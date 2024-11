Exposlanec Martin Jiránek jde pomáhat startupům. A věří, že ho politici nepošlou do háje

Uložit 0

Za Piráty kopal ve vrcholné politice osm let. Nejprve byl zastupitelem v Trutnově, postupně se vypracoval až do Poslanecké sněmovny. Nakonec se ale Martin Jiránek vydává trochu jiným směrem. „Uvědomil jsem si, že už chci změnu, a v létě jsem Ivanu Bartošovi oznámil, že odcházím ze strany,“ popisuje.

Teď se chce plně věnovat startupům, a to skrze nově vzniklou asociaci. Jejím hlavním cílem je s politiky projednávat problémy, které startupisty trápí, a navrhovat reálná řešení. A že by už v Česku bylo hodně podobných organizací, si Jiránek nemyslí. „Ty ostatní mají užší zaměření. Pro změnu celého ekosystému potřebujeme mít silný a jednotný hlas,“ hlásí zakladatel České startupové asociace.

Jaké byly vaše politické začátky?

Nějakých deset let před vstupem do politiky jsem podnikal, rozjel několik menších firem a měl i svůj vlastní startup. K Pirátům jsem se přidal v jejich úplných začátcích – s kolegou z firmy jsme si říkali, že by to mohla být docela zábava. Když jsem se ale stal zastupitelem v Trutnově, byla to už seriózní politická práce. Pak jsem se dostal i na kraj a nakonec se stal poslancem, což bylo vzhledem k nižším předvolebním odhadům dost nečekané.

Co jste měl na starosti?

Ve sněmovně jsem byl čtyři roky místopředsedou hospodářského výboru a po volbách v roce 2021 poradcem Ivana Bartoše pro oblast cestovního ruchu. Právě tehdy jsem začal víc pronikat do světa asociací, svazů a komor. V cestovním ruchu je jich opravdu hodně, přičemž sdružují hotely, restaurace či horská střediska. Existují ale i menší organizace, jako je Asociace průvodců.

Viděl jsem, jak každá z nich funguje a jaké odlišné přístupy volí. Asociace se dvěma lidmi na full-time, kteří zpracují návrhy a ty pak komunikují s politiky, jsou zpravidla úspěšnější než ty, jejichž členové se tomu věnují jen ve svém volném čase.

Ještě zpátky k politice. Dres Pirátů jste nosil čtrnáct let. Kdy u vás nastala nechuť v tom pokračovat?

Spíše než o nechuť jde o únavu z posledních osmi let ve vrcholné politice. Je to fyzicky i psychicky opravdu náročné. Člověk nemá v podstatě volného víkendu, což hodně zasahuje i do rodinného života. Uvědomil jsem si, že už toho bylo dost, a v létě jsem Ivanu Bartošovi oznámil, že připravujeme asociaci, která bude jednat s politickými stranami. A že odejdu od Pirátů, jelikož mi dává smysl být politicky neutrální.

Jak na to reagoval?

Lidsky to pochopil. A navíc mi v podstatě dal i jakési požehnání. Říkal: „Hele, ty jsi na tohle vlastně dobrej. Umíš jednat s lidmi, znáš startupový svět. Může to fungovat.“ Jeho postoj mě velmi potěšil.

Co říkáte na aktuální dění kolem Pirátů? Už nejsou ve vládě, novým předsedou je Zdeněk Hřib…

Nový předseda chce nastavit liberálně středový směr a zaměřit se hlavně na ekonomiku, což je za mě dobře. Držím mu palce. Víc to komentovat nechci.

Budou vás zákonodárci brát jako politicky neutrálního člověka?

Oni jsou celkem zvyklí na to, že mezi lobbisty jsou často bývalí politici, kteří danému tématu rozumí. Výhodou je, že znají politický svět a různé legislativní procesy.

Tým na plný úvazek

Jak teď vlastně politici nahlížejí na startupovou scénu?

Z mých zkušeností vyplývá, že většina politiků a političek nevnímá startupovou scénu jako důležitou, což je velká škoda. Domnívám se, že je to způsobené tím, že jí vlastně nerozumí a nemají dostatek informací o jejích přínosech pro českou ekonomiku. V posledních měsících se situace nicméně pomalu zlepšuje. Politici začínají startupový svět vnímat více, a to i díky dění v Evropské unii – jde především o Draghiho zprávu o nutnosti transformace ekonomiky či o ustanovení nové funkce eurokomisařky pro startupy.

Sondovali jste si dopředu, jakého přijetí se mezi politiky můžete dočkat?

Ano. Oficiálně jsme naši asociaci představili veřejnosti před pár dny, s politiky se ale o ní bavíme už delší dobu. A musím říct, že reakce jsou veskrze pozitivní. Mezi zákonodárci, kteří se zajímají o ekonomiku, je hlad po partnerovi, který bude představovat potřeby startupového sektoru a dodávat jim čísla, argumenty a návrhy změn. Bavil jsem se o tom s pěti politiky – a všichni to uvítali.

Tohle nejde dělat ve volném čase po večerech.

Ale poslanců je 200, senátorů 81. Pět lidí není zas tak vysoké číslo.

Jsme samozřejmě teprve v začátcích. Každopádně v každé straně stačí dva tři lidé, které startupový sektor zajímá. Ti to pak vysvětlí svým kolegům. To je základ, na kterém se už dá stavět. Zdravotnictví také nepotřebuje, aby v jednotlivých stranách převažovali lékaři. Stačí třeba dva.

Oslovili jste už všechny parlamentní strany?

Aktivně jsme se už o tom bavili s ODS, TOP 09, STAN, Piráty a ANO. Teď plánujeme i ty další.

Během představení asociace jste řekl, že poprvé v historii půjde o jednotný hlas české startupové scény. Zároveň ale spolupracujete s celou řadou dalších organizací: Českou fintechovou asociací, Czech Founders, Českou asociací andělských investorů a dalšími. Je nutné mít v Česku tolik organizací, které vlastně mají podobné cíle?

Doteď byl hlas startupové scény roztříštěný. Czech Founders se věnovali převážně eventům pro zakladatele startupů a třeba Česká fintechová asociace je zaměřená na inovace ve finančním sektoru. Je každopádně dobře, že fungují, protože mají užší fokus.

Česku ovšem chyběla zastřešující organizace, která by formulovala systémové návrhy za celou startupovou a investorskou scénu – a zároveň byla partnerem pro vládu a parlament. Potřebujeme jeden silný hlas, který jasně popíše naše problémy, a především připraví návrhy řešení. Nechceme jenom chodit k politikům, stěžovat si a očekávat, že to vyřeší za nás. I proto budujeme full-time tříčlenný tým. Tohle nejde dělat ve volném čase po večerech.

Ten tým už máte sestavený?

Pracujeme na něm. Líbilo by se mi, kdyby tam se mnou byl například ekonomický analytik.

Jak takový tým zaplatíte?

Platit je budeme z členských příspěvků a darů.

Na kolik ty příspěvky vyjdou?

Malé firmy přispívají ročně 500 eur, střední 1 000 eur, ty větší 2 000 eur.

Bez ohledu na to, zda jde o startup, nebo VC fond?

Přesně tak.

Výsledky? Zatím vidět nebudou

Bude váš hlas opravdu jednotný? Nepřišel k vám třeba někdo, kdo řekl: Hele, s tímhle já nechci mít nic společného?

Zatím je odezva velmi pozitivní. Navíc startupová scéna za posledních deset až patnáct let doopravdy dospěla. Lidé si uvědomují, že dává smysl vážně jednat s politiky. I proto už máme třicet členů a dalších dvacet pět je teď v jednání.

Takže očekáváte, že se k vám nakonec připojí většina startupů a VC fondů?

Určitě si nemyslím, že bychom nakonec sdružovali 100 procent českých startupů a VC fondů, tak sebevědomá tvrzení dělat nechci. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že naše základní logika jim bude dávat smysl. Ale jasně, určitě si někdo může říct, že pro něj nejsme zajímaví.

Prvními členy České startupové asociace jsou: venture kapitálové fondy Credo Ventures, Presto Ventures či Purple Ventures,

technologické startupy Keboola, Liftago či Oddin,

inovační agentura JIC,

akcelerátor StartupYard,

byznys hub Opero.

Čerpáte inspiraci v zahraničí?

Ano. V Polsku, Švýcarsku nebo Finsku mají tamní asociace agilní týmy o čtyřech nebo pěti lidech. To nám dává smysl.

Kdy začnou být vidět nějaké výsledky vaší práce?

Teď jsme téměř na konci volebního období. Žádné větší změny – aby prošly přes vládu a sněmovnu – už časově nejde stihnout. Legislativní kolečko trvá standardně rok. V současné době počítáme s tím, že lze dotáhnout ESOP (systém zaměstnaneckých akcií – pozn. red.), a to formou pozměňovacího návrhu ve druhém čtení, což celý proces zkrátí o měsíce.

To je dle vás reálný cíl?

Ano. O ESOP se nyní zajímají například nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) či ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). Navíc čas na vládní politickou dohodu tu ještě je. Mají od nás všechny podklady, které jsme během posledního roku připravili, a to včetně návrhu paragrafového znění. Desítky vyspělých států systém zaměstnaneckých akcí mají. Pro konkurenceschopnost českých startupů je proto špatně, že u nás použitelný ESOP stále nemáme.

Je ještě něco, co chcete řešit v rámci tohoto volebního období?

Určitě. V následujících měsících připravíme ucelený balík opatření na zlepšení startupového ekosystému. Ten pak budeme projednávat s politiky, aby se následně propsal i do předvolebních programů.

Jakých oblastí se ten balík bude týkat?

Jde o ucelený balík logicky propojených opatření, která zásadně změní legislativní a systémové podmínky pro startupový ekosystém. Cílem je nechodit za politiky s jednotlivými úpravami, ale přinést reformu, která bude moci dostat české startupové prostředí mezi ta nejlepší v Evropě. Kromě ESOP se chceme zaměřit i třeba na změnu systému OSVČ, jednodušší začátky pro startupy, daňové pobídky, snížení byrokracie, podporu investování do startupů či lepší přístup k veřejným datům.

Teď je potřeba si uvědomit, že pokud chceme být jako Česko i EU konkurenceschopní, potřebujeme inovace a startupy. A ty startupy musíme ve větším počtu udržet zde. Teď často odcházejí do USA, případně je koupí americké firmy či fondy. Racionální politici tohle vidí, tudíž věřím, že nás s návrhy na zlepšení startupového prostředí nebudou posílat do háje. Hrozí ale, že tomu nebudou věnovat potřebnou energii. Je tak na nás, abychom toho odpracovali co nejvíc a tím dosáhli změn.

Baví vás nakonec lobbing?

Já mám rád lidi. A pokud se nakonec podaří prosadit naše návrhy, bude to win-win, a to i pro Česko. Myslím, že to za to stojí.

Za svou politickou dráhou jste už tedy udělal tlustou čáru?

Startupy mě baví stále víc a víc, je v nich výrazně jiná energie než v politice. Teď mám v hlavě jen startupový ekosystém, chci se mu věnovat na 100 procent, a to minimálně dalších pět let během příštího volebního období. Nastal čas, během kterého může Česko učinit tolik potřebné reformy. A já tomu chci pomoci.