Je zdravá a vypadá dobře na Instagramu. Obliba japonské matchi roste, v Praze otevřel další podnik

Zelený japonský nápoj si za posledních několik let oblíbil kde kdo, podle odhadů se celosvětově každý rok vyrobí tři tisíce tun matchi. Do nabídek kaváren se přitom vloudila pomalu a nenápadně. Nejdřív jako jedna z mnoha položek nápojových lístků, často navíc ve špatné kvalitě. Dnes ji lidé pijí místo kávy i kvůli jejím zdravotním benefitům a v Praze už vyrostlo hned několik matcha podniků – naposledy třeba Atomic Matcha v Karlíně.

Jedná se o jemně mletý prášek z lístků čajovníku. Oproti běžnému zelenému čaji, kde se listy louhují ve vodě a poté vyhodí, se ale matcha konzumuje celá. Listy jsou usušené, následně rozdrcené a nakonec rozmíchané v teplé vodě. Díky tomu má nápoj koncentrovanější chuť i vyšší obsah živin.

Ačkoliv má matcha dlouhou tradici, k jejímu zpopularizování napříč širokou veřejností dochází až v posledních několika letech, trh s ní má do roku 2027 růst roční mírou až 9,44 procenta. I proto se čím dál častěji objevují nové podniky, které se zaměřují pouze na ni. Ty nabízí matchu teplou i studenou, a to v různých variantách. Zákazník si tak může dát třeba latte s jahodovým sirupem nebo limonádu. Za pultem pak najde mnohdy i dezerty, které matchu obsahují.

Atomic Matcha v pražském Karlíně otevřela teprve v září, rychle si ale získala svou klientelu. „Nabízíme prémiovou ceremoniální organickou matchu z Japonska, z oblasti Udži. Vybírala jsem takovou matchu, která bude chutnat všem, a to v tom smyslu, že není vůbec hořká. Je naopak jemná, krémová, se sladkým podtónem,“ vysvětluje pro CzechCrunch mladá majitelka Linh Phamová, která se k otevření svého podniku inspirovala v zahraničí. Zelený prášek figuruje už běžně na seznamech nejlepších kaváren v New Yorku a třeba Irsko se nedávno chlubilo otevřením jednoho z prvních matcha barů v zemi.

Foto: Archiv Atomic Matcha / Mike Billy Nápoj v podání podniku Atomic Matcha

Většině lidí se ale při vyslovení názvu tohoto čaje vybaví spíš Japonsko. S pitím matchi tu býval především v minulosti spojen ceremoniál, který se postupem času vyvinul v součást japonské kultury. Dnes už sice slouží spíše jako forma zábavy, kterou v zemi využívají i turisté, pojem „ceremoniální matcha“ se ale využívá i nadále. Označuje tak nejvyšší možnou kvalitu, kterou může nahořklý zelený čaj mít.

Své prapůvodní kořeny má přitom matcha v Číně, do Japonska se dostala až kolem 12. století. Tehdy pro ni našli využití buddhističtí mniši, kteří ji konzumovali během meditací právě pro zlepšení soustředění. Pěstována byla ale jen ve velmi omezeném množství, kvůli čemuž se stala jakýmsi symbolem luxusu. Až právě buddhisté přišli s novou metodou pěstování zeleného čaje ve stínu.

Díky tomu byli v Japonsku schopni maximalizovat zdravotní benefity, které matcha nabízí. Způsob pěstování, kdy se keře čajovníku na několik týdnů před sklizní zastiňují, se využívá i v dnešní době. Metoda dokáže ve výsledném nápoji zvýšit obsah chlorofylu a aminokyselin, které mají onen zklidňující účinek. Zároveň je matcha bohatá i na antioxidanty.

Ve své podstatě se nápoj chová stejně jako káva, obsahuje ale méně kofeinu, a jeho účinky jsou proto postupnější. Navíc konzumace kávy může způsobovat kromě rychlého nástupu energie i nervozitu nebo nespavost. Specificky sytě zelená barva se navíc dobře kombinuje s dalšími prvky, třeba barevnými ovocnými příchutěmi. Na hladinu se ale může přidávat i ochucená pěna. Snímky esteticky vypadajících zelených nápojů se proto pravidelně objevují na sociálních sítích.

Právě na takový trend sází ve svém podniku i Phamová. „Chci dělat matchu hravě, vytvářet každý měsíc novou příchuť, aby se měli lidé neustále na co těšit. Mou vizí bylo přiblížit matchu i lidem, co ji do té doby nemuseli nebo ji ani neznali,“ říká. V pražském (a potažmo i českém) matcha byznysu ale není jedinou hráčkou.

Kromě Atomic Matcha otevřela letos v únoru svou první pobočku v Česku i Matcha Crew, která má prodejny v Helsinkách nebo v Barceloně. O pár měsíců později se přidala také Melt Matcha, která se usídlila na Václavském náměstí. Za tou navíc stojí Martin Súder alias Martin Castor, jeden ze zakladatelů mladé módní značky Chew Forever.

Podle všeho ale matchu v Česku největší boom teprve čeká. Ve srovnání se zmíněným Japonskem bary zaměřené speciálně na tento nápoj teprve postupně vznikají. „Matcha je chutná, zdravá a především strašně instagrammable,“ vysvětluje Phamová její sílu i mezi mladší generací. „Věřím tomu, že její obliba dál poroste.“