Hodnota Tesly vyrostla za den o 150 miliard. Co tyto obří skoky přináší firmě, investorům a Muskovi?

Právě jsme zaznamenali rekordní jednodenní růst a nebo naopak propad. Při čtení zpráv z amerických burz můžeme podobné titulky vnímat v posledních letech celkem pravidelně. Jak největší firmy na světě rostou, jsou při významných událostech obří také změny v jejich tržní hodnotě. Naposledy zaujala Tesla, ale v zásadě oběma směry si v poslední době připsaly ať už osobní, nebo dokonce globální rekordy také třeba Apple, Nvidia, Meta, Microsoft nebo Amazon. Co se ale děje uvnitř firem, když investoři ve velkém akcie nakupují? A jak z toho benefitují právě sami investoři?

Jako příklad, na kterém si dění na burze a v rámci firmy popíšeme, poslouží zmíněná Tesla. Americká automobilka koncem minulého týdne zveřejnila své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku. Z čísel plyne, že firma vykazuje zdravý růst tržeb, zisků i marží, přičemž dobrých výsledků dosáhla také v energetickém segmentu. Celkově tržby Tesly vzrostly o osm procent – zatímco samotný segment automobilů pouze o dvě procenta, kompenzovala to oblast energetiky růstem o 52 procent.

Pomohly také příjmy z prodeje regulačních kreditů ve výši 739 milionů dolarů a klesající náklady na materiál a suroviny, což vedlo k rekordně nízkým výrobním nákladům na jedno vozidlo ve výši 35 100 dolarů. K tomu šéf Tesly Elon Musk přislíbil další rozvojové kroky. Zmínil například, že příští rok uvede na trh nové levné modely, že se Cybertruck poprvé stal ziskovým a že očekává nárůst prodeje o 20 až 30 procent. Tesla se podle něj také jednou stane největší společností na světě (aktuálně je desátá, Apple a Microsoft jsou čtyřikrát větší).

Foto: Google Finance / CzechCrunch Růst akcií Tesly za posledních šest měsíců na grafu Google Finance

Zdá se tedy, že Tesla je na dobré cestě z nejtěžšího období, což v pátek ocenily i akciové trhy, kde Tesla posílila o 22 procent. Růst o více než o pětinu je sám o sobě výrazný, o to víc, když se bavíme o jedné z deseti největších firem světa. Tento skok tak zajistil, že tržní kapitalizace Tesly během jediného dne vyrostla o 150 miliard dolarů. A přestože se vedou neustále debaty o tom, jestli je Tesla více technologická společnost než klasická automobilka, přidejme pro kontext následující údaj.

Oněch 150 miliard dolarů odpovídá zhruba trojnásobku celkové kapitalizace koncernu Volkswagen nebo čtyřnásobku hodnoty koncernu Stellantis. Tržní hodnota Tesly se tedy během čtyřiadvaceti hodin zvýšila více, než kolik je celková hodnota Volkswagenu a Stellantisu dohromady. Je to přitom paradoxní, protože oba tradiční výrobci automobilů vykazují výrazně vyšší zisky než Tesla.

Největší automobilky na světě dle tržní hodnoty (k 28. 10. 2024) Tesla (864 miliard dolarů) Toyota (228 miliard dolarů) BYD (118 miliard dolarů) Ferrari (87 miliard dolarů) Xiaomi (82 miliard dolarů) Mercedes-Benz (66 miliard dolarů) Porsche (63 miliard dolarů) General Motors (58 miliard dolarů) BMW (52 miliard dolarů) Volkswagen (51 miliard dolarů) Honda (48 miliard dolarů) Maruti Suzuki India (45 miliard dolarů) Ford (44 miliard dolarů) Tata Motors (44 miliard dolarů) Hyundai (43 miliard dolarů) Mahindra & Mahindra (41 miliard dolarů) Stellantis (39 miliard dolarů) Li Auto (29 miliard dolarů) Great Wall Motors (28 miliard dolarů) Kia (27 miliard dolarů)

Růst tržní hodnoty Tesly pomohl také k nárůstu majetku samotného Elona Muska. Během jediného dne se zvětšil o 34 miliard dolarů na celkovou odhadovanou hodnotu 270 miliard dolarů. Co ale tato čísla skutečně znamenají?

Čísla, co mají vliv, a čísla, co jsou virtuální

Tržní kapitalizace, kterou tvoří počet akcií v oběhu násobený jejich cenou, nevypovídá přímo o tom, jaké tržby či zisky firma generuje. Cena akcií spíše odráží očekávání investorů. Například poslední zmíněné výsledky Tesly na ně zapůsobily natolik, že akcie začali ve velkém nakupovat a jejich cena tak vystřelila o zmíněných dvaadvacet procent nahoru. A díky tomu vzrostla i celková tržní kapitalizace firmy.

Podobně můžeme nahlížet také na majetek miliardářů – ve většině případů je tvořen zejména akciemi jejich firem. Jde nicméně do značné míry o virtuální číslo, protože pokud by se rozhodli svůj majetek držený v akciích převést do hotovosti, reálná suma by zřejmě nebyla stejná, jako je aktuálně na burze. Obvykle totiž drží velké množství cenných papírů a jejich masivní prodej by pravděpodobně způsobil pokles ceny akcií, protože by jich najednou na trhu bylo více, než o kolik by měli ostatní investoři zájem. Velcí akcionáři je proto obvykle prodávají postupně.

A jaký má růst kapitalizace vliv na samotnou firmu? Přímý dopad je překvapivě malý. Ze zvýšení cen akcií mají prospěch hlavně akcionáři, kteří akcie drží, což může být i část zaměstnanců a vedení firmy. Pokud jsou odměňováni v akciích, růst jejich ceny přispívá k jejich spokojenosti a loajalitě. Nedávno se například objevila statistika, že díky strmému růstu akcií společnosti Nvidia se až 76 procent jejích zaměstnanců stalo milionáři. Nicméně i tady to může být virtuální údaj, dokud své zisky prodáním akcií skutečně nezrealizují.

Pozitivní sentiment investorů také pomáhá vedení firem v dlouhodobém plánování a přitahuje pozornost dalších potenciálních investorů, což může posílit důvěru dané firmy. Vyšší tržní kapitalizace navíc zvyšuje její rating, a tak může být kupříkladu zařazena do více investičních portfolií nebo si půjčovat kapitál za výhodnějších podmínek. Růst tržní kapitalizace a s tím spojená mediální pozornost navíc firmám poskytují širší prostor pro prezentaci svých cílů a plánů, což zlepšuje její vnímání veřejností.

V případě Tesly je zrovna mediální pozornost výjimečná. Nepíše se o ní totiž zdaleka jen ve chvíli, kdy rekordně zvyšuje, nebo naopak snižuje svou hodnotu na burze, ale de facto pořád. To, že má její šéf Elon Musk k dispozici také celou síť X, kterou před pár lety ještě jako Twitter koupil, je v tomto případě kapitola sama pro sebe. Nicméně i v případě Tesly platí efekty zmíněné výše, ať už co se týče ratingů, odměňování zaměstnanců pomocí akcií nebo financování.

Důležitou může být cena akcií pro samotnou firmu ve chvíli, kdy by se rozhodla získat peníze vydáním nových akcií. Pak logicky platí, že čím vyšší je cena současných akcií v oběhu, tím vyšší bude cena akcií, které firma vydá a prodá novým investorům. Získané peníze firmy využívají například k financování nových akvizic. V takovém případě je vysoká cena akcií pro firmu pozitivní, protože získá za prodej menšího podílu ve firmě více peněz, které může využít na svůj další rozvoj, investice nebo akvizice. Ale jelikož nově vydané akcie snižují hodnotu akcie současných investorů, nejde o příliš častou aktivitu.

Ať už tedy závratně roste nebo klesá hodnota jakékoliv veřejně obchodované firmy, Teslu nevyjímaje, cena akcií nemá na její každodenní provoz prakticky žádný přímý vliv. Může se však významně promítnout do sekundárních faktorů, jako je motivace zaměstnanců, důvěra akcionářů a přístup k financování. Tyto aspekty následně ovlivňují strategická rozhodnutí, rozvoj nových projektů a schopnost firmy přitáhnout další kapitál, což jsou klíčové oblasti pro stabilní růst.

V konečném důsledku jde tedy o to, jak si společnost dokáže poradit s vysokými očekáváními investorů a tlakem spojeným s proměnlivou cenou akcií. V případě Tesly je tento tlak kvůli neustálé mediální pozornosti a aktivitám Elona Muska patrně silnější než u většiny ostatních společností. Zároveň ale právě tato pozornost přináší Tesle neocenitelný marketingový dosah, který může v budoucnu pomoci jak při získávání investic, tak při rozšiřování základny věrných zákazníků.