou na Vyšehradě by práce stály asi 2,5 miliardy korun. Pro srovnání: nová konstrukce by podle Správy železnic vyšla na přibližně 3,4 miliardy.

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda již uvedl, že se jeho organizace bude představenými návrhy zabývat – zejména informací o pouze 15procentní degradaci mostu. Také ministr dopravy Martina Kupka (ODS), který se doposud klonil spíš k variantě úplně nové stavby, uvedl, že vezme při dalším rozhodování v potaz i tuto novou studii.

Výstavbu nového mostu propaguje například spolek Výtoň 21, jehož výzvu zatím podpořilo necelých 1 300 lidí. Sdružení železničních nákladních dopravců Žesnad pak odmítá další průtahy. „Aktuální návrh nového mostu respektuje historické panorama města a tvarově i barevností bude z pohledu z dálky od původní konstrukce prakticky k nerozeznání. Proto jsou za úvahy o možné rekonstrukci nejen liché, ale naprosto zbytečné,“ tvrdí ředitel sdružení Oldřich Sládek.

