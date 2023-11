Nový vyšehradský železniční most má detailní podobu. Správa železnic trvá na výměně

Uložit 0

Když přesně před dvěma lety představila Správa železnic plán na zbourání železničního mostu, který spojuje Výtoň se Smíchovem, strhla se mela. Vznikla iniciativa za zachování mostu, která se snaží dodat různé posudky, které by její ideu podpořily. Správa železnic chce ale stávající stavbu i nadále nahradit. Teď představila nové vizualizace moderního mostu.

Státní společnost, která bdí nad českými železnicemi, v pátek aktuální podobu nového mostu představila pražským radním a zastupitelům. Změny v architektonické studii vyplynuly z jednání takzvané expertní skupiny, která měla celou situaci pod Vyšehradem posoudit. Správa železnic ji ustanovila po velké kritice nového mostu. Kromě zástupců samotné železniční společnosti v ní byli také zástupci Prahy a Národního památkového ústavu.

Důvody, proč Správa železnic trvá na tom, že je starý most potřeba zbourat, jsou dvojí. Prvním je jeho špatný stav, který se ale týká většiny mostů v hlavním městě. V havarijním stavu je most Hlávkův, všichni znají dlouhé boje o most Libeňský, u kterého se podařilo prosadit jeho záchranu namísto náhrady.

Foto: Správa železnic Most by měl sloužit i nadále také pro pěší

Mnohem pádnějším argumentem je ale kapacita. Ze současných dvou kolejí by se most měl rozšířit na tři. To by se mohlo zdát jako maličkost, ale spojení přes Vltavu právě v tomto místě má z hlediska rozvoje dopravy v metropoli téměř nenahraditelné postavení. Kromě toho, že by tady měla vést třetí kolej, by měly další dvě vést také pod povrchem. A to zejména kvůli příměstským vlakům.

Těm nyní dvě koleje stačí. Jde ale právě o tyto dvě koleje, které by časem měly vést pod zemí. Namísto toho tři koleje na povrchu by měla využívat dálková doprava, částečně příměstská, ale měly by sloužit také pro obsluhu města. Proto by na novém mostě měla vzniknout doposud neexistující zastávka.

V budoucnu se počítá s tím, že by přes most mohly dálkovou dopravu obsluhovat vysokorychlostní vlaky, a ty mají jiné technické parametry. Bylo by výrazně dražší vést tyto koleje pod zemí. Proto mají zůstat na mostě.

Proti tomu ale argumentuje iniciativa Nebourat, která od začátku bojuje za zachování památkově chráněného nýtovaného mostu u Výtoně. Ta prý nechala potřebnost třetí koleje prověřit, a to dopravním expertem Jiřím Pospíšilem.

Iniciativa na základě toho uvedla, že při modernizaci zabezpečovacího zařízení není třetí kolej nutná. To ale Správa železnic odmítla. Podle ní iniciativa chybně interpretuje vstupy do výpočtu kapacity vlaků a také opomíjí některé výhledové linky.

Podoba nového mostu pod Vyšehradem vzešla z architektonické soutěže, kterou vyhrála společnost 2T engineering. Ze současného železničního mostu by zůstaly pilíře, zbytek by nahradila nová bílá konstrukce. Zároveň se ale počítá s tím, že současný most by z Prahy nezmizel. Mohl by se tak přesunout na jiné místo na řece a fungovat tam třeba jako lávka pro pěší.