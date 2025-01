Jejich příběhy zaujaly Brazilce i investory. Pohádkové Readmio získalo další peníze a míří do Indie

Uložit 0

Pracovali jako vývojáři, které mnohdy štvalo, když jim někdo říkal, jak má požadovaná aplikace vypadat. „To, co si klienti přáli, občas vypadalo opravdu strašně. Často jsme proto snili o tom, že si vytvoříme vlastní appku,“ vzpomíná Jozef Šimko, jeden ze čtyř zakladatelů startupu Readmio. Příležitost vybudovat něco vlastního se jim naskytla, když firmu, kde pracovali, koupil Avast.

„Jako rodič jsem vždycky přemýšlel nad tím, jak propojit digitální svět se čtením pohádek. Pozdě večer jsem už často neměl energii na vydávání různých zvuků, několikrát jsem dokonce u předčítání dětských knih usnul,“ směje se Šimko. Společně s Iljou Novodvorským, Radoslavem Rajčanem a Erikem Notou tak rozjel projekt, který rodičům poskytuje hudební a zvukový doprovod k pohádkám. Tak, aby nemuseli nic ovládat, spouštět ani hlídat.

Readmio funguje jednoduše: rodič čte připravený text, aplikace se pak postará o všechno ostatní. Nechá třeba šplouchat vodu, když hrdina pohádky něco hodí do řeky. Spustí zpěv ptáků ve chvíli, kdy mají cvrlikat vrabci. Když tři prasátka staví své domečky, ozývá se jejich chrochtání. A jakmile poddaní spatří císařovy nové šaty, slyší děti jejich nadšený jásot.

Foto: Readmio Pohádka v aplikaci Readmio

To samozřejmě vyžaduje, aby mobil slyšel a rozuměl hlasu rodiče. Podle tvůrců aplikace to nicméně neznamená, že by zařízení odposlouchávalo uživatele. „Náš algoritmus je přímo zabudovaný v aplikaci, která celou dobu funguje offline. Data našich uživatelů jsou v bezpečí a nikam se neodesílají,“ ujišťuje Šimko.

Pohádková aplikace dnes v češtině nabízí kolem 600 příběhů se zvukovými kulisami, přičemž každý týden přibývají dva nové. Ne všechny jsou ovšem zdarma, přibližně 85 procent pohádek je dostupných pouze pro prémiové uživatele. Roční předplatné vyjde na 599 korun a zahrnuje také různé kvízy, hry nebo ukolébavky i možnost nahrávat vlastní hlas.