Fotbal sledujeme delší dobu. Máme předběžnou dohodu o majetkovém vstupu do Zbrojovky, říká její nový šéf

Dosadit vrcholový management, vyřešit problémy, které teď klub akutně trápí, vrátit se do první ligy a zařadit se do boje o přední příčky. Takový je dlouhodobý plán nového šéfa fotbalové Zbrojovky Brno Jana Mynáře, který byl po hektickém převzetí klubu oficiálně představen na úterní tiskové konferenci. První zásadní kroky se dějí už v těchto dnech, kdy značně zvadnutý klub přebírá nový majitel v podobě Regionální hospodářské komory Brno. Manažersky ale klub vede někdo jiný. Jan Mynář je partnerem investiční společnosti OneCap, za níž stojí také Jaroslav Havel a Kateřina Zychová a která má mít celý projekt exekutivně na starosti.

„Jsem historicky manažer, který se zabývá speciálními situacemi vyžadujícími manažerský um a pozornost. Říkáme tomu company building, kdy vystavíme firmu z nějakého stavu do stavu lepšího,“ vysvětluje osmatřicetiletý Jan Mynář, který během své kariéry například více než sedm let řídil skupinu BHM miliardáře Tomáše Krska, přes šest let se angažoval v řízení velké projekční, výrobní a inženýrské skupiny Block a je také spolumajitelem třinecké realitně-investiční skupiny BO! holding, která nedávno ve spolupráci se Simonou Otavovou převzala realitku Lexxus Norton – a v ní aktuálně Jan Mynář zastává pozici řídícího partnera.

Do Zbrojovky vstupuje jako hlavní tvář společnosti One Capital Partners (OneCap), která je relativně novým investičním uskupením trojice partnerů Jana Mynáře, zakladatelky skupiny Verdi Capital Kateřiny Zychové a vlivného právníka a zakladatele advokátní kanceláře Havel & Partners Jaroslava Havla. „Naším cílem je odhalovat skrytou hodnotu v unikátních situacích a nerovnoměrných příležitostech, které ostatní často přehlížejí. Specializujeme se na komplexní obchody – problémová aktiva, odvětvové změny a vysoce rizikové scénáře,“ uvádí OneCap na svém webu.

Rychlá akce

Na pondělní valné hromadě Zbrojovky byly zvoleny nové řídící orgány klubu. Předsedou tříčlenného představenstva se stal právě Jan Mynář, který operuje v pozici generálního manažera. Místopředsedy jsou Ondřej Kurečka a Ladislav Chodák. Prvního jmenovaného dosadila OneCap a ve Zbrojovce bude působit v roli finančního ředitele. Na stejné pozici působil dříve přes čtyři roky ve startupu Pocket Virtuality a letos nastoupil jako investiční manažer do Verdi Capital. Ladislav Chodák je pak předsedou představenstva Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno), zároveň je také akcionářem fondu firemního nástupnictví Adax, kde se potkává i s Jaroslavem Havlem.

Foto: OneCap / CzechCrunch Jaroslav Havel, Kateřina Zychová a Jan Mynář z One Capital Partners

V představenstvu Zbrojovky Brno Chodák zastupuje hlavního akcionáře klubu. V úterý totiž došlo k oficiálnímu předání akcií od společnosti For Brno Plus, za níž stojí dlouholetý majitel klubu Václav Bartoněk, na RHK Brno. „Tím pádem máme úvodní etapu splněnou,“ uvedl v úterý ředitel RHK Brno Čeněk Absolon. Už minulý týden pro CzechCrunch popisoval, jak překotné bylo jednání o převzetí, protože RHK Brno jako dlouholetý minoritní akcionář Zbrojovky využila předkupního práva zakotveného ve smlouvě. Na jeho aktivaci přitom měla reálně jen několik pracovních dní.

Nakonec RHK Brno za nezveřejněných podmínek nabyla od Bartoňka všech jeho 90 procent akcií a v klubu drží většinový podíl 95 procent. Pět procent patří dlouholetým minoritním akcionářům. Absolon zároveň přiznal, že vzhledem k časovému tlaku nebyla RHK Brno schopna provést důkladnou due diligence, ale jelikož chtěli klubu pomoci a zachránit ho, rozhodli se do této akce jít. Zároveň museli rychle sehnat partnera, protože sama komora nedisponuje potřebnou kapitálovou ani manažerskou silou a v klubu by měla sloužit zejména jako garant jeho restartu a převozník k budoucímu novému majiteli. Partnera pak našla ve zmíněném OneCapu.

Nový generální manažer Zbrojovky Jan Mynář prozradil, že je celoživotním sportovcem, fotbal v mládežnických kategoriích hrál a nadále ho sleduje, nicméně on ani jeho partneři dosud ve fotbalovém prostředí aktivně nepůsobili. „Situaci okolo českého fotbalu jsme ale analyzovali již nějakou dobu. Sledujeme ho a zajímá nás to. I z pohledu private equity je to trend, kterým se jde. Nebylo to tak, že jsme se ze dne na den rozhodli, že budeme dělat fotbal. Měli jsme to někde v hlavě, akorát příležitost někdy přijde sama,“ vysvětlil anabázi vstupu do Zbrojovky s tím, že si OneCap bere na starost primárně manažerskou část, zatímco RHK Brno bude pomáhat s politickou, sponzorskou a partnerskou částí.

Zástupci Regionální hospodářské komory Brno se netají tím, že dlouhodobě klub většinově vlastnit nebudou. Jakmile najdou vhodného partnera, kterému by ho předali, počítají s tím, že se opět stáhnou do role minoritního akcionáře. Prozatím ale není rozhodnuto, kdo by tím partnerem měl být. Logicky se nabízí OneCap. „Máme předběžnou dohodu o tom, že budeme mít možnost domluvit se na vstupu do Zbrojovky napřímo, pokud se splní primárně z naší strany všechny smluvené věci, až už po finanční nebo sportovní stránce,“ uvedl Jan Mynář. OneCap se podle něj na Zbrojovku dívá z dlouhodobého pohledu a dokáže si představit, že by klub budoval i deset a více let.

Generální manažer Zbrojovky zároveň nevylučuje, že by mohl přijít i nějaký další partner. „Pokud přijde partner, který se bude chtít toho účastnit a bude dávat smysl pro klub, rádi ho přizveme, ale je to teď mimo naši debatu. Nyní se soustředíme na práci v této sestavě,“ doplnil Mynář. Převzetí brněnského fotbalového klubu zajímalo také místního miliardáře a zakladatele Jet Investment Igora Faita. Ten ale podle zástupců RHK Brno přišel k jednacímu stolu až poté, co byla komora domluvená s OneCapem, a jelikož měl zájem převzít klub pouze celý sám, odešel s nepořízenou. Pro CzechCrunch Fait minulý týden potvrdil, že v současné konstelaci ho již Zbrojovka nezajímá.

Vyřešit problémy a postoupit

Noví majitelé a šéfové v těchto dnech celý klub přebírají a o nejbližších krocích již mají jasno. „Je to primárně o dosazení vrcholového managementu, na kterém se intenzivně pracuje, a také analýze toho, co vlastně je potřeba dělat, protože jak víte, celá transakce trvala možná čtrnáct dní a primárně se pracovalo na tom, aby se vše stihlo. Tento týden došlo k předání akcií a jmenování nového představenstva,“ popisuje Mynář, který do nejvyššího vedení hledá ještě nového výkonného i sportovního ředitele.

„Fáze číslo jedna je krizový management a bavit se dnes o čemkoliv, co bude za tři nebo čtyři roky, nedává smysl,“ přiznává. Podle něj je potřeba nejprve vyřešit infrastrukturu, tým a management. První fáze pod novým vedením by pak měla končit návratem do první ligy, ke kterému by mělo ideálně dojít nejpozději v příští sezoně. S tímto jasným cílem prý již bude Zbrojovka nakládat v nejbližším zimním přestupovém období, aby měl tým dostatečnou kvalitu na návrat mezi elitu. Cílem je přitom nejen postoupit, ale také se v první sezoně v nejvyšší soutěži udržet.

Foto: Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno hraje na městském fotbalovém stadionu Srbská

Až pak prý bude možné myslet na další rozvoj. „Naším cílem je být mezi top šesti kluby v Česku, což znamená, že si můžete přičichnout i k evropským pohárům. Ale určitě nebudu říkat, že to bude za čtyři, pět nebo šest let. Je to hodně o štěstí a spoustě dalších aspektů. Je to vysoký cíl, ale za nás dosažitelný a tvrdě za ním půjdeme,“ hlásí Mynář. S dosavadním nejužším managementem Zbrojovky nové vedení dlouhodobě nepočítá. Na pozici sportovního ředitele například končí Zdeněk Psotka a klub už za něj usilovně hledá náhradu.

Právě sportovní ředitel má být klíčovou postavou pro další směřování klubu a Jan Mynář říká, že nový tým bude mít ve sportovní oblasti relativně velkou autonomii. Samotný OneCap se prý přitom na Zbrojovku dívá nejen ze sportovního pohledu, ale také investičně. „Myslíme si, že se fotbal i v českém prostředí dá dělat dobře a v podstatě dlouhodobě ziskově a stabilně. Zároveň má investice samozřejmě společenský přesah,“ míní generální manažer brněnského klubu.

Nové vedení Zbrojovky prozatím oficiálně neprozradilo, jak a v jakém objemu plánuje klub financovat. Čeněk Absolon z RHK Brno pouze minulý týden konstatoval, že pokud chce klub hrát dlouhodobě v horní části prvoligové tabulky, souvisí s tím investice v řádech stamilionů korun. Žádné zběsilé utrácení ale podle Mynáře čekat nemůžeme. „Nemyslím si, že je dnes fotbal o tom, že někdo přijde a nasype do klubu za čtyři roky půl miliardy, protože bez nějaké koncepce z toho nebude žádný výsledek. Ta doba je pryč, je potřeba přemýšlet s vizí na deset a více let,“ uvedl šéf Zbrojovky.

Inspiraci prý hledá například v dánském Nordsjællandu, rakouském Salcburku nebo norském Bodø/Glimt. „To jsou kluby, které takto fungují, mají jasně nastavený koncept a není to o tom, že je potřeba klub donekonečna dotovat. To je neudržitelný model a spousta klubů se na tom spálila, protože to toho majitele přestane bavit,“ říká Mynář. Obrozenou Zbrojovku proto chtějí stavět s dlouhodobou vizí odspodu, tedy od mládeže, protože je klíčové, aby měl klub stabilní přísun kvalitních hráčů a byl díky tomu reálně schopen dlouhodobě fungovat.

Součástí vize je profesionalizace celého klubu od vedení přes práci s partnery až po komunikaci s fanoušky. „Chceme hodně pracovat na marketingu, který byl relativně zanedbávaný, komunikace nebyla na úrovni, jakou bychom si na tak velký klub představovali. Budeme prosazovat také maximální otevřenost klubu vůči fanouškům, novinářům a komunitě jako takové. Důležitá bude také práce se sponzory a partnery. Je potřeba vytvořit stabilní síť partnerů, kteří dnes ve Zbrojovce chybí, a je to škoda,“ vypočítává plány Jan Mynář.

Důležitou součástí budoucnosti brněnského fotbalu má být také nový stadion, o němž se již několik let hovoří. Aktuálně hraje Zbrojovka na městském stadionu Srbská, který jí nestačí. „Pokud má být v Brně ambice být mezi top šesti kluby v Česku, na Srbské to neuhrajeme. Není to jen o stadionu, ale také celkové infrastruktuře kolem něj. Měli bychom mít stadion s kapacitou pro více než dvacet tisíc diváků. Jestli chceme, aby fotbal v Brně fungoval a byl dlouhodobě stabilní, tak takové zázemí potřebuje. Není to přitom jen o hlavním stadionu, ale také o mládežnickém centru. Budeme maximálně spolupracovat s městem a hledat řešení, které bude schůdné pro všechny strany,“ doplnil Mynář.