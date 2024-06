Dřív pět a půl vagónu chleba, teď tenis. V areálu Michelských pekáren jsou nově kurty a zázemí pro klub

Uložit 0

Možná se zdá, že sport a architektura jsou něco jako nebe a dudy. Jenže cokoli, co zaujímá místo ve veřejném prostoru, by si zasloužilo dobré provedení. Dokazuje to i nové zázemí pro Tenisový klub LTC v pražské Michli. To nyní dokončilo studio A8000.

Michelský tenisový klub má skoro stoletou historii, v rámci níž ne vždycky sídlil v této pražské čtvrti. Začínal na Pankráci, jenže tam se pak budovalo nové sídliště, a tak se přestěhoval právě do Michle. Byl tu od sedmdesátých let minulého století, až jej znovu našla bující výstavba – tentokrát na Brumlovce. Skupina Passerinvest, která tu staví, má část pozemků na rozvíjejícím se území jen pár metrů odsud. A tak se tenisový klub odstěhoval do klidnějšího zázemí v někdejším areálu Michelských pekáren, kde hru neruší silniční provoz jako na původním místě.

A když už do nového, tak proč ne právě s architekty? „Jsem rád, že se tenisté odvážili vydat cestou moderní architektury. Nový michelský areál představuje určitý způsob, jak by mohla sportovní architektura v budoucnu vypadat,“ říká architekt z ateliéru A8000 Pavel Kvintus. Tenisté podle něj získali kvalitnější povrchy, lepší zázemí i pohodlnější přístup ke kurtům.

V areálu, který dřív zásobil pečivem třetinu obyvatel Prahy, je nově klubovna, která se stala ústředním prostorem. Funguje jako centrum společenského života klubu a prostor pro setkávání nebo relaxaci. Budova má tvar nepravidelného lichoběžníku, čímž architekti maximálně využili zdejší nepravidelný pozemek. Čelem ke kurtům je prosklená, což má navozovat propojení se sportovním zázemím. Budova má také stoupající rovinu střešní konstrukce. To znamená, že zatímco na východě je jednopodlažní, směrem na západ má patra dvě.

Klubovnu doplňuje blok sociálního zázemí a šaten. Je tu také tréninková místnost, byt pro správce a technické zázemí stavby. Sportovci tak dostali prostory na zimu, v létě mohou expandovat ven. Počítá se s tím, že při vyšších teplotách budou obývat pobytovou terasu v prvním patře, ale i vyhlídkovou terasu v patře druhém. Z obou je skvělý výhled na tenisové kurty.

Území architekti také sjednotili. Tvoří ho čedičové desky na fasádě, což je premiéra, protože desky z tvrzeného čediče dosud nikdo jako obklad konstrukce nepoužil. Dalším materiálem je pohledový beton. Všechny zpevněné povrchy a komunikace jsou rovněž betonové, zbytek prostoru zatravněný a jsou tu vysázené stromy a keře. Ty vytváří kolem pozemku živý plot, jenž ukrývá areál před velkoměstem.

Celkem vzniklo na místě pekáren sedm tenisových kurtů a jedno tréninkové hřiště. Pět kurtů je červených antukových, dva kurty a právě hřiště určené pro trénink jsou z umělého povrchu. „Sportovně rekreační charakter areálu se propisuje do celého přístupu k projektu, který reflektuje respekt k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Každý z použitých materiálů byl pečlivě vybírán s ohledem na jeho ekologický dopad a přírodní charakter,“ líčí zakladatel studia A8000 Martin Krupauer.

Revitalizací prochází celý areál a tenisové kurty jsou prvním krokem. Michelské pekárny se odstěhovaly v roce 2015, předtím se tu na 360 metrech čtverečních pečící plochy produkovalo denně pět a půl vagónu chleba, půl milionu kusů běžného pečiva a sto tisíc kousků pečiva jemného. Produkce se přestěhovala do Krče a větší část areálu v Michli koupila kromě skupiny Passerinvest společnost Skanska. V budoucnu je v plánu tu postavit byty. Kromě nich by součástí areálu měla být také mateřská škola. Čeká se ale na změnu územního plánu.