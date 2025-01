Jeden z nejkrásnějších animáků loňska je tu. Kočičí odysea poeticky a beze slov vypráví o konci světa

Uložit 0

Co se stane, když se dají dohromady kočka, pes, kapybara, lemur a hadilov písař? V našem světě by se nejspíš dohromady nedali a nestalo by se vůbec nic. V tom, který stvořil lotyšský filmař Gints Zilbalodis, ale tahle zvířecí banda utvoří neočekávanou posádku malé loďky, která po potopě biblických rozměrů proplouvá světem. Nádherně animovaný příběh, v němž nepadne jediné slovo, uchvátil svou nevtíravou poetikou už na festivalu v Cannes a po boku českých Vln se uchází o oscarovou nominaci. A minout byste ho neměli ani vy.

Je trochu škoda, že Kočičí odysea (v originále Flow) do našich kin nedorazila už před Vánoci. Do času, který vzývá k zastavení se a rozjímaní (aspoň tedy ty, kteří to slyší) by totiž zapadla úplně dokonale. Sama je totiž svého druhu meditací, jak ostatně naznačuje i její anglický název. I na začátku roku ale bude mít co říct, ostatně ve světových kinech se objevuje už zhruba půl roku.

A skoro všude sbírá stejně nadšené reakce (například na recenzním agregátoru Rotten Tomatoes má od kritiků 97 procent, od diváků pak 94 procent), které vyzdvihují její podmanivý a neokoukaný vizuál, stejně jako empatii příběhu, který toho hodně vypráví. A to i když je kompletně beze slov.

Sám o sobě je přitom neuvěřitelně jednoduchý – na začátku se setkáte s roztomilou černou kočkou, která se potuluje lesem, občas se schová před nevyzpytatelnou tlupou psů a spát chodí do domu, který obklopují dřevěné kočičí sochy. Lidé z něj, stejně jako odevšud odjinud, ovšem zmizeli.

Jednoho dne se ale rychle zvedne hladina vod a netrvá dlouho a všechno se ocitne pod ní. Kočka se na poslední chvíli zachrání na malé loďce, kterou už obývá přátelská a stoická kabybara. Časem se k nim přidají ještě zbývající zvířata – tedy labrador, hadilov a lemur – a společně proplouvají krajinou i zbytky bezejmenné lidské civilizace a učí se, jak zvládat situace, kterým musí čelit.

Režisér i autor scénáře Gints Zilbalodis se opakovaně nechal slyšet, že se mu lépe vyjadřuje bez dialogů a Kočičí odysee tahle forma velmi svědčí. Místo toho, abyste ji sledovali, jste totiž tak trochu její součástí. Tím, že je beze slov, nabízí zážitek, do něhož se můžete sami ponořit. A vnímat emoce jeho postav, které vám slouží jako jediné vodítko k jeho interpretaci. Ta je díky tomu výrazně osobnější a silnější.

