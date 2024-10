Himbajs, šůviks, u Jóviše! Hybaj do trafiky, plantážníci. Foglarovy Rychlé šípy se vrací v retro edici

Uložit 0

U Jóviše, to je ale zpráva! Rychlé šípy se vrací v retro podobě do českých trafik. Dobrodružné příběhy z pera Jaroslava Foglara a s ilustracemi Jana Fischera se po více než půl století představí v edici, která vás vezme zpátky do roku 1967. První výtisk pořídíte už teď, další budou následovat vždy po pár týdnech.

Kdo by neznal Mirka Dušína, Jarku Metelku, Jindru Hojera, Rychlonožku a Červenáčka. Pětici mladých hochů se srdcem na správném místě, které už ve třicátých letech vymyslel spisovatel Jaroslav Foglar – a kteří od té doby formovali morálku nejednoho mladého junáka. V roce 1967 vyšly jejich příběhy v sesbírané sešitové podobě. A právě v té se teď po 57 letech opět dostanou ke čtenářům.

„Chtěli jsme kus téhle nostalgie vrátit pamětníkům dob minulých i nové generaci dětí. V době všemocného internetu posíláme každé tři týdny na novinové stánky jeden sešit Rychlých šípů v papírové podobě. Bude jich celkem sedm,“ popisuje staronové dílo Ondřej Müller z nakladatelství Albatros, jež Rychlé šípy vydává.

„Je v tom něco kouzelného a zároveň záměrně staromódního a romantického, co by se snad líbilo i jejich autorovi, Jaroslavu Foglarovi, i samotným Rychlým šípům,“ dodává programový ředitel literatury pro děti a mládež.

První ze sedmi plánovaných čísel – která vznikají ve spolupráci Albatrosu se Skautskou nadací Jaroslava Foglara – už seženete na stáncích, na poště a v dalších prodejnách za cenu 99 korun, k dostání bude do 3. listopadu. Následující šestka sešitů bude o padesátikorunu dražší.

Pro Rychlé šípy to není první moderní návrat na trh, Foglarovo dílo v různě upravených podobách vychází už několik let. Třeba jako souborné knižní vydání anebo v upravených verzích, v nichž původní dobrodružství doplňují i nově napsaná a ilustrovaná – a to jednou z hvězd českého komiksu, výtvarníkem Michalem Menšíkem známým spíš pod pseudonymem Nikkarin.

Nově představená edice je však retro návratem k podobě z šedesátých let. „Jsme nadšeni, že můžeme tuto klasiku znovu po 57 letech přivést k životu v původním provedení s rekonstruovanými malbami Jana Fischera a následně Marko Čermáka tak, jak vycházelo v sešitové podobě od prosince 1967,“ uvádí Müller.

V sešitech Rychlých šípů kromě pořádné porce přátelství i užitečných rad pro mladé hochy a dívky naleznou čtenáři také sběratelské karty. Padesát jich dá dohromady každý, kdo si pořídí všech sedm výtisků, další třináctka kartiček bude umístěna náhodně a vyžádá si výměnu s dalšími nadšenci.

Snad se do věci nevloží Dlouhé bidlo a jeho Bratrstvo kočičí pracky s nějakým pochybným podvodem!