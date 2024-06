Yamalovi ještě nebylo 17 let, pochází z chudé rodiny, má miliardovou cenu. A talentem baví celý svět

Uložit 0

Obchůdek s potravinami se málokdy stane místem, k němuž by se návštěvníci sjížděli jako památnému bodu. Jenže v Rocafondě, chudém předměstí města Mataro v širší barcelonské aglomeraci, jeden takový je – vede ho Abdul se svým synem Mohamedem. A hned u vstupu je jasné, proč jde pro někoho posvátným: u vstupu je namalovaný portrét Lamina Yamala, šestnáctiletého zázraku španělského fotbalu, který nyní udivuje i na mistrovství Evropy. No a Abdul je jeho strýček a Mohamed bratranec, který mu tu a tam dělá i šoféra, protože… však víte, v šestnácti letech Yamal řídit auto nemůže.

Do Rocafondy se ve velkém začali fotbaloví fanoušci sjíždět už loni, když na jaře Yamal poprvé nastoupil za FC Barcelonu v zápase tamní nejvyšší soutěže La Ligy. Při jeho premiéře mu bylo patnáct let a trumfnul i Lionela Messiho, s nímž ho samozřejmě mnozí srovnávají, protože podobně jako on je odchovancem vyhlášené barcelonské fotbalové akademie La Masia a podobně jako on má dar od pánaboha.

„Je to jeden z těch mála hráčů, kterých se Bůh fotbalu dotknul svou kouzelnou hůlkou,“ řekl o něm kouč španělské fotbalové reprezentace Luis de la Fuente. Za národní tým na právě probíhajícím mistrovství Evropy nastoupil v obou klíčových zápasech základní skupiny proti Chorvatsku a proti Itálii v základní sestavě.

Gól sice nedal, ale připsal si asistenci a ukázal, proč je dnes nejdiskutovanějším mladým hráčem světa: je rychlý, ale také mimořádně šikovný, na svůj věk skvěle fyzicky vybavený a má rozhled. „Není to ten typ hráče, který by na sebe chtěl strhávat pozornost a chtěl se chlubit tím, co dokáže. On se prostě vždy správně rozhodne, co má udělat,“ napsal o něm respektovaný sportovní magazín The Athletic.

Pravý křídelník, na kterého bude Španělsko spoléhat i v nedělním osmifinálovém utkání proti Gruzii, se narodil dvěma přistěhovalcům – jeho otec pochází z Maroka a matka z Rovníkové Guineje. V Rocafondě, kde vyrůstal a kde žije velká část jeho rozvětvené rodiny, je velmi silná marocká komunita. Právě Maroko svého času pomýšlelo, že by za něj Yamal mohl hrát, nicméně Španělsko si jej pojistilo velmi brzkým startem za svou mládežnickou reprezentaci.

Celé jméno zázraku z Barcelony zní Lamine Yamal Nasraoui Ebana a předtím, než se stal součástí nejslavnějšího katalánského klubu, jej měl v péči příměstský tým La Torreta. Ten i finančně vypomáhal rodině, která vždy neměla dost prostředků na to, aby chlapce vozila na zápasy.

I to byl jeden z důvodů, proč po přestupu do FC Barcelona dostal nabídku, aby přešel do akademie La Masia, kde jinak zůstávají mladíci typicky ze zahraničí či z velkých vzdáleností. Klub jej chtěl mít pod dohledem a chtěl mít jistotu, že se jeho výchova nezvrtne. Ke svému rodišti si ale uchoval silnou vazbu, a když jej uvidíte, jak rukama ukazuje zvláštní obrazec, je to symbol PSČ pro Rocafondu.

Foto: Inter Miami CF Lionel Messi

Když nastoupil Yamal proti Chorvatsku, stal se nejmladším hráčem, který kdy vyběhl na evropském šampionátu na hřiště. Trumfnul Angličana Juda Bellinghama a Poláka Kacpera Kozlowského. Bylo mu 16 let a 338 dní, přičemž 17. narozeniny bude mít 13. července. (Finále letošního Eura se hraje v Berlíně v neděli 14. července.)

Byl to jeho teprve osmý reprezentační start, ale už byl v základu a už bylo patrné, že spolu se svým kamarádem Nicem Williamsem jsou nejen budoucnost španělské kopané, ale i přes svůj nízký věk i její klíčovou součástí. Bude z něj příští Messi, který je jeho idolem a se kterým bývá srovnáván? Těžko říct, na to je ještě brzy, ale našlápnuto má podle všeho dobře.

Hodnola Yamala Lamina na trhu je podle odborného serveru Transfermarkt 90 milionů eur, což je zhruba 2,2 miliardy korun. Cena ovšem vychází z propočtů ještě před Eurem – pokud bude pokračovat v suverénních výkonech na šampionátu, dost možná ještě do jeho 17. narozenin vzroste. To nejsou marná čísla na kluka, který podle německého pracovního práva ani oficiálně nemohl po 23. hodině hrát či dávat rozhovory, protože byl nezletilý.