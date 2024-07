Božský dotek. Lionel Messi koupal největší hvězdu letošního Eura, když jí ještě nebyl ani rok

Uložit 0

Fotograf si ho posadil před malou plastovou vanu plnou vody, do které položili teprve šestiměsíční dítě. A tehdy dvacetiletý Lionel Messi dostal velký úkol: onoho kojence vykoupat. Nebo alespoň zapózovat tak, aby to vypadalo, že ho myje. Možná by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby se později neukázalo, že dítětem, o které jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob při charitativním focení pečoval, byla nová vycházející hvězda moderního fotbalu, španělský přízrak Lamine Yamal. Aneb na co Messi sáhne, tomu se pak daří. A internet je z toho na větvi.

Když bylo Lionelu Messimu dvacet let, ještě nebyl tak slavný jako dnes. Fotbalová obec ale moc dobře tušila, do jaké velikosti vyroste, byť byl odjakživa velmi skromným a především stydlivým klukem. Proto když jeho mateřský klub FC Barcelona v roce 2007 zorganizoval focení pro charitu, jehož výsledkem se stal kalendář s fotkami hráčů a dětí, měl z toho Argentinec strach. „Byla to složitá fotka. Potil jsem u toho krev,“ vzpomíná fotograf Joan Monfort pro magazín The Athletic.

„Messi se stydí i teď, ale když začínal, byl mnohem stydlivější. Navíc se tam ocitl s malým dítětem v plastové vaničce plné vody. A s jeho matkou. Na začátku nebylo moc interakcí. Pro všechny to bylo těžké. Ale postupně se to zlepšovalo,“ dodává Monfort. Obecně jakákoliv fotografie Messiho může být pro fanoušky nynějšího mistra světa zajímavá. Na větší atraktivitě ale nabrala v momentě, kdy se zjistilo, koho to Messi skutečně koupal.

Oním šestiměsíčním kojencem, který neměl ani páru, kdo nad ním stojí, byl totiž Lamine Yamal. Ano, ten šestnáctiletý chlapec, který v těchto dnech září na fotbalovém mistrovstvím Evropy a vede své Španělsko k medailovým pozicím, ne-li rovnou k tomu nejcennějšímu kovu. Odchovanec prestižní barcelonské akademie La Masia, který na klubové úrovni hraje ve stejném týmu, kde se proslavil Messi, tak ve svém útlém věku dostal „dotek od boha“ – a není divu, že internet jeho úspěchy ve vtipu přisuzuje právě tomu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Men in Blazers (@meninblazers)

Oba hráči toho navíc mají mnoho společného. I když se Messi narodil v argentinském městě Rosario a Yamal pochází ze španělského Mataróa poblíž Barcelony, oba jsou ze slabších sociálních poměrů. Už v dětství měli nesmírný talent pro fotbal a také podporu od svých rodin, které jim zářnou sportovní budoucnost věštily. V čem se ale oba fotbalisté srovnávat nemohou, jsou pochopitelně úspěchy. Což je logické, když Messimu je sedmatřicet a je na konci kariéry, zatímco Yamalovi není ani sedmnáct – a teprve se rozjíždí.

Řada fotbalových fanoušků se shoduje, že to, co Yamal předvádí na probíhajícím Euru, je fascinující. Gól na šampionátu sice ještě nevstřelil, připsal si ale tři klíčové asistence, díky kterým Španělé dokázali před pár dny vyřadit silné Němce, favority na titul. Je rychlý, šikovný na balónu, na svůj věk skvěle fyzicky vybavený a hlavně… má rozhled. „Není to ten typ hráče, který by na sebe chtěl strhávat pozornost a chtěl se chlubit tím, co dokáže. On se prostě vždy správně rozhodne, co má udělat,“ napsal o něm magazín The Athletic.

Slibnou budoucnost přisuzují Yamalovi i fotbaloví experti, kteří v něm vidí novou superhvězdu. A propisuje se to i na jeho tržní hodnotě, která podle odborného serveru Transfermarkt činí devadesát milionů eur, tedy více než dvě miliardy korun. Cena ovšem vychází z propočtů ještě před Eurem. Pokud bude pokračovat v suverénních výkonech na šampionátu, dost možná ještě do jeho sedmnáctých narozenin vzroste. V úterý večer ale na celý španělský nároďák čeká semifinále s nevyzpytatelnou Francií – a tady se může lámat chleba. Nebo se „dotek od pánaboha“ projeví naplno?