Drony umyjí okna, roboti uklidí chodby. Firma Atalian pokládá základy budoucnosti facility managementu

Správa velkých budov prožívá přelomové období. S nástupem nových ESG směrnic se razantně zvýšil tlak na udržitelnost, na pracovním trhu není dostatek manuálně zručných lidí a mohutně se rozvíjí i technologické vymoženosti, jakými jsou roboti nebo například software pro řízení spotřeby energií a monitoring IoT čidel. V tomto akčním odvětví působí francouzská firma Atalian, která se stará o deset tisíc budov, zaměstnává přes 2 200 pracovníků a už je jasné, že letošní rok bude patřit k těm nejsilnějším.

„Daří se nám skvěle. V současné chvíli máme dvě miliardy ročního obratu a dál rosteme. Obsluhujeme mimo jiné největší bankovní domy v Česku a největší retailové řetězce, proto dnes působíme opravdu v každém koutu republiky,“ hlásí Daniel Digoň, CEO společnosti Atalian. Cesta k úspěchu nicméně vyžadovala léta pečlivého vysvětlování, proč kvalitní facility management nelze měřit jen cenou.

Podle šéfa Atalianu je na vině nedostatečná edukace trhu, kdy majitelé velkých budov o výběru správcovské firmy stále přemýšlí jako o čistém provozním nákladu. Podcenění této služby se přitom projeví až po letech. „Snahou o minimalizaci ceny klienti nedosáhnou na všechny výhody facility managementu,“ konstatuje Digoň, jehož firma se stará o kompletní technickou správu obchodního centra Westfield Chodov, všechny budovy Komerční banky nebo například mladoboleslavský výrobní závod Škoda Auto.

Jak by podle něj měly firmy k facility managementu přistupovat? „Při správném přístupu by je v prvotním kroku stála správa budovy více, protože by nakupovali kvalitní službu od kvalitního poskytovatele. A ten by jim svou odborností v konečném důsledku ochránil investici vyčíslitelnou v podobě budoucí ceny budovy,“ doplňuje generální ředitel společnosti Atalian.

Facility management přitom zasahuje stále hlouběji do chodu firem, protože se netýká jen budovy, výtahů, osvětlení, elektřiny nebo vody, ale mnohem častěji i lidí – stará se třeba o chod recepce či catering. A kdo chce držet krok s dobou, neobejde se bez moderních inovací. Mezi klienty Atalianu, kteří jdou příkladem, se řadí například přední hotelový řetězec Hilton. Ve společných prostorách hotelu nedávno Atalian nasadil robotický úklid.

Podobnou změnou pak může být nasazení dronů na mytí oken či fasád, kterými česká firma u svých klientů snižuje nároky na lidskou práci i v dalších oblastech. V případě dronů technologie zvládne podle zkušeností Atalianu ušetřit až polovinu finančních nákladů na mytí budovy a až devadesát procent nezbytného lidského času.

Úspěch začíná náborem

Jde o zdánlivé maličkosti, které ale mění mnohé zažité představy. Například ty o náboru pracovníků do správy budov. „Vždy je obtížnější nabírat spolehlivé lidi na manuální pozice a následně je správně motivovat. Protože ale v našich službách zapojujeme inovace, dochází k tomu, že práci koncových zaměstnanců ‚povyšujeme‘. Už nehledáme pracovníka úklidu, ale spíše operátora robotických strojů,“ popisuje Digoň dopady změny.

K výběru lidí musí Atalian přistupovat poměrně přísně. „Máme jasně dané parametry a z těch neslevujeme. Působíme v odvětví, které se otřásá v základech. Trendy posledních let nastavuje udržitelnost ztělesněná ESG standardy a my hledáme lidi, kteří s touto změnou udrží krok,“ podotýká šéf firmy. Hledá podle svých slov takové kandidáty, kteří chtějí věci měnit a posouvat kupředu, ne ty kteří by odvedli svou práci a šli domů.

Inovace totiž kromě časových a finančních úspor otevírají dveře i zelenější budoucnosti. Téměř veškerou úklidovou chemii lze nahradit ozonizací vody, která má dezinfekční účinky, a prosazují se i další novinky. „Například klimatizace, často označovaná jako antivirová nebo dezinfekční, využívá speciální technologie k odstranění virů, bakterií, alergenů a jiných mikroorganismů z vnitřního vzduchu. Tím zlepšuje kvalitu ovzduší v uzavřených prostorách a minimalizuje riziko šíření infekčních chorob,“ dodává Digoň.

Přes jednoznačné výhody je ale nutnost inovací často podceňovanou oblastí, a to nejen kvůli vyšší počáteční investici. Zkušenosti Atalianu ukazují, že trh stále neví, že klimatizace hrají roli v prevenci šíření nemocí – klimatizace prý podle většinového názoru pouze chladí nebo ohřívá vzduch. A pokud už zařízení mají, nedokáží ho správně udržovat, nemění například filtry, a časem tak dochází ke snížení účinnosti.

Správná volba partnera, který se bude o budovu starat, s sebou může přinést i cenné know-how v oblasti ESG především firmám, které se v této oblasti příliš neorientují. Moderní facility management totiž do chodu budov zvládá implementovat udržitelné principy. „Kvalitní facility management může významně vylepšit ESG skóre klienta, což je dnes často vyžadováno investory i širší veřejností,“ říká Digoň. Jako příklad uvádí zpracování drenážní vody v obchodním centru Westfield Chodov, která je dále používána ke splachování toalet jako šedá voda.

Facility management je tedy dnes pestrou disciplínou o využití obnovitelných zdrojů v automatizovaném energetickém managementu budov, ekologických čisticích prostředcích i o nasazení dronů s termovizemi pro detekci tepelných úniků. „Když klient využívá širší škálu našich služeb, dochází k synergickému efektu, který se pozitivně odráží na jeho ESG profilu. My sami se jako firma denně rozhodujeme ekologicky a ekonomicky. Optimalizujeme trasy služebních vozů, zavádíme úsporná opatření, omezujeme provozní hluk a neustále hledáme další možnosti, jak se přizpůsobit novým udržitelným standardům,“ uzavírá Digoň.