Jak dva kluci z Česka a Slovenska vytvořili světový rekord. Nikdo v historii neudělal větší turnaj v MMA

„Vy jedete z Oktagonu? Ať vyhraje Eckerlin! Závidím vám, je nemožné sehnat lístky,“ vyprávěl nám v pátek večer taxikář ve Frankfurtu, když nás vezl z Deutsche Bank Parku, kde se finišovaly přípravy na sobotní velkolepou událost. O necelých čtyřiadvacet hodin později tu česko-slovenská organizace Oktagon MMA Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy zaznamenala světový rekord. Nikdo na světě nikdy neměl na turnaji smíšených bojových umění (MMA) více diváků. Do areny, kde hraje své domácí zápasy fotbalový Eintracht, přišlo téměř šedesát tisíc diváků, aby sledovali jeden z nejpůsobivějších zábavních artiklů, který Češi a Slováci za dlouhou dobu vyvezli do světa. A nehodlají zastavit…

Plánujete tento rekord dál posouvat? „Ano,“ odpověděl bez váhání a s úsměvem od ucha k uchu Ondřej Novotný na tiskové konferenci po skončení turnaje. Právě ten s pořadovým číslem 62 se nesmazatelně zapsal nejen do historie česko-slovenské organizace Oktagon MMA, ale celého bojového sportu, v němž zápasníci kombinují různé techniky z různých bojových umění – proto MMA z anglického výrazu mixed martial arts. Až do uplynulého víkendu přišlo nejvíce diváků na takový galavečer v roce 2017 v Polsku, kde tamní organizace KSW přilákala na Národní stadion téměř 58 tisíc diváků.

V sobotu 12. října 2024 vytvořili nový rekord dva kluci z Česka a Slovenska, kteří měli kdysi sen, že právě takové stadiony budou jednou vyprodávat. Ondřej Novotný a Pavol Neruda uspořádali první turnaj v prosinci 2016 v pražské Sportovní hale Královka, kde sledovaly dvě desítky zápasníků převážně z Česka a Slovenska necelé dva tisíce diváků.

O dva roky později se Oktagon poprvé vydal do O2 areny, v dalším roce ji poprvé vyprodal a v roce 2022 poprvé expandoval za hranice. V letošním roce si poprvé střihl velký turnaj na fotbalovém stadionu v pražském Edenu, aby tento počin o pár měsíců později více než dvojnásobně, alespoň co do počtu diváků, překonal.

Turnaj Oktagon 62 sledoval ve Frankfurtu do posledního místa zaplněný stadion Deutsche Bank Park, kde jsou fanoušci běžně zvyklí sledovat bundesligové zápasy tamního Eintrachtu. A sobotní dění v pátém největším německém městě fotbalový den skutečně připomínalo. Oktagonu se totiž v Německu podařilo během dvou let zažehnout podobnou MMA mánii, jako to dokázal v Česku a na Slovensku, kde zcela ovládl lokální scénu.

Po posledním turnaji, na který mělo dorazit zhruba 59 tisíc diváků, teď Oktagonu leží i celé „bojové“ Německo u nohou. Tamní aktivity přitom Novotný, Neruda a spol. teprve rozbíhají. Potenciál německého trhu je obří a o tom, že ho chtějí naplno využít, svědčí kalendář Oktagonu na příští rok.

Zatímco v Česku a na Slovensku se má podle současných plánů konat šest turnajů (dvakrát v Praze, jednou v Třinci, Ostravě, Brně a Bratislavě), v Německu jich bude rovnou sedm (Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hamburk, Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Mnichov). Z Oktagonu se definitivně stala mezinárodní zápasnická organizace, jejímž hlavním komunikačním jazykem je angličtina a která s českou a slovenskou vlajkou na přídi dělá významné zápisy na světové sportovně-byznysové mapě.

„Chceme, aby to byl takový evropský Super Bowl, který ve světě sportovních událostí považujeme za benchmark,“ říkal ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch letos v červnu spoluzakladatel Oktagonu Pavol Neruda, když popisoval plány ohledně frankfurtského fotbalového stadionu. Součástí dlouhého galavečera tak nebyly jen tři titulové zápasy, ale také například takzvaná halftime show, během níž vystoupil známý britský zpěvák John Newman.

Atmosféra ve městě byla cítit a připomínala fotbalové dny, kdy se fanoušci obou klubů těší na večerní zápas. Ostatně nejočekávanější bitvu měli svést Christianové Eckerlin s Jungwirthem, kteří za sebou mají i frankfurtské, respektive stuttgartské fotbalové fanoušky. A v úvodu zmíněný taxikář rovněž nebyl výjimkou. Fanoušci ve městě poznávali i české zápasnické hvězdy, s nimiž se chtěli fotit, a když viděli někoho v čepici, triku nebo šále Oktagonu, často se hned zajímali.

Na samotném stadionu to pak během celého turnaje Oktagon 62 zdaleka nevřelo tolik jako na fotbale, ale když nastupovali největší domácí hvězdy, nenechali se fanoušci zahanbit. Ostatně ani v Česku nebylo ještě před lety běžné, aby na turnaje v MMA chodily desetitisíce diváků a hlasitě skandovali v průběhu celého večera.

Jde pořád o relativně mladý sport, ke kterému se dostává stále více nových fanoušků. Pro Oktagon, který se chce stát tou nejvýznamnější evropskou organizací, je každý takový zápis, jaký se mu povedl na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, perfektní reklamou. Jaký husarský kousek si přichystá dál, zatím není veřejně známé. Jeho spoluzakladatelé ale hned po sobotním turnaji naznačili, že to rozhodně nebyl poslední velký stadion, na který se chystají.

„Nejlépe to řekl Palo, že chceme být formule 1 bojových sportů. To by byl náš ultimátní cíl a sen. Jezdit po zemích v Evropě, možná Euroasii či arabském světě, mít pravidelné zastávky, na které se budou lidé těšit, vždycky by to v daném městě naším turnajem žilo. Všichni by věděli, že jednou za rok přijedeme do Stockholmu, do Manchesteru a fungovalo to jako kočovný cirkus, na který se těšíte a vždycky je to událost,“ vyprávěl před rokem v rozhovoru pro CzechCrunch Ondřej Novotný.

Německo tak nebude poslední zastávkou rychle rozjetého vlaku s označením Oktagon MMA, který už párkrát nakoukl také do Anglie. Tam ale zatím tolik neprorazil, a tak se bude minimálně v příštím roce soustředit primárně na lukrativní německý trh. O tom, že jde o perfektní příklad česko-slovenského exportu, který dělá oběma zemím skvělou reklamu v zahraničí, obzvlášť ve chvíli, kdy některé jeho kousky nemají ani v globálním zápasnickém světě obdoby, se nemusí příliš dlouze debatovat.

Ještě působivější pak rozmach značky Oktagon MMA je, když si uvědomíme, že ho Ondřej Novotný a Pavol Neruda tlačí bez investorů. V loňském roce měla celá organizace tržby kolem 430 milionů korun, což představovalo meziroční růst o necelých sedmdesát procent. Zájemců, kteří by se chtěli do černožlutých barev Oktagonu investičně obléct, je prý celá řada, ale spoluzakladatelé zatím odolávají. Přestože je konání tak obrovských akcí kapitálově velmi náročné.

Pavol Neruda pro CzechCrunch popisoval, že fotbalový stadion pro 60 tisíc lidí je finančně úplně jiná dimenze byznysu, než na jakou byli zvyklí. Jen produkce jako taková v čele s pronájmem stadionu vyšla na nižší jednotky milionů eur. To ale tradičně megalomanské plány hlavních tváří Oktagonu nijak neumenšuje.

„Ještě pár let bychom měli růst, možná dokonce ještě rychleji, meziročně klidně o sto procent. Letos by náš rozvoj měly významně nakopnout turnaje na dvou fotbalových stadionech, v pražském Edenu a ve Frankfurtu, související sponzorské dealy a příjmy z pay per view (platba za zhlédnutí, kdy si divák kupuje online přenos jednotlivých turnajů – pozn. red.). A když nás tolik nenakopnou stadiony, udělá to projekt, který chystáme v příštím roce – právě o něm jsem jednal v Dubaji,“ říkal před pár měsíci Neruda. Eden a Frankfurt mají úspěšně za sebou. Co přijde dál?